新垣結衣五連霸！日本票選最理想女友排行榜　深田恭子輸畀綾瀨遙

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-04-01 14:30

日本每年都會舉辦「最理想女友」票選，想不到冠軍依舊由新垣結衣獲得五連霸的超狂佳績，透明感女神的形象加上開朗清新的氣質，讓她始終都在排行榜當中居高不下，大家就快來看看這次的票選結果吧！

Top5.濱邊美波

出生於2000年的濱邊美波今年正好20歲，從「東寶灰姑娘」甄選活動脫穎而出獲得演出機會，別看她看起來活潑可愛的模樣，私下個性可是超級內向害羞，連與人對視都會不好意思，出道短短幾年就憑著《咲-Saki-》、《狂賭之淵》、《偽證破解家》、《我們的愛情不正常》，亮麗外型可說是新生代的漫改新女神呢。

+ 17 + 17 + 17

Top4.深田恭子

今年38歲的深田恭子，出道多年始終凍齡，豐腴性感的好身材讓她成為男性心目中的性感女神，近年深田恭子《初戀那一天所讀的故事》早已擺脫《神啊！請多給我一點時間》當中的稚嫩形象，《初戀那一天所讀的故事》精湛演技讓她抱回日劇學院賞的主演女優賞大獎，演技與外型蛻變的相當完美。

+ 36 + 36 + 36

Top3.綾瀨遙

高人氣女星綾瀨遙出道21年，憑著親和力和穩定表演獲得觀眾喜愛，《在世界中心呼喚愛》、《螢之光》和《八重之櫻》擄獲觀眾的心，最近更在《天國與地獄～瘋狂的2人～》表現亮眼，還小小展現了更衣室換衣服的好身材。35歲的綾瀨遙身形玲瓏有緻，窈窕身材和嬌美容顏不只讓女性羨慕，更讓男性動心呢。

+ 84 + 84 + 84

Top2.吉岡里

出身於京都的吉岡里帆，剛出道時在《美女與男子》扮演肉食女，突破演出開始讓男性觀眾都注意到這號人物，身為演員的她之後為觀眾帶來《阿淺來了》、《四重奏》等代表作，性感身材也獲得寫真偶像的資格，加上廣播主持人的新嘗試，多元化的表現讓人見識到這位28歲實力女星的截然不同的樣貌。

+ 23 + 23 + 23

Top1.新垣結衣

冠軍又是新垣結衣！這已經是新垣結衣連續五年奪下理想女友的冠軍頭銜了，由此可見男性觀眾對他有多麼的喜愛呢。別看新垣結衣稚嫩臉龐就誤會她是教小型女星類型，身高逼近170公分的她可是相當有反差萌，在日本女明星當中算是相當特別的，高挑身材、療癒笑容和透明感美顏，三大關鍵讓她蟬連最理想女友冠軍寶座呢。

+ 45 + 45 + 45

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+ 23 + 23 + 23

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