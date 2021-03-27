專訪｜王君馨跟老公坦誠相處︰絕對唔係結婚之後就少啲誘惑

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-27 18:15

王君馨（Grace）近來頻頻以另一個名字——「G. Racie」出現。選美出身、之後在TVB拍劇，遇上不錯的角色，本應是一條順遂的路，她卻在去年跳出「舒適圈」，以獨立歌手G. Racie名義重新出道，重頭學起，又要認識更多音樂人等等，她說似是自己開了一間唱片公司一樣，要一手一腳安排事情。 有着如此大的決心，想必是因為有着強大的後盾，除了有一班好友支持，當然還有老公Daniel的無條件愛護，說起對方，Grace總可以滔滔不絕，眼中像發光一樣，一臉盡是幸福，經歷過12年的愛情長跑，加上曾分隔兩地的遠距離戀愛，令他們的愛情更穩固，她形容他們之間的信任是，會心想「你有啲咩你會同我講㗎啦！」如此放心，難怪可以盡情追尋夢想。 攝影、短片：梁碧玲 剪接：馬均銘 Hair︰Jay Cheung Outfit︰PRET-A-DRESS.COM (Shona Joy)

現年34歲的Grace不介意在音樂上重新出道，非常有勇氣。不過她自言沒有特別減少拍劇。（梁碧玲攝）

重新出道發展歌唱事業︰乜都係由頭學起

Grace在剛播畢的劇集《失憶24小時》擔當女主角，表現迎來觀眾的讚賞。其實她在去年全年都沒有劇集推出，雖然如此，但她直言自己兩年也沒有放過假，其中一個原因是她投放了大量時間發展音樂事業，推出單曲《Casada》，歌曲成績不俗。而她近來推出的歌曲《尖叫》，迴響也頗正面。獨立歌手沒有太多資源，Grace也算是重新開始。雖然她曾加盟過星夢娛樂，但只是約短短一年的時間，而且之前唱的大多是劇集插曲，所有支援工作都是公司包辦，今次面對新挑戰，Grace直言︰「自己好似做咗間唱片公司咁，變咗乜都係由頭學起」，而且這行也需要靠人脈，她說自己要認識多點歌手，需要時間物色音樂上合拍的人。她大讚幾位現正火紅的歌手︰陳凱詠、林家謙、Serrini，也不諱言地表示欣賞ViuTV的MIRROR和ERROR，「我好多人都想合作，但係又唔知佢想唔想同我合作。我覺得跳舞我係特別有興趣嘅，例如Anson Lo（盧瀚霆）、肥仔（梁業），even Joyce欣宜，Jace（陳凱詠），都係一啲我好欣賞（嘅歌手）。」

Grace參加《2007年度香港小姐競選》奪得亞軍後，開始了她的演藝之路。2008年，她參加大型節目《舞動奇跡II》與拍檔俞灝明奪得冠軍，之後開始拍劇，代表作品有《城寨英雄》的「花曼」和《心理追兇 Mind Hunter》的「汪海澄」，她更憑「花曼」一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2016》「最受歡迎電視女角色」一獎。（資料圖片）

TVB和ViuTV始終算是競爭對手，被問到Grace會否想爭取一下跟友台藝人合作的機會，她笑言︰「又唔係爭取嘅，我覺得係睇緣份啦，睇嗰邊想唔想，我自己想唔想，我哋夾唔夾到，一個大家都好想玩嘅project，我反而覺得呢個係最重點。」她自己是抱歡迎的態度。不過，在本月初ViuTV為《Chill Club推介榜年度推介20/21》舉行的記招，正當大家期待Grace會否驚喜現身，她卻未有亮相，被問到為何沒出席，她「耍太極」回應︰「我都好想知啊！（有嘢做？）公司安排囉，都係公司仲未去畀到一個確實嘅答案，唔緊要啦，我再等一等啦。（頒獎禮當日會出現？）大家期待吓，我自己都期待吓。」

Grace覺得做跳唱歌手的budget更大，「可能更大嘅付出會有更好嘅回報啩，但係我喺呢一刻諗唔到個回報，淨係要諗我想盡我最大嘅能力做好佢，做一個最good quality嘅音樂、music video。」（梁碧玲攝）

點擊下圖看看Grace兩個MV的精彩畫面︰

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十年前曾患暴食症與抑鬱症︰大不了就返美國

眼前外表甜美，性格開朗樂觀的Grace，曾背負着行外人無法想像的壓力和痛苦，約十年前剛入行不久，患上暴食症與抑鬱症，她覺得︰「有時好似做乜嘢都會俾人講。」雖然那段日子痛苦，現在回看，她感觸甚多︰「我覺得大不了就返美國，唔好畀自己（去到）一個位係完全失去所有嘅喜樂，失去所有嘅盼望，你覺得你已經冇路行，跟住你都仲stay喺度，呢個好唔健康。」過去的經歷是成長的養分，當然現在的她不會再走進同一條死胡同，有着信仰、家人、朋友，「我好難會跌到去嗰個位，可能會有波動，但係唔會跌去之前仲係啱啱一個人返嚟香港，乜都唔知，入咗間好大嘅公司，有好多唔同嘅聲音，同我講好多嘢，你應該點點點，嗰時反而會好迷失，同埋好唔夠膽同人哋分享，驚大家知道我有暴食症，或者知道我有抑鬱，會唔會離開我，或者唔知點樣睇我。」信仰改變了她，令她變得會主動跟人分享自己的經歷。

《失憶24小時》是Grace第二次演女主角的劇集作品。（劇照）

點擊下圖重溫Grace以往的演出︰

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「處女論」一事後被無形標籤 自覺不應為言論後悔

Grace也有一個敢言的形象，當年她接受訪問時表示堅決反對婚前性行為，所以自己當時還是處女。當年的藝人，很多時都較忌諱講談及有關性方面的話題，於是從此以後，她便被稱為「處女黨」其中一員，也是一個無形的標籤。多年被問到有否後悔那時講過的，她表示︰「我覺得做人真係唔可以後悔咁多，你後悔亦都幫唔到你繼續向前行。」她談及當時的心路歷程，並不是如新聞所說的「自爆」，強調沒有人會去自爆這件事，「好似啱啱姜濤喺志雲大師嘅訪問都講佢自己係處男，冇人係自爆呢啲嘢㗎！」

Grace續說︰「我亦都想同所有嘅，無論係處女，或者處男嘅觀眾朋友講，唔需要覺得好醜怪，其實佢係一個階段，亦都係一個你嘅選擇，唔係話你有好多個sexual嘅relationship之後就好型啊，好有經驗啊，我又唔覺得。」她覺得每個人都有他的選擇，「自己當時嘅選擇就係，我好想等真係搵到我老公嘅時候，我將一份禮物，呢份禮物留返畀佢。」而去到今時今日，她感恩嫁到一個珍惜她的男人。

Grace不時在網上大曬跟圈外丈夫Daniel的恩愛照片。(Instagram@gwgurlie86)

對老公百分之百信任︰完全好放心

Grace和老公Daniel於2016年結束12年愛情長跑，成為夫妻，結婚幾年，一直非常甜蜜。近來她在歌曲《尖叫》中，跟MV男主角林德信上演大尺度戲碼，Grace擔當MV導演，內容是講一對夫婦如何維繫他們的甜蜜度，她自言情節大概是她對夫妻生活的期望，不過一幕幕浪漫畫面，較難在現實生活中出現，Grace笑言︰「因為我老公唔係一個咁識得浪漫嘅人。（比較悶？）佢唔係悶，佢係簡單，佢個人係冇乜機心，又唔係好識得口甜舌滑，佢係一個好sweet，但係比較被動，內向嘅人，好怕醜。」講起Daniel，她就甜得很，「我好喜歡佢嘅可愛，就係因為佢唔識，所以我覺得呢一份可愛好好，我唔會成日好擔心佢喺出面，同其他女仔咩咩咩（意指︰做啲咩），冇囉，完全好放心！」

Grace不時強調她跟老公對對方非常坦白︰「好多時我哋肯同對方講嘅嘢，未必係其他couple肯同對方講，我哋係非常之坦白㗎同對方。」（梁碧玲攝）

最難捱為異地戀階段 婚後反而更夠膽追夢

講起這段感情，最難捱的就是當年異地戀的日子，「因為一年見一兩次，好難去build個trust同chemistry，始終唔喺大家身邊」。但現在說起，那12年反而是令他們的感情昇華，可以更坦誠去溝通，「而家我哋個婚姻係好多信任，唔知點樣解釋，呢個信任就係『你有啲咩你會同我講㗎啦！』」不過，她覺得結婚絕對不等於隔絕了所有誘惑，「我覺得任何有temptation嘅位，上帝會同佢說話，just like me。我覺得絕對唔係結婚之後就少啲temptation㗎，始終我哋身邊嘅人有好多唔同嘅嘢，我哋會有成長，有改變。」

坦誠是他們之間重要的相處元素，Grace說︰「我覺得大家嗰份愛好大，所以無論語氣差咗，或未講咗啲唔應該講嘅說話，都好快就可以原諒對方。」現實中，很多人覺得婚姻是一個無形的束縛，做很多決定前都要顧及家庭，不過Grace覺得婚後的她，更有夠膽去追夢，「如果我未結婚，可能我都會緊張好多嘢，大家點睇，反而係我結咗婚之後，啱啱喺一個結咗婚，但係未生小朋友呢個階段呢，我好想喺呢段時間，好似好多對結婚嘅啟發，所以好想喺我啲歌度呈現出嚟。」

Grace外表和說話一樣給人溫柔的感覺。（梁碧玲攝）

最後問到Grace生小朋友的計劃，她笑說這個話題有點悶，她希望把重心放在工作，「做跳唱歌手係多一份犧牲，我希望可以喺我未有小朋友之前，可以為我嘅作品再去付出多一點。」Grace雖然外表柔弱，但絕對是一個有想法的女子，訪談間，提及身形的話題，她直指︰「唔好俾其他人去寫咗嗰個分數，你係值得幾多分。」不要被他人定義，也許是她其中一個對人生的想法，而從近年勇於追夢的她身上看到，她心中的那團火猶在。

Grace和老公有計劃生B。（Instagram@gwgurlie86）

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