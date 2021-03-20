專訪｜湯洛雯用情深　每段感情都望有完滿結局︰我唔係拍散拖嘅人

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-20 12:00

湯洛雯是那種男、女觀眾都會喜歡的女藝人，外表甜美、有氣質，總是得到網民的偏愛。自從她跟觀眾緣一樣好的馬國明戀情曝光後，大家的反應幾乎是一面倒的祝福，其他的或者就是「催婚」的留言。兩個藝人拍拖，自然備受關注，甚至在短短幾個月內，已傳出多次「婚訊」，但二人雙雙否認。 專訪期間，當提及有關婚姻、愛情等話題，湯洛雯給人的感覺就是抱順其自然的態度。其實她自出道以來，緋聞不算多，也給人一種對感情認真的感覺。這次，她也直說︰「我每一次拍拖都會視對方係結婚對象，我唔係拍散拖嘅人嚟嘅。」 攝影︰梁碧玲 場地︰HEXA 六公館

湯洛雯在事業上默默耕耘。（梁碧玲攝）

曾因「星二代」之名感委屈︰覺得你唔使做任何嘢就有收穫

湯洛雯在2012年選港姐時，已是受關注的一位，正正因為她是湯鎮宗女兒和前無綫當家小生湯鎮業姪女。她當年大熱倒灶，六強止步，不過後來也加入了無綫成為藝員。第一套拍的劇就是處境劇集《愛·回家》，在裏面飾演「李思思」一角而為人熟悉。及後雖未至於是女主角，但大多都是有名有姓的角色，戲份也愈來愈重。綜藝方面，她曾任《學是學非》的主持，令人印象深刻。近來她在《失憶24小時》中，演臨床心理學家藍海晴，是她繼《心理追兇 Mind Hunter》後再演心理學家。

湯洛雯在《失憶24小時》中再度飾演心理醫生Dr.Nam，幫蒙一言（譚俊彥飾）找回失去的記憶。（劇照）

Roxanne自言入行以來最深刻的就是《愛·回家》「思思」一角，因為是入行後第一個角色，而且演足兩年。（YouTube影片截圖）

近年多了不少「星二代」入行，在觀眾的眼中，可能是有光環的一群，Roxanne反而直言以前曾因這個背景而覺委屈︰「以前選港姐覺得星二代會令到觀眾覺得你唔使做任何嘢就有收穫，自己嗰陣時會覺得可能有啲委屈，但係耐咗就發覺，嗰陣時好傻囉咁諗，其實做耐咗，觀眾知道你有冇付出，有冇努力，所以而家亦都唔會好care呢樣嘢。」她入行後機會不少，但她深信演員是需要受磨練的，故沒有以獎項定為事業的目標，「我覺得係自己嘅滿足感，我一啲都唔覺得需要用獎嚟認定或者否定自己嘅一樣嘢。」

湯洛雯的妹妹Cassandre早前因靚樣受關注，但湯洛雯表示她沒有打算入行，也透露自己不會給她建議，「譬如我嗲哋都唔會話特別話畀啲咩advice我，亦都好少問佢關於呢樣嘢，我覺得每個人嘅事業或者世界都係自己闖出嚟嘅，自己去磨練啊，咁樣去試吓試吓，跟住就搵到自己鍾意嘅嘢。」（Instagram@roxannetong）

在「女仔堆」長大 自小跟男生溝通有障礙？

湯洛雯有「靚湯」的花名，不過她自言不是很多追求者，因為自己從小到大都是讀女校，加上大學讀心理學系，九成都是女生，在「女仔堆」長大，直到大學之後，踏入社會加上入TVB後才認識多一點男性朋友，起初更是不懂跟男生溝通，「初頭同男仔傾偈唔係好自在，唔知講乜好，但係發覺而家耐咗，我反而變咗男仔。（即係點？）即係玩得囉，可能啲男仔就覺得我玩得，講笑唔使太拘謹咁。」雖然她未肯透露拍過多少次拖，但她指自己不是一定要拍拖的那種人，「其實我係正常，一般女仔嘅心態，我覺得搵到適合咪拍囉，但係如果唔適合，唔會特登好渴求，一定要拍拖。」

藝人的身形時常成為網民討論的話題，湯洛雯也曾被指出現「幸福肥」，網民時常Cap圖瘋傳，她表示完全不介意，「因為我本身係容易瘦容易肥嘅人嚟，所以我唔特別擺喺心，同埋我成日都覺得健康係最緊要。」（梁碧玲攝）

與馬國明拍拖沒有避忌︰我哋做返正常情侶會做嘅嘢

湯洛雯自從公開跟馬國明（馬明）的戀情後，就成為外界的焦點。公開戀情是雙方的共識，她說︰「我哋兩個認拍拖嘅原因係因為我覺得拍拖係好正常嘅事嚟，所以我哋覺得冇乜所謂，影到咪公開囉，但係我哋就唔係好想話，太多我哋之間嘅事攞晒出嚟講，始終我哋都有我哋兩個嘅私人嘅世界。」她不希望外界將焦點放在他們的感情上，「因為我哋兩個都想喺事業上多啲achievement，唔想觀眾一諗起湯洛雯就係諗起拍拖，諗起結婚，同埋我哋真係冇呢個打算，係絕對冇，所以希望大家畀啲空間我哋去認識，了解先。」她表示︰「我哋冇乜特別㗎，冇乜避忌，我哋做返正常情侶會做嘅嘢。」

湯洛雯透露剛剛置業，開始供樓，「我一直都想買間屋畀屋企人嘅，當然今次買呢個屋又唔係自己畀晒，同屋企人夾份嘅，所以就開始有責任囉要。」又指自己一直都是跟家人一齊住。（梁碧玲攝）

跟馬國明未有結婚打算︰我哋嘅人生唔係拍劇

湯洛雯不願多談戀情，但她覺得跟馬國明只是拍了幾個月拖就傳了三次結婚是太密，而他們也未有結婚打算，「始終我哋嘅人生唔係拍劇啊嘛，唔係話三個月就拍咗套劇出嚟，係真係要慢慢去磨合，慢慢去了解，先至決定下一步點做，所以我哋而家係享受緊拍拖嘅生活。」被問到是否視對方為結婚對象，她認真的說︰「我每一次拍拖都會視對方係結婚對象，我唔係拍散拖嘅人。」

湯洛雯和馬國明的戀情經常成為網民關心的話題。（Instagram@roxannetong）

大爆歷任男友都跟爸爸有點似︰有共通點

湯洛雯分享一個想法，聽很多人小時候說長大了要跟怎樣的對象一起，但最後往往也不是如此，那馬明又是否她想找的對象？湯洛雯想了好一會兒說︰「我唔知啊，因為我細細個已經好堅信，成日聽到人地講話turn out唔會係咁（意指︰唔會同返細個幻想咁嘅對象一齊），所以我冇一個特別嘅target係點，但我只不過係review返，我鍾意嘅人係似嗲哋嘅通常。（過往都係？）性格有少少似，有啲有共通點囉。（咩性格？）比較文靜啲。」而訪問中，她也提及過馬明的性格是有點似她的爸爸。

湯洛雯的父母結婚38年，外界看來非常恩愛，湯洛雯也大爆媽媽是爸爸的「頭號粉絲」。但她卻沒有嚮往如她父母一樣的感情關係，又大爆︰「佢哋成日嗌交㗎喎，哈哈！我唔會嚮往人哋嘅感情，我覺我每段感情都有佢嘅優點同缺點嘅，咁我覺得好似人生自己嘅路都係由自己行出嚟，咁所以每個人嘅感情又係佢哋自己嘅故事，反而我覺得自己經歷嘅，對你嚟講先係最獨特。」

被問到跟馬國明如何「撻着」和對方的優點等，湯洛雯通通封口避談。（梁碧玲攝）

湯洛雯外表女性化又帶點柔弱，但在訪問中，感覺到她是一個直率得來，很有自己想法又目標明確的人。雖然外界不斷關注她和馬國明的戀情，但相信他們自然會有他們的步伐。

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