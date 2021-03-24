女星唐嫣原來係Hermès大戶　大熱Birkin、Kelly包包逾20個

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-24 08:30

唐嫣身為Hermès大戶，點都要有個拼色款，佢身上嘅黑／白Kelly，20萬起跳。(視覺中國）

內地女星唐嫣產後復出拍攝《燕雲台》，有指她每集片酬至少70萬，換言之，48集嘅《燕雲台》為她帶來3千萬進帳，雖然與老公羅晉嘅150萬/集仍有一段距離，但對唐嫣來說，已經足夠佢狂掃Hermès。

鱷魚皮Constance，約20萬元。(視覺中國）

其實自從2016年以《錦繡未央》升格為一線花星後，唐嫣開始瘋狂入手Hermès突顯身格，有網民曾經盤點佢嘅Hermès存貨量，估計約有至少有15個Birkin、12個Kelly、5個Constance，再加上Kelly Ado、Hermès GR24 雙肩包、Hermès 2002、Hermès Halzan、Bolide 1923等袋款，估計唐嫣家中有逾40個Hermès包包，絕對係大戶一名。

點擊下圖睇唐嫣Hermès存庫量

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李小璐手上呢個Hermès Blanc Himalayan價值50萬元。（視覺中國）

楊冪雖然較為鍾情Chanel Vintage，但Hermès嘅Constance、Birkin、Kelly、 Verrou、Birkin Shoulder都齊晒。(微博圖片)

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