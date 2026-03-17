前TVB小花謝芷倫（Jan）當年憑《愛．回家之開心速遞》中飾演大小姐（林淑敏飾）第一代秘書林美香（Mandy）成功入屋，不過離開劇組後就慢慢被觀眾遺忘，2021年謝芷倫嫁給從事政界工作的馬志恆，做少奶奶享受富貴生活，雖然仍有TVB約在身，但聲勢已經追不上當年。

謝芷倫身高1.71米相當高眺。（IG：@jan.tse）

謝芷倫當年宣布結婚獲不少網民送上祝福。(謝芷倫Ig)

馬志恆（左二）參選，藝人太太謝芷倫（右一）現身支持。（李宇婷攝）

謝芷倫被認錯做甘比

雖然幕前演出減少，不過謝芷倫在社交平台仍然不定時出片，等粉絲可以追蹤她的新動向。最近她又有新片，拍攝自己講潮州話，本來影片平平無奇，但竟然有網民留言以為她是甘比，連謝芷倫本人都忍唔住話：「你認真嗎？甘比？」

謝芷倫在社交平台仍然不定時出片。（抖音＠謝芷倫）

拍攝自己講潮州話。（抖音＠謝芷倫）

竟然有人叫佢做「甘比」。（抖音＠謝芷倫）

謝芷倫都忍唔住要回覆。（抖音＠謝芷倫）

呢個先係甘比。(甘比小紅書)

謝芷倫老公，香港新方向的馬志恆早年出戰參選九龍城南選區區議會選舉時，謝芷倫已落力為老公擔任助選團！她更到街站快閃，實行身體力行全力支持：「我好欣賞佢呢份熱誠，我一定會做義工幫佢手一齊派傳單，同埋會煲多啲湯水畀佢飲，做佢真正背後女人。」謝芷倫不時在IG分享她的富貴生活，她除了熱愛高爾夫球，亦會經常出入遊艇會，曬出在遊艇開派對、出海玩Wakesurf（無繩滑水）以及揸船的照片。另外，謝芷倫亦曾曝光居住豪宅的照片，照片可見該住所有巨型露台，而且坐擁無敵海景以及環境優優美，照片中亦明顯有室內樓梯，相信是複式豪宅。

非常富貴！（IG/@jan.tse）

謝芷倫經常在IG曬出自己的富貴生活。（IG/@jan.tse）