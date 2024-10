憑無綫(TVB)處境喜劇《愛.回家之開心速遞》中,飾演大小姐秘書Mandy一角成功入屋的謝芷倫(Jan),2021年尾突然宣布結婚,嫁予從政的馬志恆,婚後愈見富貴。10月14日是謝芷倫36歲生日,早考獲船牌的壽星女與閨蜜們出海慶生。



謝芷倫從《愛.回家之開心速遞》淡出後,主要做《流行都市》主持,日常則有如闊太生活,除了HIGH TEA,興趣都變成打高爾夫球、滑雪、滑水等。早前透露已經有2款船牌,所以可以自行駕駛小型船隻出海的JAN,今年生日都選擇出海慶祝。

幾位閨蜜準備汽球、三個蛋糕及幾支香檳為壽星女慶生,雖然老公未有現身謝芷倫一樣玩得盡興,更曬出傷長美腿滑水:「感恩😋 有一班成日陪住我嘅好朋友❤️ 個幾月前已經安排預祝我嘅生日🎂 仲安排埋俾我玩滑水 🏄🏼‍♀️ 真係好錫我😘 Thank you so much🫶🫶🫶俾我發現咗佢哋靜靜雞寫生日卡哈哈哈🤣今年提早post相,唔驚忘記post 🤪」

