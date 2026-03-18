現年55歲的宣萱（Jessica）於1999年憑《刑事偵緝檔案IV》奪得TVB「視后」，演技早已備受肯定；去年她更憑懸疑劇《誰殺了她》在《紅星大獎2025》中贏得新加坡視后殊榮，打破外援紀錄。而與古天樂主演電影版《尋秦記》，不但勾起觀眾集體回憶，也令她人氣再度急升。除了好戲外，宣萱向來以性格爽朗、零架子見稱，日前她出席電影宣傳活動後，在停車場的一個上車舉動，盡顯其真性情。

宣萱擁有極佳觀眾緣。（陳順禎 攝）

宣萱一點都不似55歲。（IG@jessicahsuan_official）

宣萱之前回巢tvb拍攝《巨塔之后》也引起話題。（IG@jessicahsuan_official）

對粉絲展親民一面

近日有網民以「偶像跑路演也太拼了！#宣萱 趕路演好拼哦！」為題分享影片，宣萱當日打扮簡約而不失型格，身穿深藍色牛仔外套配黑色長裙，身形保養得極好。當時她正步向停泊在卸貨區旁的保母車，準備趕去下一場謝票活動，雖然行程緊湊，但當現場守候多時的粉絲大聲呼喊「Jessica」時，宣萱即時回頭，並露出招牌的燦爛笑容。

宣萱近日繼續忙於為電影《尋秦記》謝票。（小紅書截圖）

為粉絲簽名。（小紅書截圖）

非常受歡迎。（小紅書截圖）

展現「女俠」好身手

不過，期間卻發生有趣一幕，由於保母車停泊位置與宣萱站立的地方存在高低差，車門位置顯得頗低，但穿著裙子的宣萱為了爭分奪秒，想都沒想便直接大步一跨，即使現場粉絲覺得危險，叫不好；但宣萱動作敏捷，一氣呵成地成功「鑽」入車內，上車後更向粉絲露出調皮的笑容，非常可愛，目擊過程的粉絲也不禁驚嘆：「好犀利！」

有不少粉絲在停車站等等候宣萱。（小紅書截圖）

大家估下宣萱會點上車？（小紅書截圖）

宣萱一步就跨過去。（小紅書截圖）

宣萱這一幕「豪邁」舉動引起網民熱議，有網民認為保母車司機可以把車駕駛前一點方便讓宣萱上車，但也有網民讚宣萱直率真性情，非常沒架子，紛紛留言：「宣萱太可愛了，好年輕」、「還很靈活 哈哈哈」、「腳很長，太可愛了」、「主要是腿夠長」、「腿長柔韌性又佳，動作很輕盈嘛」、「身手太矯健了這麼高直接鑽進車裡」、「嚯哦～女俠好身手呀」。

網民大讚宣萱身手好。（小紅書截圖）