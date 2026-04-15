正義女神丨馬貫東為演患癌病人刻意減磅　咳嗽細節演技獲網民激讚

《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監製的律政劇，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映，主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄等。3月14日晚播出的劇情中程睿燊（馬貫東飾）居然患肺癌多年，但仍然盡心跟進每個個案。



《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品的律政劇。（公關提供）

馬貫東患癌多年

3月14日晚一集《正義女神》最驚爆重點，是因不堪壓力嚴重耳鳴頭暈的言惠知（佘詩曼飾），在醫院偶然見到程睿燊（馬貫東飾），及後得悉對方患上肺癌多年、心態一直徘徊生死邊緣。雖然如此，但生性熱血善良的程律師，亦盡心跟進每個個案，在「危險駕駛致他人死亡案」中，被告張智斌（章景恆飾）是程律師曾經求情及幫忙重過新生活的少年犯，可惜智斌卻因被從前社團惡人盯上被逼殺人、最終釀成悲劇。因堅信智斌已真心改過，程律師鍥而不捨尋找證人及證據，終皇天不負有心人找到關鍵車Cam片，令智斌獲改判不小心駕駛罪。

佘詩曼得知馬貫東患癌多年。（公關提供）

馬貫東演技獲讚「人肉GPS定位」

自《正義女神》播出以來，馬貫東刻意放慢節奏及放緩聲線「陰聲細氣」的演繹一直備受爭議、有網民更直指怪怪的；直到昨晚揭出程律師患了肺癌多年這個驚人真相，網民才恍然大悟，紛紛留言大讚馬貫東演繹用心，尤其是「偶發性」的咳嗽，更獲讚「好演員就是把功夫下在你根本注意不到的地方」、「一邊辯護一邊咳嗽、沒有因換機位而露出破綻、而且相當自然，讚！」、「又要顧台詞、又要顧情緒、還要顧咳嗽位，堪稱人肉GPS定位」、「真的能讓觀眾感受到他的角色在撐」、「當真相揭出後，才發現馬貫東的隱藏線索做得太好了」。

馬貫東細節位真係做到足。（公關提供）

馬貫東發言引網民動容

程律師的一番感人肺腑、豁達而又勵志的說話，亦令不少網民動容：「我每一日都係賺番嚟，我唔知自己仲有幾好彩，仲有幾多日命，所以我會用晒所有時間去幫要幫嘅人」、「犧牲幾多？失去幾多？付出幾多？值唔值得只有自己先知。」網民：「最動人的不是輸贏，是程律師在法條與人情之間、為孩子守住的那扇門。」

馬貫東細節位真係做到足。（公關提供）

馬貫東為角色刻意減磅

對於飾演肺癌病人獲讚，馬貫東受訪問時承認確實有在聲線上下功夫，知道肺癌病患「講嘢會唔夠氣」，皆因肺部已有損傷；阿東又指長期以這樣方式說話及拍攝確實會累，甚至一度出現頭暈情況：「因為要講得清楚，但又唔可以咬實晒所有字去講。」對於有網民發現阿東為角色刻意減磅不少，阿東回應：「嗰時拍完《臥底嬌娃》係有操開、本身都冇咁多體脂；之後拍《正義女神》前，我就停咗做Gym、只做帶氧運動，等個身形瘦削番少少、望落冇咁大隻，希望咁樣去迎合番程律師有病嘅設定，等觀眾望落覺得我虛弱啲。」