正義女神｜29歲梁超怡童顏逆襲當少年犯　曾被傳介入阿sa戀情

TVB劇集《正義女神》今日（14日）一集講到「言官」言惠知（佘詩曼飾）審理一宗「蓄意傷人案」，被告指被少女何嘉茵（梁超怡飾）偷錢包。佘詩曼思量細節，懷疑梁超怡是「兼職女友」，並與被告認識。而結果的確是梁超怡與被告認識及做兼職女友，亦是梁超怡自己受傷及偷錢包。

梁超怡飾演少年犯何嘉茵。(影片截圖)

梁超怡做兼職女友。(影片截圖)

梁超怡與被告認識。(影片截圖)

梁超怡自己受傷。(影片截圖)

梁超怡2002年曾以童星身分參演香港電影《無間道》

現年29歲的梁超怡是《2022年度香港小姐競選》季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」得主。她在參選時表示自己的志向是成為一個有影響力、能夠散播正能量給大家的人。梁超怡亦是首位有紋身的港姐三甲得主，比賽後與TVB簽約成為藝人。雖然梁超怡2022年才選香港小姐，但其實她2002年曾以童星身分參演香港電影《無間道》，飾演男主角梁朝偉的女兒「陳玥琪」。

29歲的梁超怡是《2022年度香港小姐競選》季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」得主。（節目截圖)

梁超怡首部電視劇《黑色月光》

加入TVB後，梁超怡開始參與各大綜藝節目，直到2024年她的首部電視劇《黑色月光》播出，開啟了她的演員人生。早前播出的《非常檢控觀》中亦有她的演出，而《正義女神》中她飾演「少年犯」何嘉茵，以29歲逆襲當少年犯，可見她極具童顏。

梁超怡跳芭蕾都似模似樣架。（官方提供圖片）

梁超怡《正義女神》中飾演「少年犯」何嘉茵，以29歲逆襲當少年犯。(影片截圖)

梁超怡被指介入阿Sa與石恆聰的戀情

不過，提到梁超怡最令人印象深刻的一定是她被傳搶蔡卓妍（阿Sa）男友，早年阿Sa與前度石恆聰分手，繼而傳出是梁超怡作為「第三者」介入，才導致6年情斷。雖然梁超怡已經多次澄清自己和石恆聰只是朋友關係，並沒有介入他人的感情。而阿Sa亦有為這件事作出澄清，表示「我們之間沒有第三者」，馬上為梁超怡洗脫「第三者」之名。

梁超怡被指介入阿Sa與石恆聰的戀情。（ig@chiuyiileung）