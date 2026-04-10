正義女神｜「蔥頭」姦殺少女？　丘梓謙童星出身憑《愛回家》入屋

《正義女神》踏入第二周劇情依然精彩，第10集劇情主要講及「校園霸凌案」，「言官」佘詩曼則接手此案，此外「鄭官」周嘉洛推薦晉升區院，為了討好法官升遷委員會主席「方官」李成昌而在他妹妹傷人案暗中相助，可惜事與願違，最後竟不獲晉升。



山頂姦殺案。（《正義女神》截圖）

山頂姦殺案。（《正義女神》截圖）

丘梓謙同一班朋友撞破一對情侶在山頂親熱，然後演變成性侵事件。（《正義女神》截圖）

山頂姦殺案

第10集最讓人印象梁刻的，一定是開首一段「山頂姦殺案」，丘梓謙（飾演 洪知行）性侵的劇情，當中揭示丘梓謙與「爸爸」已故許紹雄（飾 洪思義）關係變差，原來是因為此案。

除了欣賞已故許紹雄的演技，這一集中丘梓謙的演技也相當不錯。無論是山頂性侵少女一幕，演出了那股年輕人按捺不住的衝動和獸性，另一幕戲中面對「爸爸」許紹雄時，卻又表現出了無辜的一面。

丘梓謙同一班朋友撞破一對情侶在山頂親熱，然後演變成性侵事件。（《正義女神》截圖）

劇中丘梓謙飾演許紹雄兒子。（《正義女神》截圖）

劇中丘梓謙飾演許紹雄兒子。（《正義女神》截圖）

到底係咪佢殺？（《正義女神》截圖）

到底係咪佢殺？（《正義女神》截圖）

緊接時段播映 網民直呼「精神分裂」

其實丘梓謙今次的破格演出，絕對是一大突破！皆因觀眾平時最熟悉的，必定是他在長壽處境劇《愛・回家之開心速遞》中的「蔥頭」一角。在《愛回家》中，「蔥頭」形象官仔骨骨、乖巧陽光兼帶點天然呆，深得一眾街坊和觀眾歡心，但在緊接《愛回家》時段播出的《正義女神》中，他卻搖身一變，成為心理扭曲的性侵少年犯。兩個角色性格南轅北轍、反差極大。

丘梓謙演「蔥頭」一角成功入屋。（TVB截圖）

丘梓謙個樣真係恐怖。（《正義女神》截圖）

不少網民留言表示，看見他在《正義女神》出現感到驚喜，但上一秒還是討人喜歡的純情偶像，下一秒卻變成令人心寒的冷血犯人，實在令人看得「精神分裂」！不過，這種強烈的違和感，正好側面印證了他成功搣甩「蔥頭」的既定框架，以截然不同的氣場成功駕馭了這個高難度反派。

丘梓謙童星出身。（截圖）

丘梓謙童星出身。（截圖）

童星出身默默耕耘 演技漸趨成熟

其實丘梓謙是童星出身，小時候已曾參演《人間蒸發》、《阿旺新傳》等經典劇集，面對鏡頭絕不陌生。他其後在2014年報讀第27期無綫電視藝員訓練班重新入行，多年來默默耕耘，參演過《親親我好媽》、《同盟》、《溏心風暴3》、《三個女人一個「因」》飾演過無數小角色，累積了不少演出經驗，直至近年才憑「蔥頭」一角成功入屋。