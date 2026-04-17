李佳芯獲母校公開清純童年照落力拉票 樣貌太大出入本尊del標籤
撰文：小白
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憑藉仙氣外表與精湛演技深得觀眾喜愛的李佳芯（Ali），迎來了演藝生涯的新里程碑！她首度進軍大銀幕接拍電影《金童》，戲份雖少卻憑藉一場極具感染力的揪心喊戲大獲好評，成功入圍今屆香港電影金像獎「最佳新演員」。在金像獎頒獎典禮舉行在即之際，李佳芯的母校海星小學特別在社交平台發文，首度公開她的童年校服照，為這位傑出校友集氣拉票！
童年母校出舊相集氣 標緻美人胚子一眼認出
隨著金像獎頒獎典禮舉行在即，李佳芯曾就讀的母校海星小學亦在社交平台專頁發文為她集氣。專頁管理員日前驚喜晒出佳芯童年時期的校服照，落力為這位傑出校友「拉票」。從曝光的舊照可見，當時的佳芯雖然樣子清純、未脫稚氣，但五官已經十分標緻，長相與現在的模樣分別不大，一望已知是個天生的美人胚子。
不少網民看過照片後，都留言激讚「真係由細靚到大」。當有網民詢問相片中人是否為李佳芯時，管理員更親切地直呼佳芯的真名「李嘉馨」，可見她從小到大的人緣與人氣都維持得相當好。
同窗承諾留守電視打氣
對於李佳芯的入圍，母校方面感到與有榮焉。管理員在貼文中特別留言支持，表示：「下星期日就是香港電影金像獎舉行的日子，得知作為本校首位入圍者的你相當興奮，本校從沒有過成為藝人的校友（如葉文輝）入圍香港電影金像獎。」
此外，校方亦不忘為她打下強心針，提到雖然早前在被視為「金像獎前哨戰」的香港電影導演會年度大獎中佳芯未能先拔頭籌，但今次金像獎依然有得獎希望，直言機會是「50/50」。貼文更溫馨透露，佳芯當年的同窗好友已紛紛表示，屆時定必會留守在電視機旁為她加油打氣。對於母校的應援與祝福，李佳芯專門私聊母校表示十分感謝。