李佳芯獲母校公開清純童年照落力拉票　樣貌太大出入本尊del標籤

憑藉仙氣外表與精湛演技深得觀眾喜愛的李佳芯（Ali），迎來了演藝生涯的新里程碑！她首度進軍大銀幕接拍電影《金童》，戲份雖少卻憑藉一場極具感染力的揪心喊戲大獲好評，成功入圍今屆香港電影金像獎「最佳新演員」。在金像獎頒獎典禮舉行在即之際，李佳芯的母校海星小學特別在社交平台發文，首度公開她的童年校服照，為這位傑出校友集氣拉票！



李佳欣憑《金童》入圍第44屆香港電影金像獎「最佳新演員」。（IG@illume_films）

童年母校出舊相集氣 標緻美人胚子一眼認出

隨著金像獎頒獎典禮舉行在即，李佳芯曾就讀的母校海星小學亦在社交平台專頁發文為她集氣。專頁管理員日前驚喜晒出佳芯童年時期的校服照，落力為這位傑出校友「拉票」。從曝光的舊照可見，當時的佳芯雖然樣子清純、未脫稚氣，但五官已經十分標緻，長相與現在的模樣分別不大，一望已知是個天生的美人胚子。

李佳芯曾就讀的母校海星小學在社交平台發出佳芯的童年舊相為她集氣。（Facebook@柴灣海星小學）

李佳芯曾就讀的母校海星小學在社交平台發出佳芯的童年舊相為她集氣。（Facebook@柴灣海星小學）

不少網民看過照片後，都留言激讚「真係由細靚到大」。當有網民詢問相片中人是否為李佳芯時，管理員更親切地直呼佳芯的真名「李嘉馨」，可見她從小到大的人緣與人氣都維持得相當好。

網民看過照片後留言激讚「真係由細靚到大」。（Facebook@柴灣海星小學）

當有網民詢問相片中人是否為李佳芯時，管理員更親切地直呼佳芯的真名「李嘉馨」。（Facebook@柴灣海星小學）

同窗承諾留守電視打氣

對於李佳芯的入圍，母校方面感到與有榮焉。管理員在貼文中特別留言支持，表示：「下星期日就是香港電影金像獎舉行的日子，得知作為本校首位入圍者的你相當興奮，本校從沒有過成為藝人的校友（如葉文輝）入圍香港電影金像獎。」

李佳芯母校發文祝福佳芯的入圍，並且表示當年的同窗校友會在電視劇前為她打氣。（Facebook@柴灣海星小學）

此外，校方亦不忘為她打下強心針，提到雖然早前在被視為「金像獎前哨戰」的香港電影導演會年度大獎中佳芯未能先拔頭籌，但今次金像獎依然有得獎希望，直言機會是「50/50」。貼文更溫馨透露，佳芯當年的同窗好友已紛紛表示，屆時定必會留守在電視機旁為她加油打氣。對於母校的應援與祝福，李佳芯專門私聊母校表示十分感謝。

李佳芯專門私聊母校表示感謝。（Facebook@柴灣海星小學）