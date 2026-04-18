曾健明現身商演獲讚歌聲美妙 曾與張國榮林青霞拍戲險命喪片場
撰文：黃梓恒
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TVB演員曾健明，在教育電視中是「御用醫生」，陪住幾代小朋友成長；在《警訊》、TVB，他又是「騙子王」。入行至今接近50年，一直都極高產量，雖然未必是重要角色，但很多劇集都會見到他。而登台、去社區活動或宴會唱歌等，也是曾健明的外快途徑之一，最近有內地網民在社交平台post出他在佛山登台唱歌的片段，大讚他歌喉一流。
與張國榮拍戲被大火包圍缺氧：以為自己死得
曾健明曾以特約演員身份闖影壇，93年有幸拍攝張國榮、林青霞等主演的《白髮魔女傳》，他曾接受《香港01》訪問時表示，其中一幕講到成批村民因偷軍糧被火燒，無辜的曾健明拖著臨盆的老婆逃命，他直言以為自己當日就會命喪片場，「有個好大嘅火圈圍住我，我喺中間一路嗌，做啲感情戲，一Cut咗機，我就眼前一黑成個人坐咗喺度，跟住導演于洋泰過嚟話我做得好好，想同我傾傾下場嘅嘢，嗰時候我心諗不如幫我叫架白車好過。嗰時我以為自己走得㗎啦，冇晒空氣，俾啲火圍住咗。」不過他最終還是頂硬上，完成自己本分。
拍撞車戲險被輾過
除了這次，他亦談到自己在珠城拍錄影帶時期的可怕經歷，當時他想找替身不果，要被迫親身上陣，險些送命，「講我俾車追，一路打就仆咗喺度，架車照過，好彩我自己滾咗埋去個牆壁度，如果唔係我碌咗過去，就架車碌過我喇！」那次之後他心灰意冷，決定轉行，一年內做過保險、賣印刷機等等，但不斷有電話叫他開工，加上當時影視業蓬勃、工作機會連連，他還是重投這個行業，並於88年經翡翠劇場演員招募加入TVB，離巢外闖幾年後，96年再應招振強邀請，重返無綫拍攝《新上海灘》，並合作至今。