鍾欣潼22歲清純動人畫面罕曝光　英皇釋出Twins昔日三週年片段

隨著《25+ 英皇群星演唱會》進入倒數階段，Twins一段昔日天真爛漫的幕後短片再次爆紅，引發網民回憶潮，不少人認為當年的蔡卓妍（阿sa）活潑可愛，而鍾欣潼（阿嬌）則是清純動人。



阿嬌阿Sa一向好姊妹。（大會提供）

Twins昔日天真片段爆紅

隨著《25+英皇群星演唱會》進入最後倒數十七天的階段，一段當年的幕後短片再次掀起網民的回憶。影片中兩人拍攝短片時不斷出現失誤，扮打機過關的模樣天真爛漫。不少網民對此發表評論，認為當年的阿sa活潑可愛，而阿嬌則是清純動人，甚至有網民感嘆阿嬌當年的眼神更為明亮，對比現在經歷風雨後的成熟，讓人感到些許心疼。

鍾欣潼清純動人。（Threads影片截圖）

當年的蔡卓妍活潑可愛。（Threads影片截圖）

但亦有酸民發表不合言論。（Threads）

快閃遭粉絲突擊 阿Sa挺身攬住阿嬌

日前，阿sa與阿嬌現身快餐店出席《25+英皇群星演唱會》宣傳活動，雖然只是短暫的快閃行程，卻吸引了大批粉絲到場守候。當兩人準備合照時，熱情的粉絲一度試圖衝上前一睹偶像風采，這讓阿嬌顯得有些驚慌失措，臉色蒼白且笑容僵硬。身旁的阿sa見狀隨即展現出淡定的一面，溫柔地攬住夥伴的肩膀進行安撫，兩人深厚的姊妹情誼在混亂中展露無遺。

阿嬌嚇到笑容消失。（小紅書）

阿Sa攬住阿嬌安撫。（小紅書）

阿嬌IG預告神祕嘉賓

目前兩人正積極投入練歌與排舞的訓練中，並在社交平台預告了演出驚喜。她們表示在演唱會上，將會邀請一位神祕好友加入並組成新組合，引發歌迷強烈好奇。雖然網路上也有部分負面聲音批評她們到了這個年紀還在裝少女，但對於多數歌迷來說，這對組合代表的是一段青春的回憶，無論歲月如何變遷，她們站在一起就是最強大的魅力所在。