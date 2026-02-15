Twins見面會粉絲重現25年前應援　蔡卓妍鍾欣潼爆喊：回憶返晒嚟

「TWINS 25週年1314新春限定粉絲見面會」昨日（14日）舉行第二場，繼續由農夫擔任MC。Twins跟fans玩足整個下午，氣氛勁 high！兩人於台上又喊又笑，encore時更清唱十二首歌，fans嗌到拆天，絕對是新年最正福利。

見面會上，Twins提到以往fans聚會多數是BBQ或於酒店舉行，阿Sa話：「比較係細啲嘅場地搞，有production真係第一次。」農夫即問：「平時係咁多人一齊BBQ㗎？」阿Sa回應是很多人，點知阿嬌搞笑「大唱反調」兼放笑蛋，「都好多人唔應約㗎！冇嚟嘅舉手！」全場即時爆笑。

之後農夫問到一對組合如何可以維持二十五年？台下fans即刻搶答：「因為有我哋！」搞到阿Sa忍不住笑，「咁我哋都要靠自己嘅，雖然都係有你哋。」阿嬌和議，「事半功倍啦，雙贏。」講到相處之道，阿Sa指她們十分幸運，因為二人都是「溫和派」，「我哋真係未試過有好大嘅衝突要嗌交。」阿嬌則承認有時會為工作有意見分歧，阿Sa直言，「可能因為我哋都好Hea。」阿嬌默契十足抵死話：「鬧交好攰㗎知唔知呀？」阿Sa即和應：「係呀，不如留返啖氣去玩啦。」

去到讀留言牆環節，有位fans寫到，「你哋唔好咁早退休呀。」Sa即刻斬釘截鐵回應：「冇咁嘅打算！」全場fans即時安心晒。不過最感人是播放25周年影片後，台下fans即場重現當年頒獎禮既應援口號加埋嚓嚓打節奏，全場整齊高聲大嗌二人名字，隨住《相愛25年》音樂響起，阿Sa、阿嬌忍不住爆喊，「以前每次出席頒獎禮，你哋都嗌到我哋聽唔到自己唱乜嘢歌，全場最大聲就係你哋！所有回憶返晒嚟。」場面勁催淚。Encore部份Twins又大派福利，清唱十二首歌，fans又跟着一齊大合唱，全場fans都謂這個新年願望成真。

活動由中午十二時到差不多傍晚六時才完結，全場粉絲都可以和Twins合照和Hi touch作結，加上十四樣小禮物作粉絲福利，滿載而歸。