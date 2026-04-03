關智斌落區派奶茶宣傳英皇騷　漏口風變身Twins限定成員超驚喜

距離「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」的「25+英皇群星演唱會」有一個月時間，英皇藝人繼續瞓身宣傳，繼早前軒仔張敬軒孖Gin Lee李幸倪、Twins殺入麥當勞之後，今次輪到關智斌（Kenny）跟樂隊Locksmiths開鎖佬接力落區派奶茶，再次迫爆麥當勞。



關智斌（Kenny）跟樂隊Locksmiths開鎖佬接力落區派奶茶。（官方提供圖片）

關智斌零死角現身派奶茶迫爆M記

Kenny一出現，即引來顧客瘋狂包圍拍照，fans跟顧客都忍不住大讚Kenny零死角，而一向超錫fans的他亦有求必應，跟他們逐個自拍。而樂隊Locksmiths開鎖佬五位成員亦不輸蝕，青春活力的他們一邊派奶茶一邊跟顧客selfie搞氣氛，加上剛剛推出新歌《煩惱事九成都不會發生》，翌日就可以見到fans派奶茶，所以特別興奮。

關智斌Kenny一出現，即引來顧客瘋狂包圍拍照。（官方提供圖片）

預告啟德騷做Twins新成員

提到即將於啟德舉行的「25+英皇群星演唱會」，Kenny忍不住漏口風，「嚟緊啟德個show我兩日都會出現嘅，我仲聽聞……到時Twins會有一位限定版新成員加入，我唔話你知住，但大家到時記得睇清楚，可能嗰個就係我呢！」而Locksmiths開鎖佬五子亦十分興奮，「第一次派奶茶，初頭以為好簡單，原來都幾忙，哈哈。嚟緊啟德演唱會，我哋會盡力表演，呢排都好努力練習，唔知係咪打鼓或者彈結他嘅練習強度太高，頭先派奶茶都有啲手震，哈哈。」