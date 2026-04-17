田蕊妮癌症復發要停工抗癌難以接受：唔係啩，又cancer?

視后田蕊妮前年自揭做身體檢查時發現肺部陰影，確診患上非常初期的肺腺癌，完成手術後田蕊妮身上留有疤痕，但好消息是身體當時已100%沒有癌細胞。

前年田蕊妮爆出患肺腺癌。 （IG：@tinyuilee）

當時杜汶澤透露田蕊妮身上癌細胞已完全消失。（Facebook圖片）

田蕊妮近年定居台灣。 （IG：@tinyuilee）

田蕊妮癌症復發

今日田蕊妮在社交平台發文，傳來壞消息，原來她的身體再次出現癌細胞。她指在2026年初，原以為身體健康的作者因持續低燒，經檢查後確診癌症。面對重病，她坦言一度難以接受，但隨即選擇放下所有工作計劃，專心抗癌。這段期間，丈夫杜汶澤在忙於執導電影《鬼見愁》與生意之餘，仍悉心照料其三餐與就醫，讓她感悟到伴侶的責任與愛。同時，她透過佛法修行領悟了「真正的放鬆」，將病痛轉化為對生死的深刻反思。目前她在長庚醫院接受標靶治療，進展良好，請親友不必擔心。

田蕊妮在社交平台發文。（FB@田蕊妮）

田蕊妮與杜汶澤。 (tinyuilee@IG)

田蕊妮長文如下：

去年年底有很多計劃想在2026年完成，一直覺得身體恢復得很好很健康的我，突然持續低燒，身體狀況時好時壞，懷疑是細菌感染，看中西醫，進出醫院也找不到病因！

農曆年後，我接受長庚醫院趙盈凱醫生的建議，入院做淋巴切片的檢查，終於找到病因，確認是癌細胞。

現今醫學昌明，就算以前覺得很可怕的絕症，現在亦已有非常有效的藥物可以對治。

話雖如此，但當聽到這個消息時，坦白說真的難以接受，心裏浮現的第一句說話是「唔係掛（啩），又cancer?」

然後跟坐在旁邊的杜先生說：「我想喊一陣！」

他說：「好 好 好 喊啦⋯⋯」

世事無常，除了放鬆，亦只有放鬆。

一切的計劃都要先停下來，先跟工作夥伴說聲不好意思，亦要跟之前來台北想約見面但被我拒絕的朋友們說聲不好意思🙏🏻

雖然錄影《杜氏閒情》這節目很多時是我一星期笑得最瘋狂的一天，但亦必須要缺席一段時間，沒關係就讓我先暫時做回觀眾吧。

另外不能不說一下杜先生，近這半年來他所承受的壓力應該比我還要大，《小杜麵館》開張，到現在每天都還有各種問題需要解決！他在台灣當導演的第一部電影《鬼見愁》很快就要開拍，前期籌備工作亦已展開，同時要處理Lateshow App 的日常事務，更要照顧一隻很乖的啾咪和一個漂亮的老婆，陪伴我去看醫生，每天外出工作前都會先為我準備好三餐。

我問他：「你攰唔攰呀？」

他說：「唔會，照顧你係我嘅責任。」

他最近常常稱讚自己 ”I am the best husband in the world!”

OK 我不反對😊

幸運的我不單只有一個好伴侶，更可幸的是在十多年前有緣認識我的上師 竹慶本樂仁波切而展開了修行的道路。

上師常說「次等的放鬆，就有次等的修行，中等的放鬆，就有中等的修行，上等的放鬆，就有上等的修行！」

很多時候我都不理解什麼是放鬆，越是想讓自己放鬆，越是緊張，總覺得自己不是一個好的修行人，學佛多年都是白費力氣的，然而從這次的經歷讓我真正感受到所學過的佛法，原來已一點一滴累積在心底裏，讓我對於「生 老 病 死」以至輪迴中的一切顯相有了一個很深刻的反思和體驗。

各位親友，不用擔心我，我很好，我身在一個醫療體系很好的地方，長庚醫院腫瘤科張文震教授給我的鏢靶藥治療亦很有效，而且有一個很好的伴侶和上師的加持讓我終於知道什麼是放鬆，是真的，我是真的從未如此放鬆過。

這是有一天在醫院裏所寫下的小感受，跟有緣的你分享一下：

I no longer worry about my body — it is only a shell.

I no longer worry about others’ opinions — they are only their thoughts.

I no longer worry about my family — because no matter what, we will one day part.

I no longer fear that time is not enough — liberation can arise in a single moment.

I no longer worry about my practice — because I have met the greatest guru in the world.