福原愛認再婚並懷孕！對方竟是當年橫濱男　日本網民：難送上祝福

日本前乒乓國手福原愛與前夫江宏傑離婚4年，昔日童話婚姻破裂後風波不斷。近日她接受日媒訪問時宣佈自己已再婚並懷孕的消息，而丈夫就是當年被拍到在橫濱出遊、曾捲入其婚變風波的「A先生」，消息一出隨即引發網民熱烈討論。



近日福原愛接受日媒《女性SEVEN》專訪時，親口證實已再婚並懷孕，而對象正是當年被指介入婚姻的A先生。

福原愛公開自己已再婚並懷孕。（女性セブン）

福原愛與江宏傑2016年結婚，婚後兩人頻頻在社交平台放閃，並育有一對可愛兒女，一度是公認的模範夫妻。2021年女方捲入出軌風波，2021年7月發表聲明宣佈離婚。隨後雙方因監護權爆發長達3年的跨國官司，直至2024年3月才達成和解。

福原愛與台灣乒乓球選手江宏傑（fb「福原愛 Ai Fukuhara」）

回首與前夫從離婚到和解的3年官司，福原愛坦言過程艱辛，而現任丈夫A先生正是她這段低潮期的精神支柱。針對外界質疑，她重申2021年初被拍到「橫濱過夜」時雙方純屬朋友，直到同年底辦妥離婚手續後，兩人才正式確立戀人關係。她強調這一切都是順其自然的發展，而當初亦未有再婚打算，但在男方家人鼓勵下，她才考慮再婚。

談及懷上第三胎的心情，福原愛坦言雖然已有兩次生產經驗，但今次是首度在日本分娩。面對截然不同的醫院制度，她直言內心充滿不安，但對於即將迎來家庭新成員，依然難掩喜悅之情。

對於福原愛再婚又懷孕的消息，由於對方正是當初涉及不倫風波的A先生，大批網民直言「實在難以送上祝福」，更不看好這段關係「跟不倫對象結婚嗎？絕對會再離婚吧！」，更有網民認為只是懷孕才決定結婚「這次是奉子成婚啊，感覺只會有再次失敗的預感。」

相比起感情糾葛，由於福原愛過去曾有帶走孩子失聯的紀錄，所以網民對這個新組成的家庭充滿不信任，更擔心「親生孩子現在在哪裡？」、「原來變成共同親權了啊...那這個新孩子和前夫的孩子要怎麼相處？」但仍有不少粉絲都獻上祝福，表示「愛醬是很堅強的女性呢！」、「人生只有一次。太棒了。」

就福原愛再婚並懷孕，前夫江宏傑透過經紀人回應：「祝福」。