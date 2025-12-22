福原愛宣布再婚兼懷孕 澄清離婚才與現任交往 曾與前夫爭撫養權
撰文：林芷瑩
日本乒乓球名將福原愛，2021年3月被爆出有「婚外情」，同年與丈夫江宏傑離婚，兩人的家務事纏訟至2023年才達成和解。
福原愛近日接受日本傳媒訪問時，首度公開自己已再婚並懷孕。
台灣傳媒引述日媒《女性SEVEN》報道，福原愛以孕婦身份接受訪問，提到自己剛與外界口中的「A先生」戀愛時從未打算再婚，但男方家人希望與她成為一家人，才讓她有想婚的念頭。
福原愛稱與「A先生」今年夏天登記結婚，隨後發現懷孕，雖然她對於如今的發展感到驚訝，但也很開心能迎接新生命。
福原愛與前夫江宏傑育有2個小孩，再度懷孕的她表示，雖然之前已經生過兩胎，但自己將首次在日本生產，加上流程可能與在台灣不同，所以仍感到有些不安。
福原愛與江宏傑離婚前，曾被爆出與「A先生」有不倫戀，她在訪問中向雙方家人及工作人員道歉，並稱「婚外情」對許多人造成困擾，為了不讓外界繼續誤會，決定澄清她是離婚後才與「A先生」交往。
福原愛生於1988年，3歲開始打乒乓球。2004年至2016年，福原愛4次代表日本參加奧運會，並和隊友在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運上奪得女團項目銀牌和銅牌。
福原愛和台灣乒乓球選手江宏傑於2016年宣布戀情，2017年結婚。婚後育有一兒一女。2021年7月兩人發表聲明宣布離婚，後來就撫養權一事打官司，直至2024年3月15日，福原愛召開記者會，宣布兩人就撫養權問題達成和解。