福原愛宣布再婚兼懷孕　澄清離婚才與現任交往　曾與前夫爭撫養權

日本乒乓球名將福原愛，2021年3月被爆出有「婚外情」，同年與丈夫江宏傑離婚，兩人的家務事纏訟至2023年才達成和解。

福原愛近日接受日本傳媒訪問時，首度公開自己已再婚並懷孕。



台灣傳媒引述日媒《女性SEVEN》報道，福原愛以孕婦身份接受訪問，提到自己剛與外界口中的「A先生」戀愛時從未打算再婚，但男方家人希望與她成為一家人，才讓她有想婚的念頭。

福原愛公開自己已再婚並懷孕。（女性セブン）

福原愛稱與「A先生」今年夏天登記結婚，隨後發現懷孕，雖然她對於如今的發展感到驚訝，但也很開心能迎接新生命。

福原愛與前夫江宏傑育有2個小孩，再度懷孕的她表示，雖然之前已經生過兩胎，但自己將首次在日本生產，加上流程可能與在台灣不同，所以仍感到有些不安。

福原愛與江宏傑離婚前，曾被爆出與「A先生」有不倫戀，她在訪問中向雙方家人及工作人員道歉，並稱「婚外情」對許多人造成困擾，為了不讓外界繼續誤會，決定澄清她是離婚後才與「A先生」交往。

福原愛公開自己已再婚並懷孕。（女性セブン）

福原愛生於1988年，3歲開始打乒乓球。2004年至2016年，福原愛4次代表日本參加奧運會，並和隊友在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運上奪得女團項目銀牌和銅牌。

福原愛和台灣乒乓球選手江宏傑於2016年宣布戀情，2017年結婚。婚後育有一兒一女。2021年7月兩人發表聲明宣布離婚，後來就撫養權一事打官司，直至2024年3月15日，福原愛召開記者會，宣布兩人就撫養權問題達成和解。

福原愛與江宏傑本來是對恩愛夫妻，不過福原愛被日媒影到與日藉男子在街上手拖手逛街，二人婚姻關係正式破裂！（fb「福原愛 Ai Fukuhara」）

江宏傑（左）和福原愛（右）在2016年宣布結束的畫面，令粉絲不勝唏噓。（Getty Images）

福原愛與台灣乒乓球選手江宏傑於數年前結婚。（fb「福原愛 Ai Fukuhara」）

福原愛（微博@福原愛AiFukuhara）