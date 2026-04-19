金像奬2026丨廖子妤擊敗章子怡奪影后　台上緊張差點忘記多謝男友

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮今晚（19日）假香港文化中心隆重舉行，全晚焦點之一的「最佳女主角」，最終由廖子妤以大熱姿態憑電影《像我這樣的愛情》脫穎而出！她成功擊敗章子怡、馬麗、陳法拉等強敵，首度登上金像影后寶座。

廖子妤憑《像我這樣的愛情》奪得最佳女主角。（葉志明 攝）

廖子妤情緒激動。（葉志明 攝）

未上台先眼濕濕 廖子妤：我好驚比好多眼睛注意

廖子妤在宣布得獎一刻已難掩激動，未上台已眼濕濕，全程緊張地握實獎座。她在台上感言時顯得有些慌亂，坦言這段時間心情很亂：「我一路喺度消化緊呢件事，因為好多人話我係大熱好睇好我，終於有得提名，我係好驚。」

她感性表示，自己性格其實很怕成為焦點，卻偏偏熱愛演戲：「我好怕比好多眼睛注意，但我好鍾意做戲，我好鍾意同我最驚嘅嘢係好相沖嘅，但我就係好想試吓，我覺得人一世物一世。」 她除了感謝英皇電影、文創產業處及香港電影發展基金，更特別感謝導演：「突然唔記得導演個名，我知道我攞獎你一定會開心過我！」

廖子妤憑《像我這樣的愛情》首奪影后。（電視截圖）

五位入圍最佳女主角。（電視截圖）

廖子妤情緒激動，實至名歸。（葉志明 攝）

感謝父母無條件信任 台下「提水」始記起男友小野

談到家人，廖子妤即時向電視機前的父母喊話，感激他們從不懷疑她的決定：「我要多謝我爸爸媽媽，因為我好多謝佢哋相信我，從來冇懷疑過我嘅決定，即使懷疑都唔敢話俾我知，因為我要做嘅嘢我就要做。」

在致辭尾聲，廖子妤險些漏掉最重要的另一半，經台下眾人「提水」後，她才醒覺要感謝男友小野（盧鎮業）：「我要多謝我男朋友小野，多謝你日日都陪我傾偈，多謝你俾我無限量嘅支持。」 她回憶起自己22歲時參加第33屆金像獎提名最佳新演員，轉眼已到第 44 屆，她霸氣許願：「我希望第55屆、66 屆、77屆、88屆依然可以參加金像獎。多謝！」

多謝男友小野。（葉志明 攝）

首度最佳女主角。（電視截圖）