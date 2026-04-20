金像獎2026｜AK江𤒹生被稱「江畢生」盤點19個香港人必讀錯中文字
《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮昨晚(19日)假香港文化中心隆重舉行，MIRROR其中三位成員姜濤與正副隊長楊樂文和江𤒹生（Anson Kong）負責頒發「視覺效果」獎，大會旁述介紹江𤒹生出場時，竟然將「業」音讀錯成「畢」令場面頗為尷尬。AK個「𤒹」字較少見好易唔識讀，就算有些常見字都不時有邊讀邊或自己「作」個音，《開罐》整合19個常見中文字，睇下大家又識讀幾多。
MIRROR三位成員姜濤、楊樂文（Lokman）及江𤒹生（AK）為《第44屆香港電影金像獎》負責頒發「最佳視覺效果」獎項，就在三人出場的時候，現場旁述竟將「𤒹」（音：業）字誤讀成「畢」，當眾把副隊長 AK 稱呼為「江畢生」，場面頗為尷尬。有網民更指其實連字幕都出錯，將「𤒹」字寫成「熚」字，「懷疑主辦一開始已經搞錯個名所以字幕錯，旁白睇住個錯嘅名亦讀錯」，更笑指今次真的「畢生難忘」。
而今次讀錯旁述的資深DJ陳永業也在Threads表示自己狀態不佳情況下，「遇上少少沙石」，幸好總算順利完成。不過也有網民不認同沙石講法，「你粒沙石幾大吓」、「火山咁大粒沙石」。
香港粵語語言學家歐陽偉豪（Ben Sir）曾經在媒體訪問時解釋過，「𤒹」是「燁」的異體字，有明亮、燦爛的意思。其實，在廣東話世界，有很多成日見，不過唔識讀的字，有時大家會「有邊讀邊」，以下這19個字，你又識讀幾多個？
👇👇👇按圖看你錯過幾多個字👇👇👇
【挑戰開始】 19個香港人常讀錯字你識幾多？
【1】囡囡
【2】厹
【3】仆街
【4】尻
【5】丼
【6】涮牛肉
【7】酗酒
【8】刈包
【9】猝死
【10】覬覦
【11】饕餮
【12】動輒
【13】拮据
【14】夢魘
【15】蜷縮
【16】紈袴
【17】囹圄
【18】燮
【19】禤
大家識讀多少個字？現在告訴你正確讀音！
【1】囡囡
讀音: 女女X 南南✔️
【2】厹
讀音：狗公X 由✔️
【3】仆街
讀音：poke街 X 父街✔️
【4】尻
讀音：鳩X 烤✔️
【5】丼
讀音：井X 當✔️
【6】涮牛肉
讀音：刷牛肉X 汕牛肉✔️
【7】酗酒
讀音：凶酒X 於酒✔️
【8】刈包
讀音：叉包X 艾包✔️
【9】猝死
讀音：卒死X 撮死✔️
【10】覬覦
讀音：凱見X 記餘✔️
【11】饕餮
讀音：號珍X 滔鐵✔️
【12】動輒
讀音：動扎X 動接✔️
【13】拮据
讀音：吉據X 潔居✔️
【14】夢魘
讀音：夢壓X 夢掩✔️
【15】蜷縮
讀音：卷縮X 權縮✔️
【16】紈袴
讀音：執跨X 玄褲✔️
【17】囹圄
讀音：令吾X 零雨✔️
【18】燮
讀音：變X 竊✔️
【19】禤
讀音：塌X 圈✔️