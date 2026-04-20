金像獎2026｜AK江𤒹生被稱「江畢生」盤點19個香港人必讀錯中文字

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮昨晚(19日)假香港文化中心隆重舉行，MIRROR其中三位成員姜濤與正副隊長楊樂文和江𤒹生（Anson Kong）負責頒發「視覺效果」獎，大會旁述介紹江𤒹生出場時，竟然將「業」音讀錯成「畢」令場面頗為尷尬。AK個「𤒹」字較少見好易唔識讀，就算有些常見字都不時有邊讀邊或自己「作」個音，《開罐》整合19個常見中文字，睇下大家又識讀幾多。



電視截圖

MIRROR三位成員姜濤、楊樂文（Lokman）及江𤒹生（AK）為《第44屆香港電影金像獎》負責頒發「最佳視覺效果」獎項，就在三人出場的時候，現場旁述竟將「𤒹」（音：業）字誤讀成「畢」，當眾把副隊長 AK 稱呼為「江畢生」，場面頗為尷尬。有網民更指其實連字幕都出錯，將「𤒹」字寫成「熚」字，「懷疑主辦一開始已經搞錯個名所以字幕錯，旁白睇住個錯嘅名亦讀錯」，更笑指今次真的「畢生難忘」。

而今次讀錯旁述的資深DJ陳永業也在Threads表示自己狀態不佳情況下，「遇上少少沙石」，幸好總算順利完成。不過也有網民不認同沙石講法，「你粒沙石幾大吓」、「火山咁大粒沙石」。

Threads截圖

Threads 圖片

香港粵語語言學家歐陽偉豪（Ben Sir）曾經在媒體訪問時解釋過，「𤒹」是「燁」的異體字，有明亮、燦爛的意思。其實，在廣東話世界，有很多成日見，不過唔識讀的字，有時大家會「有邊讀邊」，以下這19個字，你又識讀幾多個？

《他來自江湖》周星馳飾演何鑫淼一角，但劇中人物都是叫他「金水」、「水哥」、「阿水」。（TVB截圖)

佘詩曼在《絶代商驕》中叫林淼淼, 但劇中黃子華叫她做三水妹。（《絶代商驕》片段截圖）

👇👇👇按圖看你錯過幾多個字👇👇👇

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【挑戰開始】 19個香港人常讀錯字你識幾多？

【1】囡囡

【2】厹

【3】仆街

【4】尻

【5】丼

【6】涮牛肉

【7】酗酒

【8】刈包

【9】猝死

【10】覬覦

【11】饕餮

【12】動輒

【13】拮据

【14】夢魘

【15】蜷縮

【16】紈袴

【17】囹圄

【18】燮

【19】禤

大家識讀多少個字？現在告訴你正確讀音！

【1】囡囡

讀音: 女女X 南南✔️

【2】厹

讀音：狗公X 由✔️

【3】仆街

讀音：poke街 X 父街✔️

【4】尻

讀音：鳩X 烤✔️

【5】丼

讀音：井X 當✔️

【6】涮牛肉

讀音：刷牛肉X 汕牛肉✔️

【7】酗酒

讀音：凶酒X 於酒✔️

【8】刈包

讀音：叉包X 艾包✔️

【9】猝死

讀音：卒死X 撮死✔️

【10】覬覦

讀音：凱見X 記餘✔️

【11】饕餮

讀音：號珍X 滔鐵✔️

【12】動輒

讀音：動扎X 動接✔️

【13】拮据

讀音：吉據X 潔居✔️

【14】夢魘

讀音：夢壓X 夢掩✔️

【15】蜷縮

讀音：卷縮X 權縮✔️

【16】紈袴

讀音：執跨X 玄褲✔️

【17】囹圄

讀音：令吾X 零雨✔️

【18】燮

讀音：變X 竊✔️

【19】禤

讀音：塌X 圈✔️