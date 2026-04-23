王子交保獲釋直奔昆凌千萬豪宅避風頭　粿粿近況曝光行蹤低調神秘

台灣藝人邱勝翊（王子）曾捲入逃兵役相關案件中，近日，在其繳納50萬新台幣保釋金之後被傳媒拍到前往台北內湖區一處高檔住宅，經核實是昆凌名下的私人豪宅。此事隨即發酵，引起網民熱議。



邱勝翊。（IG圖片）

邱勝翊承認逃兵役事實

曾為偶像團體「棒棒堂」成員的「王子」的邱勝翊，捲入今年4月初爆發的逃兵役風波後遭到警方調查。新北檢警於4月1日將其拘捕，王子在被捕之後，如實承認了自己10年前花費33萬新台幣，透過非法仲介偽造高血壓病歷從而逃避兵役的事實。在此之前，他長期對外宣稱自己因「家族遺傳病史」而獲得免役資格。

藝人邱勝翊因閃兵案遭警方拘提至永和警分局偵辦。（民眾提供）

邱勝翊交保後返昆凌豪宅

王子交保釋金獲釋後，並未返回其位於南港的租屋處，而是前往台北內湖區一處高檔住宅。經核實確認，該處房產是周杰倫在2019年時，以約5000萬新台幣購入登記在「天王嫂」昆凌名下的「孝親房」。不過因昆凌母親並未北上居住，這處房產便改以租屋的名義，供王子與其弟毛弟居住。

邱勝翊交保後返昆凌豪宅。（IG截圖）

不過據爆料人士透露，王子與弟弟其實是免費入住。昆凌之所以願意提供豪宅供兄弟二人居住，是因為同情王子背負上千萬新台幣的債務壓力。此事曝光後，不少網民紛紛前往昆凌的社交平台留言，其中不乏「可以把房子收回來了」、「小心被影響」這類言論。此外，網民進一步扒出，昆凌與王子之所以有交集，其實源於昆凌的前男友—李銓，他與王子曾是偶像團體「棒棒堂」的同門隊友。

昆凌﹑周杰倫在2015年結婚 。（昆凌微博圖片）

「粿粿」江瑋琳被拍行蹤神秘

另外，與王子曾傳出感情糾紛的女星「粿粿」江瑋琳，近日也被傳媒捕捉到行蹤。當天，江瑋琳駕車先抵達電視台附近接人，而後驅車前往基隆的某個住宅社區，不過她並未停留，僅在社區內繞行一圈便離開。隨後，她又相繼出現在台北內湖區多處住宅社區附近，但全程並未下車，整個行踪顯得極為神秘，引發外界猜測。

粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）的合照（Instagram@meiguo.c）

邱勝翊江瑋琳曾陷婚外情風波

台灣藝人范姜彥豐曾透過影片公開指控王子介入他與妻子粿粿的婚姻。他稱帶著家人出國前往日本旅遊時，粿粿並未同行，而是與邱勝翊等人結伴飛往美國旅行。在這段期間，粿粿對他發送的訊息極少回復，她返台後開始頻繁外出，時常早出晚歸，甚至徹夜不歸。他表示，已掌握證明粿粿與王子之間出軌的證據。後來粿粿發文稱，自己與范姜彥豐走向離婚的主要原因，是對方索要的離婚補償金額過高，已超出自己的負擔能力，同時斥責范姜彥豐發布的影片內容與事實不符。