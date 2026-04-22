林嘉華37歲兒子罕露面　自創品牌做老闆親自下廚慶生極孝順

現年69歲的林嘉華與太太劉寶珍結婚多年，近日在星級大屋中慶生，37歲的愛兒林政峰（Jefford）親自操刀，以媲美高級餐廳的慢煮羊架展現非凡廚藝。Jefford不僅外型與父親林嘉華如同餅印，更遺傳了曾任服裝指導母親的設計基因，現已是個人服裝品牌的主理人。



林嘉華與太太劉寶珍結婚多年。（FB@林嘉華）

孝順仔林政峰束長髮展個性

定居加拿大多倫多多年的影視老戲骨林嘉華，近日與曾任TVB服裝指導的太太劉寶珍度過了一個極具溫情的農曆生日。現年69歲的林嘉華雖然早已淡出香港螢幕，但生活過得有滋有味，這全賴有一位既孝順又具備生活品味的愛兒林政峰（Jefford）。日前，一家人在寬敞明亮的現代感大屋中慶生，Jefford更親自擔任主廚，為父母張羅一頓充滿誠意的豪華晚餐。

林嘉華與太太劉寶珍度過了一個極具溫情的生日。（FB@林嘉華）

從公開的家庭照可見，現年37歲的Jefford雖然未有步父親後塵投身演藝圈，但外型極具星味。他留有一頭充滿個性的長髮並在腦後束起，配上簡約的軍綠色T恤及金屬項鍊裝飾，眼神與鼻頭輪廓與父親林嘉華如同餅印。Jefford的廚藝絕非業餘水平，他在自家設備齊全的開放式廚房中表現純熟，不但純熟地使用真空慢煮棒處理主菜羊架，更細心地在鑊中香煎鎖住肉汁。最後呈上的主菜伴以翠綠特製醬汁與新鮮沙律，甜品則是寓意吉祥的精緻「壽桃雪糕」，無論是擺盤還是烹調心思，都展現出極高的水準。

Jefford更親自擔任主廚，為父母張羅一頓充滿誠意的豪華晚餐。（FB@林嘉華）

遺傳母親設計天份成為服裝品牌主理人

回望這份深厚的父子情，源於林嘉華當年的一個重大決定。1988年，當時事業正如日中天的林嘉華，為了給予兒子更理想的教育與成長環境，毅然決定舉家移民加拿大，自己則成為「空中飛人」往返港加兩地工作。這份苦心並未白費，Jefford在海外成長後，不僅性格孝順懂事，更遺傳了母親劉寶珍在時尚與設計方面的過人天份。

林嘉華一家三口慶祝父親節！（微博@林嘉華Dominic）

Jefford在商界亦表現出色，他憑藉對潮流的敏銳觸覺，早已榮升老闆並創立了個人服裝品牌。他不僅透過網絡經營，更不時在加拿大當地開設Pop Up Store（快閃店），其獨特的設計風格吸引了大批潮人捧場，將母親的服裝專業在異地發揚光大。林嘉華在社交平台感性留言，直言這頓慶生晚餐讓他「甜在心」；而太太劉寶珍則對兒子在百忙之中仍抽出時間下廚感到老懷安慰，大讚兒子心思細膩。這份跨越兩代的愛與傳承，無疑是他們移民生活三十多年來最珍貴的收穫。