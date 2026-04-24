楊其龍夜店重開獲霍啟山捧場　曾與何超瓊相戀婚後修心養性變慈父

現年58歲的楊其龍（Gilbert）是英皇娛樂老闆楊受成的長子，亦是中環著名夜店Dragon-i的老闆，夜店經裝修後於上月中重新開幕，請來不少名人捧場，日前霍震霆的二公子霍啟山就到場支持。楊其龍在IG曬出合照，相中所見，兩人分別在店內吧枱及黑膠聆聽區打卡合照，相談甚歡！

楊其龍注重店內每個細節。（IG@gilbert.yeung）

霍啟山捧場。（IG@gilbert.yeung）

霍啟山捧場。（IG@gilbert.yeung）

私交甚篤。（IG@gilbert.yeung）

私交甚篤。（IG@gilbert.yeung）

楊其龍形象花弗曾與何超瓊相戀遭賭王反對

由楊其龍主理的Dragon-i在2002年開業後即成為年輕人的朝聖地，店舖日間做餐廳，夜晚做夜店，十分受歡迎，相當成功。曾自封「Bad boy」的楊其龍，向來形象花弗，最為人熟識的是他與已故賭王何鴻燊女兒何超瓊（Pansy）的一段戀情，何超瓊與許晉亨於1991年結婚，但1999年就傳出楊其龍介入二人的婚姻，2002年何超瓊參加楊其龍家姐在布吉舉行的婚禮，兩人在婚禮上拖手擁抱熱舞，但當時何鴻燊就高調表態，直指楊其龍「質地唔好」，最終兩人無奈分手。

楊其龍曾自封「Bad Boy」。（IG@gilbert.yeung）

楊其龍係夜店老闆，年輕時女友轉不停。（IG@gilbert.yeung）

婦協主席何超瓊（廖雁雄攝）

楊其龍與何超瓊弟弟何猷龍。（IG@gilbert.yeung）

楊其龍婚後修心養性變慈父

而楊其龍自從與捷克籍模特兒女友Martina Sivkova拍拖後就修心養性，2014年女友為他誕下一女Iliana，翌年兩人正式結婚，婚後再迎來一子，一家四口幸福美滿。去年楊其龍更曬出在手臂紋上女兒英文名字簡寫的照片及紋身過程，盡顯父愛！

楊其龍與捷克籍女友誕女後結婚。（IG@alisonchan.elazar）

一家人去旅行。（IG@gilbert.yeung）

楊其龍的混血女兒五官標緻。（IG@gilbert.yeung）

楊其龍為女兒紋身上手臂。（IG@gilbert.yeung）

將女兒名字的首字母I.T.Y.（Iliana Tiger Yeung）紋上手臂。 （IG@gilbert.yeung）