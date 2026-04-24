林子祥葉蒨文結婚近30年如膠似漆　西安恩愛放閃連體攬攬拖手仔

撰文：薯條
出版：更新：

現年78歲的林子祥與64歲的老婆葉蒨文結婚近30年仍然恩愛，近年時常孖住出騷，是圈中的模範夫妻。近日兩人將在西安開演唱會，開騷前兩人還去參觀兵馬俑，全程表現得非常恩愛，幾乎「連體」出巡。葉蒨文不時親暱地攬著林子祥的肩膀，兩人走路時更自然地拖手仔，邊看景點邊密密斟，羨煞旁人。

葉蒨文不時親暱地攬著林子祥的肩膀。（小紅書@林子祥葉蒨文白頭到老演唱會2025）
兩人自然地拖手仔，邊看景點邊密密斟。（小紅書@林子祥葉蒨文白頭到老演唱會2025）

葉蒨文無視旁人貼身「攬爆」老公撒嬌

其實葉蒨文的「熱情」性格向來聞名，早前更有網民拍到他們在新加坡等地出沒時，葉蒨文對林子祥極度依賴，經常公開「貼身攬爆林子祥」。外國回流香港的葉蒨文作風洋派，對老公撒嬌時可謂旁若無人，而林子祥則往往表現得比較靦腆，甚至會怕醜地指一指鏡頭示意有旁人拍攝。這次西安之行亦不例外，葉蒨文繼續發揮「貼身膏藥」本色，全程攬實林子祥向老公撒嬌，十分可愛。

葉蒨文林子祥到新加坡。（小紅書）
旁若無人攬攬。（小紅書）
好Sweet！（小紅書）
夫妻倆好恩愛（微博＠林子祥）

葉蒨文曾指「婚姻都係一個Job」要經營

雖然兩人現在恩愛爆燈，但葉蒨文曾於訪問中坦言，夫妻相處之道在於用心經營。她曾罕有地談及婚姻生活，驚爆金句指：「婚姻都係一個Job」。她認為婚姻需要像工作一樣負責任和用心管理，並非結了婚就一勞永逸。正因為這份對感情認真對待的態度，才讓兩人即使結婚多年，依然能保持這份濃情蜜意。

林子祥葉蒨文是圈中模範夫妻（微博@葉蒨文)
林子祥同葉蒨文《白頭到老 WE ARE ONE 世界巡迴演唱會》。(陳順禎 攝)

罕談情史曾受前度委屈

葉蒨文林子祥接受內地珠江頻道訪問的片段近日公開，葉蒨文揭嫁林子祥的原因，「我諗係我嫁畀佢嘅原因，佢畀我好多自由。」葉蒨文補充道：「因為我真係冇見過一個肯畀我做自己嘢嘅男朋友。」無論是愛唱歌演戲，還是與朋友聚餐，林子祥都給予充分的空間與信任，這份包容最終贏得女神芳心。

演唱會上，葉蒨文多次被現場氣氛同林子祥的歌聲感動到眼濕濕。(陳順禎 攝)
葉蒨文罕談前男友，透露沒有一個如林子祥段給她自由。（珠江頻道@小紅書）
葉蒨文罕談情史曾受前男友委屈　驚揭嫁林子祥一原因指結婚似返工林子祥葉蒨文拍拖坐飛機一原因分開坐　聊天內容被公開盡見真性情葉蒨文曬美背性感扭腰熱舞　青春狀態震撼網民：64歲還有魔鬼身材林子祥葉蒨文開騷台上打Pat Pat　透視裝又攬又啜被指：老人會玩
林子祥
葉蒨文
香港藝人動向