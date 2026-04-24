林子祥葉蒨文結婚近30年如膠似漆　西安恩愛放閃連體攬攬拖手仔

現年78歲的林子祥與64歲的老婆葉蒨文結婚近30年仍然恩愛，近年時常孖住出騷，是圈中的模範夫妻。近日兩人將在西安開演唱會，開騷前兩人還去參觀兵馬俑，全程表現得非常恩愛，幾乎「連體」出巡。葉蒨文不時親暱地攬著林子祥的肩膀，兩人走路時更自然地拖手仔，邊看景點邊密密斟，羨煞旁人。

葉蒨文不時親暱地攬著林子祥的肩膀。（小紅書@林子祥葉蒨文白頭到老演唱會2025）

兩人自然地拖手仔，邊看景點邊密密斟。（小紅書@林子祥葉蒨文白頭到老演唱會2025）

葉蒨文無視旁人貼身「攬爆」老公撒嬌

其實葉蒨文的「熱情」性格向來聞名，早前更有網民拍到他們在新加坡等地出沒時，葉蒨文對林子祥極度依賴，經常公開「貼身攬爆林子祥」。外國回流香港的葉蒨文作風洋派，對老公撒嬌時可謂旁若無人，而林子祥則往往表現得比較靦腆，甚至會怕醜地指一指鏡頭示意有旁人拍攝。這次西安之行亦不例外，葉蒨文繼續發揮「貼身膏藥」本色，全程攬實林子祥向老公撒嬌，十分可愛。

葉蒨文林子祥到新加坡。（小紅書）

旁若無人攬攬。（小紅書）

好Sweet！（小紅書）

夫妻倆好恩愛（微博＠林子祥）

葉蒨文曾指「婚姻都係一個Job」要經營

雖然兩人現在恩愛爆燈，但葉蒨文曾於訪問中坦言，夫妻相處之道在於用心經營。她曾罕有地談及婚姻生活，驚爆金句指：「婚姻都係一個Job」。她認為婚姻需要像工作一樣負責任和用心管理，並非結了婚就一勞永逸。正因為這份對感情認真對待的態度，才讓兩人即使結婚多年，依然能保持這份濃情蜜意。

林子祥葉蒨文是圈中模範夫妻（微博@葉蒨文)

林子祥同葉蒨文《白頭到老 WE ARE ONE 世界巡迴演唱會》。(陳順禎 攝)

罕談情史曾受前度委屈

葉蒨文林子祥接受內地珠江頻道訪問的片段近日公開，葉蒨文揭嫁林子祥的原因，「我諗係我嫁畀佢嘅原因，佢畀我好多自由。」葉蒨文補充道：「因為我真係冇見過一個肯畀我做自己嘢嘅男朋友。」無論是愛唱歌演戲，還是與朋友聚餐，林子祥都給予充分的空間與信任，這份包容最終贏得女神芳心。

演唱會上，葉蒨文多次被現場氣氛同林子祥的歌聲感動到眼濕濕。(陳順禎 攝)