林子祥葉蒨文拍拖坐飛機一原因分開坐　聊天內容被公開盡見真性情

現年78歲的林子祥與64歲的老婆葉蒨文 (Sally) 於2022年的音樂真人騷《聲生不息》以靚聲唱功大比拚，兩人的演出亦贏盡了讚賞，在內地人氣爆升。兩人在台上使出渾身解數鬥技，私底下夫妻倆卻是十分之恩愛，結婚至今30年依然甜蜜。夫妻倆近年不時被偶遇，經常出雙入對，足證夫妻感情極好，羨煞旁人，是圈中的模範夫妻。

夫妻倆好恩愛（微博＠林子祥）

林子祥葉蒨文是圈中模範夫妻（微博@葉蒨文)

林子祥葉蒨文與粉絲聊天內容大公開

日前又有網民於社交網分享了在飛機上偶遇林子祥葉蒨文的合照，並詳細憶述了這次經歷。博主以「坐飛機遇到明星了！」為標題，發文寫道：「峴港飛香港的飛機上居然遇到葉蒨文和林子祥！超nice超和氣～～被葉蒨文誇長得漂亮，被林子祥誇衣服好看～～這潑天的好運也是輪到我了。他們在越南待了十天，都是在峴港附近，也去了會安～～和葉蒨文強烈推薦了大叻以及mo stay，她很心動但是說覺得離峴港太遠跑不動。港星真的很接地氣，可以像路途中偶遇的旅客一樣自然就聊起來～」把兩人的聊天內容公開了，足見他們真的十分友善親民，很有修養。博主又補充說林子祥和葉蒨文坐在第一排通道兩邊的座位一邊一個，各自與友人坐一邊，也有其他粉絲上前跟他們合照和聊天，後來拿行李的時候又遇見了兩人。

網民在飛機上偶遇林子祥與葉蒨文。(四月的米米@小紅書)

網民在飛機上偶遇葉蒨文。(四月的米米@小紅書)