葉蒨文罕談情史曾受前男友委屈　驚揭嫁林子祥一原因指結婚似返工

現年78歲林子祥與64歲的老婆葉蒨文 (Sally) 結婚29年仍然恩愛，近年時常孖住出騷。林子祥與葉蒨文近來接受內地媒體訪問，葉蒨文提到結婚近30年的保鮮之道，兩人又被捕獲到一同出現新加坡，葉蒨文貼身攬爆林子祥，相當甜蜜。

林子祥葉蒨文是圈中模範夫妻（微博@葉蒨文)

葉蒨文罕揭情史

葉蒨文林子祥接受內地珠江頻道訪問的片段近日公開，葉蒨文揭嫁林子祥的原因，「我諗係我嫁俾佢嘅原因，佢畀我好多自由。」葉蒨文補充道：「因為我真係冇見過一個肯俾我做自己嘢嘅男朋友。」葉蒨文愛唱歌演戲，與朋友出去聚餐，林子祥都願給予自由。葉蒨文形容「婚姻都係一個Job」，兩公婆要尊重兩人空間，學習如何與對方相處。林子祥又透露與葉蒨文均不記得結婚紀念日，但認為是好事。

林子祥、譚耀文、葉蒨文。(公關提供)

網民在飛機上偶遇林子祥與葉蒨文。(四月的米米@小紅書)

葉蒨文貼身攬爆林子祥

近日葉蒨文和林子祥被捕獲現身新加坡，搭電梯時葉蒨文已對林子祥「摸身摸勢」，又公開在商場貼身攬爆林子祥，林子祥怕醜地指一指鏡頭，身為外國回流香港的葉蒨文則旁若無人，繼續向老公撒嬌，十分可愛。

林子祥歷經兩段婚姻，他曾於1980年與華納唱片香港區總經理吳正元結婚，婚後育有一子一女。1983年吳正元安排林子祥與葉蒨文合唱《重逢》，兩人因而結緣，之後林子祥更為葉倩文寫下成名作《零時十分》，其後兩人合唱不少歌曲，更傳出緋聞，但由於林子祥當時已有妻室，惹來不少閒言，葉蒨文更曾在1992年勁歌金曲頒獎典禮上向林子祥公開「示愛」：「好多人都傳我同阿LAM拍拖……無論如何，我都係咁愛你。」此言一出，即時惹來不少爭議。最後吳正元與林子祥在1995年離婚，林子祥在離婚翌年就與葉蒨文結婚，至今十分恩愛。吳正元近年在接受電台訪問時談及過往婚姻，她坦言已經釋懷，今與前夫林子祥是好朋友關係。而三人更一起出席大仔林德信的婚禮，關係不俗。

葉蒨文罕談前男友，透露沒有一個如林子祥段給她自由。（珠江頻道@小紅書）

葉蒨文林子祥到新加坡。（小紅書）

旁若無人攬攬。（小紅書）