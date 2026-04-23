曾展望製造「新居」驚喜氹葉蒨文　 化身導遊重遊紅磡甜蜜滿分

撰文：亞瑟
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曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）由追求至拍拖都不時流露出甜蜜溫馨，不少人都希望他們盡快拉埋天窗，特別是兩人的粉絲「GPS」。近日二人為紅磡全新樓盤「首岸」拍攝宣傳短片，劇情講述GM為了給另一半驚喜，悉心布置新居，上演一幕甜蜜溫馨的「築巢記」。

二人為紅磡全新樓盤「首岸」拍攝宣傳短片。（官方提供圖片）

GM表現有驚喜

儘管二人已經「日見夜見」，但GM在今次拍攝中仍為Sophie帶來滿滿的「粉紅泡泡」。Sophie笑言：「GM平時係男子漢大丈夫，比較少喺人前表露情感，所以當面對一啲比較抒情嘅戲份、要演繹講『我愛你』嘅時候，佢竟然會有少少怕羞，我覺得嗰種反差萌幾可愛！」

GM在理工大學畢業，當時亦住了幾年大學宿舍，所以他對紅磡有深厚的情意結，今次拍攝令他對該區有另一番體會，既熟悉又耳目一新。他說：「我不嬲都覺得紅磡呢個小區好有人情味同溫暖，依家沿住紅磡到尖沙咀一帶開發咗啲新區域，有個好大嘅open area可以睇到日出日落，我好enjoy喺嗰度。」Sophie亦表示自己本身對紅磡認識不是太深，但因為GM而產生情意結：「以前GM大學經常喺紅磡出沒，所以認識咗佢之後，佢都經常帶我去紅磡食嘢，有陣時會一齊食宵夜，令我對呢一區都多咗一份情意結。」

GＭ對紅磡有深厚的情意結。（官方提供圖片）

目標一致努力上車　打造安樂窩

問到有沒有置業打算，二人大方承認，GM認為置業是對自己努力的認同：「收工有一個屬於自己嘅地方休息，係非常滿足嘅一件事，亦係一手一腳拼搏嘅成果，所以會朝著呢個目標進發。」Sophie則認為理想的家居可以令雙方關係更親密，她更描繪心中Dream House的要求：「如果可以多間書房做自己嘢，大家又可以喺近距離陪伴對方就最好，唔單止可以令到關係更加親密，同時又可以尊重彼此嘅私人空間。另外我對洗手間嘅設計好講究，一定要感覺乾淨，所以用淺色嘅設計就最舒服啦！」

Sophie與GM二人表示希望未來目標一致，爭取努力上車置業。（官方提供圖片）

由《女神配對計劃》發展到現在，二人過去一年在不同範疇作出嘗試。GM感謝大家的支持和鼓勵，陪伴他們一齊成長，未來會繼續努力做好自己，成為全方位藝人。Sophie則表示他們的Fans Club 名稱為「GPS (GM Plus Sophie)」，她希望未來可以跟有關導航引領、科技、電子或醫療產品合作，自己也想嘗試拍攝一些加入特技科幻元素的廣告，相信應該會相當有趣。

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