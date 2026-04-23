陳嘉倩化身幸福人妻遊日本鎌倉觀海　小曬性感碎花裙少女心大爆發

前無綫「新聞女神」陳嘉倩自嫁給日籍老公後，便有較多時間留在日本享受甜蜜的婚姻生活。每逢周末，這對夫妻都會四處拍拖外遊、親近大自然。近日，她不僅分享了到鎌倉海邊漫步的唯美打卡照，更晒出光顧當地華人髮型屋的新造型，並幽默地公開了男女友人對其新髮色的截然不同反應，超真實的落差感成功逗樂一眾網民！



陳嘉倩自嫁給日籍老公後，便長留日本享受甜蜜的婚姻生活。（IG@kasin520）

陳嘉倩漫步鎌倉七里濱 碎花長裙少女心大爆發

踏入初夏，陳嘉倩把握好天氣，來到著名的鎌倉海邊散心。她在社交平台上載了多張充滿度假風情的靚相，並感性地寫道：「周末一起去看海好嗎？答應我，來東京一定要留一日晴天給鎌倉。這幾天已經聞到夏天的氣息，立刻跑去七里濱，也許有一天我會住在這裡。」

陳嘉倩專門去到著名的鎌倉海邊享受夏日。（IG@kasin520）

雖然嫁做人妻，但是陳嘉倩狀態依然大好。（IG@kasin520）

陳嘉倩十足女孩樣。（IG@kasin520）

相中的嘉倩戴著休閒的草帽、身穿碎花連身裙，在沙灘上留下足印並開心地踢著海水，宛如小女孩般充滿活力。期間，沙灘上剛好有幾位女學生聚集，這充滿青春氣息的畫面令嘉倩忍不住偷偷拍下她們，藉此緬懷一下無憂無慮的學生歲月。

陳嘉倩睇來生活十分幸福。（IG@kasin520）

好愜意啊。（IG@kasin520）

真是令人懷念青春啊。（IG@kasin520）

幫襯台灣理髮店換新Look 男女反應大不同惹爆笑

除了分享寫意浪漫的旅遊美照外，陳嘉倩亦在IG限時動態中分享了自己的生活日常。她曬出自己頭髮「變身」前後的對比圖。她透露今次光顧了一間由台灣老闆在日本開設的髮型屋，因為可以全程用中文無障礙溝通，令她感到格外親切和開心。

陳嘉倩還在IG顯示動態晒出自己頭髮「變身」前後的對比圖。（IG@kasin520）

陳嘉倩透露今次光顧了一間由台灣老闆在日本開設的髮型屋。（IG@kasin520）

不過，最搞笑的莫過於她隨後分享的「好友真實反應」。面對她的全新髮色與造型，身邊的男性與女性朋友給出了截然不同的評價，完美演繹了性別間的刻板印象：

女生朋友：一眼就看穿並大讚「換了新髮色好看！」

男生朋友： （滿頭問號）「有分別嗎？」



面對陳嘉倩的全新造型，身邊男女生朋友的評價令人大笑。（IG@kasin520）

這個過於真實的男女反差對比，讓陳嘉倩本人也忍不住大爆笑，相信也瞬間引起了無數網民的強烈共鳴！