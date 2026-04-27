何守信最新飯局個個都係影視圈猛人　多間公司CEO齊齊食飯

「金牌司儀」何守信最近返港，陳淑蘭早前post出與他參與的朋友飯局相片，最近又有何守信最新的飯局相，今次陣容更加鼎盛，分別有MakerVille行政總裁金廣誠、無綫電視星夢娛樂集團總裁何麗全與太太、商台行政總裁陳靜嫻、前英皇娛樂、華星唱片行政總裁吳雨、前無綫電視非戲劇節目監製及經理何小慧等等，全部都是當年的無綫之友。

何守信近日同以往《開心日報》的舊同事聚餐，其中就包括陳淑蘭。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

最新飯局相個個都係影視圈猛人。

何守信係「金牌司儀」

何守信於1972年正式成為無綫電視合約藝員，並加入長壽綜合性節目《歡樂今宵》當主持至1987年，他由1973年開始連續15年擔任《香港小姐競選》的大會司儀。2018年中後，他宣布正式退休，回到加拿大，享受退休生活。

「金牌司儀」何守信。（網上截圖）

沈殿霞及何守信擔任TVB台慶司儀。（網上截圖）

何守信曾不滿林建明爆行蹤

何守信曾於港台節目《開心日報》做主持，他退休後曾回港參與最後一集的節目，在節目中公開指因一事對林建明不滿，就是對方在網上公開了他倆的合照，將他回港一事公告天下。

何守信指自己向來都低調返港，言談間似乎有點不滿林建明洩漏其行蹤，他說：「點知啲咁嘅人仔，咁鍾意拋上網。」（fb@林建明）

何守信當時節目上說：「今次點解你哋咁快知我返嚟呢，真係要多謝嗰個大姐明喇！呢個大姐明，佢好有我心，我返嚟聯絡到霍澤基，以前亞視一個監製，我同佢不嬲有來往，但唔係好出去，每年會打一場麻將。佢知我返就約咗場牌，去朋友屋企，冇乜所謂啦，點知霍澤基同大姐明好熟，佢知道，大姐明就好有心，話『何B返嚟，我要見下佢，我要同佢一齊食飯！見下佢啫！』咁見吓，咁咪OK囉，去到佢又好好狀態，咁梗係影張相啦，點知啲咁嘅人仔，咁鍾意拋上網。」似乎不滿大姐明將他回港一事公告天下。