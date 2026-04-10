85歲何守信滿頭銀髮罕現飯局　熟男魅力惹得前港姐陳淑蘭緊挨合照

現年85歲的前TVB「金牌司儀」何守信（何B），自2018年卸下港台節目《開心日報》的主持工作後，便鮮少在公開場合露面。近日他罕有地返港，繼早前被偶然捕捉到搭巴士的身影後，前港姐亞軍兼昔日電台好拍檔陳淑蘭，更在社交平台上驚喜分享了何守信與一眾《開心日報》舊同事的溫馨聚會照。這位昔日名嘴的近況曝光後，其依舊瀟灑的型男狀態以及過往豐富的情史，再次成為大眾關注的焦點。



講到主持，無論是哪類型的節目，怎可以沒有當年的「金牌司儀」何守信。（影片截圖）

何守信此前回港就被丘亞葵捕獲。(丘亞葵FB圖片)

滿頭銀髮展現熟男魅力 陳淑蘭緊挨合照難掩興奮

從陳淑蘭分享的大合照中可見，何守信無疑是這場老友聚會中的核心人物。儘管已屆85歲高齡，歲月也在他臉上留下了些許痕跡，但他依然精神矍鑠、瀟灑有型。頂著一頭濃密且自然捲曲的時尚銀髮，面對鏡頭展露親切笑容時，依然散發著不減當年的型男魅力。

何守信近日同以往《開心日報》的舊同事聚餐，其中就包括陳淑蘭。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

何守信頂著一頭濃密且自然捲曲的時尚銀髮，散發著不減當年的型男魅力。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

作為《開心日報》的老臣子，陳淑蘭對於「何B師傅」的歸來感到格外興奮。她在社交媒體上感性留言，表示時光飛逝，這次聚會讓大家彷彿瞬間回到了當年一起主持節目的歡樂時光。在多張合照中，陳淑蘭更是緊緊挨著何守信，對著鏡頭擺出開懷的表情，兩人互動親密自然，足見這對昔日工作拍檔的交情相當深厚，一眾舊同事也都爭相與這位前輩合影留念，氣氛溫馨熱鬧。

陳淑蘭更是緊緊挨著何守信，對著鏡頭擺出開懷的表情。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭在社交媒體上感性留言，表感慨時光飛逝。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

昔日情史豐富惹爭議 曾遭前度痛批濫愛花心

除了精湛的主持功力備受外界讚譽，何守信一生風流倜儻，其豐富的感情生活也一直是為人津津樂道的話題。他在70年代加入TVB後，曾與多位圈中女星譜出戀曲。1973年，他與有「影壇美人魚」之稱的歐嘉慧步入婚姻殿堂，但這段婚姻僅維持了短短兩年便告終，當時有傳聞指汪明荃的介入是導致兩人離婚的導火線。離婚後，歐嘉慧移居美國，並於2020年不幸病逝。

何守信於1972年正式成為無綫電視合約藝員，並加入長壽綜合性節目《歡樂今宵》當主持至1987年。（ 香港電台 Facebook照片）

到了80年代，何守信與汪明荃的一段情最為人所熟知，兩人更曾被外界譽為「金童玉女」。何守信曾出面澄清，表示兩人在交往的三年期間其實從未同居，而這段感情也是直到他移民加拿大後才正式畫下句點。此外，他還曾與溫柳媚、景黛音等女星有過交往，更曾被前度女友溫柳媚公開痛批「一腳踏兩船，濫愛、花心、爛滾」，讓他一度背負著感情不專的負面標籤。

當年最為人所熟知的就是何守信與汪明荃戀愛史，兩人一度被外界譽為「金童玉女」。（Facebook@香港電台第一台）

自省處理感情未如理想 遇陳麗斯終收心安度晚年

面對過往感情上的風風雨雨以及外界的批評指責，何守信在事過境遷後也曾作出深切的自我反省。他坦言，自己當時在面對已經變質的感情時，確實不懂得如何妥善處理，並為此感到自責。

何守信一直以來都有「金牌司儀」的美譽，他亦曾兼職新聞記者和主播。（ 香港電台 Facebook照片）

經歷了多段波折的感情路後，這位昔日被視為「無腳雀仔」的才子終於決定收心。1996年，何守信與歌手陳麗斯共結連理，兩人互相扶持、廝守至今。2018年，何守信宣布正式退休，回到加拿大，如今的何守信早已褪去昔日的風流形象，與妻子在加拿大低調且平靜地享受著幸福的晚年時光。