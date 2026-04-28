愛情沒有神話劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員角色簡介

《愛情沒有神話》陸劇，改編自小說《獨身女人》。有秦雯作為編劇，張曉波為執導，由唐嫣、趙又廷、楊採鈺、何藍逗領銜主演，馮紹峰特邀出演的一套以都市情感為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《愛情沒有神話》電視劇情大綱

《愛情沒有神話》聚焦35歲中學教師林展翹（唐嫣 飾）與職場精英何韓（趙又廷 飾）之間，一場勢均力敵的成人愛情博弈。林展翹獨立自主，拒絕被社會時鐘綁架；何韓身為單親父親，在事業與破碎的家庭記憶中掙扎。兩人從最初家長會上的理念交鋒，到隨後職場項目的合作羈絆，在一次次價值觀碰撞中，不僅療癒了彼此的創傷，更探討瞭如何在婚姻傳統與自我實現間取得平衡。

《愛情沒有神話》劇照（電視劇愛情沒有神話官微）

《愛情沒有神話》劇集透過四女六男交織的複雜群像，不僅演繹了浪漫愛情，更深入剖析原生家庭的制約、現代女性的自我意識及婚姻的多重現實面。最終，這群獨身男女在職場與情感的交織浪潮中，成功擺脱外界定義，與愛人、朋友一道修復了自我，共同綻放絢爛的人生光彩。

《愛情沒有神話》劇照（電視劇愛情沒有神話官微）

《愛情沒有神話》播出時間｜最新追劇日曆

《愛情沒有神話》電視劇幾時播？《愛情沒有神話》於4月28日播放，一共有37集，由騰訊視頻、咪咭視頻播放。4月28日首更，SVIP 搶先看一集。

《愛情沒有神話》播出時間｜最新追劇日曆

《愛情沒有神話》演員人物關係圖

《愛情沒有神話》演員人物關係圖

《愛情沒有神話》演員

唐嫣 飾 林展翹

唐嫣飾演林展翹（電視劇愛情沒有神話官微）

趙又廷 飾 何韓

趙又廷飾演何韓（電視劇愛情沒有神話官微）

楊采鈺 飾 周媚

楊採鈺飾演周媚（電視劇愛情沒有神話官微）

何藍逗 飾 蔡掌珠

何藍逗飾演蔡掌珠（電視劇愛情沒有神話官微）

馮紹峰 飾 貝文祺（特邀出演）