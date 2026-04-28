蔡卓妍阿Sa結婚｜老公健身教練林俊賢起底　熱愛運動月入過10萬

蔡卓妍阿Sa今年初親口認戀年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis），今日更毫無預警地在社交平台宣布嫁給Elvis，她發文說：「恭喜我嫁你／恭喜你娶我／以後請多多指教 @elvischunyinlam ／多謝大家嘅祝福」。

蔡卓妍毫無預警宣布嫁給健身教練林俊賢。（IG@蔡卓妍）

蔡卓妍毫無預警宣布嫁給健身教練林俊賢。（IG@蔡卓妍）

大量藝人恭喜。（IG@蔡卓妍）

蔡卓妍阿Sa老公起底

Elvis在中環一間健身室擔任「星級教練」，除了健身外，也熱愛行山、打網球，非常健康。雖然Elvis一定沒有阿Sa吸金力強，但有指其課堂時薪高達2千港元，而且課堂排到密麻麻，月入近10萬元絕不失禮。

有指兩人熱戀期愛得癡纏，由於阿Sa工作繁忙經常四圍飛，而Elvis亦要專注教班，Booking排到滿，為了爭取見面時間，兩人決定展開同居生活，實行「試婚」。（IG@choisaaaa）

肌肉型男健身教練（Ig圖片）

Elvis曾透露，自己熱愛足球，但因為容易受傷，所以30歲後開始學網球。（IG@ elvischunyinlam）

Elvis在中環一間健身室擔任「星級教練」。（IG@ elvischunyinlam）

阿Sa受男友影響養成行山習慣，身體健康了不少。（IG@ elvischunyinlam）