蔡卓妍阿Sa結婚｜秘婚鄭中基最轟動　與百億太子爺6年情未能開花

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）無預警下於社交平台宣布嫁給教練男友林俊賢（Elvis），阿Sa不但曬出二人戴著婚戒的合照，還寫道：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教」，字裡行間洋溢著甜蜜幸福之情，婚訊亦震撼整個整個娛樂圈。蔡卓妍多年來在感情路上經歷高低起底，今次遇到人生中的「真命天子」，粉絲和圈中好友紛紛送上祝福。

蔡卓妍毫無預警宣布嫁給健身教練林俊賢，兩人大騷婚戒，幸福滿瀉。（IG@蔡卓妍）

與鄭中基秘婚四年 宣佈即離婚

阿Sa情史中最令人震撼的，莫過於與鄭中基的一段情。兩人於2004年合作電影《追擊8月15》爆出緋聞，但二人多年來一直堅拒承認，有指鄭中基當時更在手臂內側紋上阿Sa英文名「Charlene」作愛的紋身，故有陣子男方經常穿長袖衫。直到2010年，正當外界傳出兩人婚訊之際，兩人竟聯手召開記者會，坦承早於2006年在美國洛杉磯註冊結婚。然而，阿Sa在記者會上聲淚俱下，宣佈兩人已在辦理離婚手續，並表示離婚後亦維持友好關係。

蔡卓妍與鄭中基秘婚四年。（劇照）

戀上師弟陳偉霆

離婚後不久，阿Sa與同門師弟陳偉霆（William）傳出姐弟戀。2010年10月，兩人高調承認已秘戀三個月，當時阿Sa曾感言：「我有勇氣面對一切。」可惜，這段戀情一直被外界標籤為「女尊男卑」，隨着陳偉霆往內地發展爆紅，兩人聚少離多，加上外界的輿論壓力，最終在2015年9月，雙方同時在微博發表分手聲明。阿Sa直言，兩人的愛「不像想像中堅固」，為這段五年情畫上句號。

阿Sa與同門師弟陳偉霆（William）曾譜姐弟戀。（資料圖片）

與百億太子爺六年情 因無共識和平分手

2017年，阿Sa被爆與「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）拍拖，男方家世顯赫，阿Sa更一度入住對方的九龍塘豪宅。兩人感情穩定，阿Sa亦早已融入石家，甚至多次傳出婚訊及「兩度凍卵」。然而，2023年8月，阿Sa驚爆與石恆聰已分手。據指，兩人對婚姻未能達成共識，阿Sa隨後大方承認分訊，強調與第三者無關。