袁偉豪減產生活依然奢華　豪晒百萬跑車名錶「燒錢」愛好顯身家

袁偉豪自從2020年迎娶落選港姐張寶兒，成為「億萬駙馬」後，其生活點滴一直備受大眾關注。雖然近年他在無綫（TVB）的劇集產量大幅減少，將重心移向家庭，並與太太先後誕下大仔「袁咕碌」及細仔「袁氹氹」，但這位兩子之父的財力似乎未受影響。日前，袁偉豪於社交平台大晒豪車與名牌，超豪生活水平令人驚嘆。

袁偉豪與張寶兒住7,000萬清水灣豪宅 坐擁海景私人花園。(袁偉豪IG)

一家四口好溫馨。(袁偉豪IG)

狂曬名車收藏 古董法拉利F355與越野經典FJ62同場現身

雖然幕前演出減少，但其追求生活品味的腳步卻從未停下。翻查其社交平台及日常動向，不難發現Ben的興趣愛好清一色走「高消費」路線，由名車、高級音響到專業攝影，每一項都是名副其實的「燒錢」玩意。日前，他又大曬百萬古董法拉利和近年受追捧的經典越野車FJ62。 除了豪車，袁偉豪的日常行頭亦極具看頭，他早前又曾曬出多隻名錶收藏，生活品質絲毫沒有因減產而下降。

袁偉豪車庫價值不菲！（IG/@tobyleungphotography）

袁偉豪車庫價值不菲！（IG/@benontheroad）

袁偉豪車庫價值不菲！（IG/@tobyleungphotography）

袁偉豪車庫價值不菲！（IG/@benontheroad）

大方騷名錶！（IG截圖）

大方騷名錶！（IG截圖）

大方騷名錶！（IG截圖）

都是燒錢玩意！（IG截圖）

都是燒錢玩意！（IG截圖）

買奢侈品要老婆大人批准

日前張寶兒在小紅書分享一家逛琴行的影片，袁偉豪又被一支價值超過4萬元的名貴結他吸引，竟開口試探太太：「如果畀你批准我拿4萬蚊出嚟，你會批准我買隻錶，定係買支結他呢？」此話一出，隨即被網民調侃「家庭地位一目了然」，顯然財務大權似乎由張寶兒掌管。雖然近年袁偉豪在戲劇產量上有所減產，但其生活模式卻愈見精緻、豪奢，衣食住行瓣瓣都令網民大喊羨慕！

袁偉豪化身廿四孝爸爸帶仔逛琴行。（小紅書＠張寶兒Bowie）

袁偉豪買奢侈品需要向老婆請示。（小紅書＠張寶兒Bowie）

家中財務大權似乎由張寶兒掌管。（小紅書＠張寶兒Bowie）

張寶兒表示要考慮考慮。（小紅書＠張寶兒Bowie）

如今他大幅減產，將更多時間留給兩名兒子。(袁偉豪IG)

張寶兒表示不迎合外界評論 。（葉志明攝）

袁偉豪充滿父愛。（片段截圖）

袁偉豪陪同張寶兒入產房。(ig@_bowiecheung)