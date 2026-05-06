袁偉豪賀母親71歲大壽　袁媽媽「防腐級」凍齡樣貌驚艷網民

袁偉豪向來是圈中出名的孝順仔，日前他與太太張寶兒（Bowie）一同為袁媽媽慶祝71歲生日。兩夫婦特別準備了一個極具心思的訂製蛋糕，並將慶生片段上載至社交平台，意外令袁媽媽的「防腐級」凍齡樣貌成為網民熱話。

好有孝心！（影片截圖）

袁媽媽71歲生日！（影片截圖）

龍形麻雀蛋糕寓意十足

從流出的影片及照片可見，袁偉豪夫婦為生肖屬龍的袁媽媽挑選了一個特製蛋糕。蛋糕設計結合了一條栩栩如生的金龍以及麻雀（大四喜）造型，既霸氣又貼地，足見兩人對長輩興趣的了解與孝心。

婆媳關係好好！（影片截圖）

袁媽媽「防腐級」外貌成焦點

不過，全場焦點莫過於壽星婆婆袁媽媽。現年71歲的她皮膚緊緻 臉上難見歲月痕跡，皮膚光滑且氣色紅潤。身穿綠色禮裙的她氣質優雅， 舉手投足散發大方氣息，與兒子袁偉豪站在一起更像姊弟。不少網民留言大讚袁媽媽保養得宜，「完全唔似71歲」、「好似食咗防腐劑咁」、「基因強大，難怪阿Ben咁靚仔」。

感情好好！（影片截圖）

多年來樣貌「零變化」

其實袁媽媽的凍齡外表並非首次引起討論。早在數年前，曾有藝術家（如劉志穎）為袁媽媽製作作品時，已曝光過其樣貌。對比當年的照片與今日的慶生片，袁媽媽的樣貌幾乎沒有變動，凍齡功力深厚。

第一眼睇真係好似！（小紅書照片）