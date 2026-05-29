35歲林明禎着小背心跑向鏡頭衝擊網民視覺　直言暫不想結婚生仔

現年35歲的「大馬女神」林明禎，憑藉甜美精緻的童顏外貌與極致惹火的身材，一直被大批網民奉為心目中的完美女神。日前，林明禎在社交平台上載了兩段限時動態短片，片中的她無論是穿搭還是行為舉止都顯得十分之青春有活力，逆齡少女感簡直滿瀉。



扁嘴好得意。（IG@minchen333）

林明禎着小背心跑向鏡頭衝擊網民視覺

從曝光的片段中所見，戴上圓框眼鏡、留着清爽短髮的林明禎，先是在飛機艙內對着鏡頭鬼馬扁嘴，表現得相當軟萌可愛。隨後另一段片則見她身穿綠色背心，再背著紅色背包頸上還掛著橙色小袋。活潑的她更直接在機場大堂興奮地奔跑，更對着鏡頭回眸甜笑兼轉圈跳躍，整個人散發出滿滿的青春氣息，完全看不出真實年齡已屆35歲！

完全不像35歲。（IG@minchen333）

好有活力。（IG@minchen333）

回眸甜笑好sweet。（IG@minchen333）

林明禎拒結婚生仔

雖然林明禎全身上下都充滿着粉紅少女魅力，不過談到人生大事，正處於事業高峰期的她似乎另有想法。早前她接受傳媒採訪時，被問到是否有結婚生小孩的想法時，她就爽快拋下一句：「暫時不想」。林明禎直言眼見親姐姐組織家庭育有下一代後，日常生活與私人時間基本上全天候圍繞著孩子打轉；她深知若果自己升呢人母，也必然會將全副心神與所有時間傾注在小朋友身上。加上現時她事業心相當重，故此現階段仍會以工作為絕對重心。

林明禎表示暫時不想結婚生仔。（IG@minchen333）

林明禎。（莫匡堯 攝）

林明禎。（莫匡堯 攝）

林明禎好靚女。(ig截圖)

林明禎有樣有身材。(ig截圖)

林明禎大騷纖腰。(ig截圖)