林明禎媽媽60歲生日凍齡狀態驚人　透視裝展現曲線好身材

現年35歲的「大馬女神」林明禎，憑藉32E上圍、22吋纖腰的火辣身材，以及半鹹淡的廣東話，在香港人氣高企；在億萬票房電影《夜王》中，飾演「葵芳」的蔡蕙琪更因模仿其口音而成功突圍。日前適逢林媽媽生日，長女林詩枝（Brandy）在社交平台分享賀壽相片，林母以一身「透視裝」亮相，凍齡程度震撼全網。

林明禎經常晒小蠻腰。（IG@minchen333）

好身材原來遺傳自媽媽。（IG@minchen333）

60歲生日震驚網民 池畔透視裝盡顯少女肌

林詩枝分享的照片中，最矚目的是一張池畔生活照。林媽媽身穿白色薄紗長袖上衣，大方透視內裡的黑色內衣，瘦削且凹凸有致的身材曲線畢露，加上緊致的皮膚，完全不見歲月痕跡。林詩枝在帖文中寫下「Happy 60 mom🎂✨💫💫」時，令網民十分驚訝，不少人留言質疑林母外貌與實際年齡不符：「嘩！60？！媽保養得宜！👍👍👍」、「60😱, she looks 35」、「Happy Birthday pretty mummy ❤️❤️」。

林明禎媽媽60歲大壽。（IG@brandy333nat）

身材好弗，好有好少女feel。（IG@brandy333nat）

林明禎曾「姊代母職」養家

林明禎的火辣身材與精緻五官，顯然是完美遺傳自母親。林明禎出生於檳城，9歲時父母離異，她與母親及三姊弟相依為命，更全部改跟母姓林。由於當年林母需隻身前往新加坡打工養家，年僅9歲的林明禎便要「姊代母職」照顧兩個弟弟，這段艱辛的成長經歷，亦造就了她今日堅韌的性格。

林明禎同家姐林詩枝。（IG@brandy333nat）

林明禎同家姐林詩枝姊妹情深。（IG@brandy333nat）

全家都係靚人。（IG@brandy333nat）

林明禎喺單親家庭長大。（IG@brandy333nat）

家姐林詩枝都曾來港發展，現已為人妻。（IG@brandy333nat）

王陽明高EQ平息粉絲怒火

此外，林明禎昨日（13日）亦預告推出新中文歌，並上載與王陽明（Sunny）拍攝MV的花絮。兩人繼廣東歌《十點後 熄電話》後再度合作，估計今次歌曲是《十》的國語版，林明禎留言表示：「懶惰的我，終於要發我另一首中文單曲MV，真的很感謝Sunny哥（王陽明）大力相挺！拍攝當日大家都非常喜歡也很驚喜Sunny哥把戀愛feel詮釋這麼好，再次感謝參與的所有團隊的用心」。而林明禎亦在限時動態翻出昔日跳搞笑舞的舊片，再谷人氣為新歌造勢。

不過，有部分網民疑不滿男主角人選並作出人身攻擊，王陽明親自現身以高EQ回應：「To 明禎的粉絲，我看到有一些人說很多很難聽的話，有一些話其實有點過分了，我不會生氣或是不開心，希望你們不要想太多，這是我們的工作演戲拍MV，但我還是要說，我覺得你們很可愛，繼續支持你們的Min！我還是愛大家」大方態度獲網民激讚。

林明禎邀王陽明拍新歌MV。（IG@minchen333）

有唔少親暱鏡頭。（IG@minchen333）