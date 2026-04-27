李麗珍大馬拍戲興奮撞瘀眼　與林明禎兩代女神同框一部位盡顯優勢

現年60歲的李麗珍出道超過40年，參演過不少膾炙人口的作品，包含《開心鬼》系列、《玉蒲團之玉女心經》、《千言萬語》等，更憑三級片《蜜桃成熟時》成為許多人心目中的一代女神。雖然數年前她曾被指身材暴肥、飄嬸味，絕世美貌一度崩壞，甚至遭網民戲稱為「肥珍」，但近年她積極修身回春，狀態大勇，除了積極經營社交平台，也不時參與幕前演出。最近，李麗珍便參與了由高志森執導的2027年賀歲片《富貴逼人來》，日前她更赴大馬出席開鏡拜神儀式，除了自爆開心到「撞瘀眼」外，現場與年紀相差25歲的大馬女神林明禎站在一起，也完全沒有被比下去，展現出成熟穩重的韻味。

李麗珍是無數人心中的性感女神。（電影截圖）

李麗珍當年一改玉女形象，突然轉型做脫星，相當轟動。（《蜜桃成熟時》劇照）

與潘源良分手至今，李麗珍已有十年空窗期，她說已經習慣了自己一個，自自然然就會慣，雖然女兒許倚榕常常去未婚夫張明偉家中過夜，但偶爾都會回家洗碗、換床單、吸塵；至於會否嚮往新戀情，珍妹就順其自然。（IG@annise___）

興奮過度撞到眼角變「大熊貓」

李麗珍片中將以「大馬師奶」造型示人，但她一點都不介意，對於這次能到大馬拍戲，心情更是非常興奮。她接受當地傳媒訪問時，直言：「這次拍戲，就當係旅行啦，好開心啦！」更自爆甚至因為心情太過興奮而發生了一段小插曲。

李麗珍直言當今次到大馬拍戲是去旅行。（小紅書截圖）

李麗珍自爆今次到大馬拍戲，開心到撞親隻眼，十分可愛。（小紅書截圖）

李麗珍自己重提都有點不好意思。（小紅書截圖）

李麗珍邊指著眼角邊笑說：「開心到呢，撞親隻眼啊！搞到化妝師要特別幫我跟個……瘀傷。即係開心到爆囉！」她笑言在大馬「未開工就先興奮」，在酒店收拾東西時更是雀躍到「蹦蹦跳跳」，結果不慎撞到臉部。幸好傷勢並不嚴重，也沒有流血和傷口，只需化妝時用些遮瑕膏便遮到。

近鏡看，左眼仍有明顯瘀青。（小紅書截圖）

李麗珍到大馬拍戲，心情輕鬆。（小紅書截圖）

李麗珍談起女兒很感性。（小紅書截圖）

感性提起女兒

在片中，李麗珍將飾演三位女兒的母親。現實生活中，珍姐的女兒許倚榕已經 29 歲，早已大個女，早前更答應了藝人張明偉求婚即將出嫁。珍姐感性表示：「我自己的女兒都已經很大個啦，29 歲差不多要嫁啦，好少會像小時候那樣整天黏著阿媽。」她透露戲中最小的女兒非常愛撒嬌，經常黏在她身邊，這份感覺讓她勾起了不少回憶：「令我想起我女兒小時候，我點樣湊佢。其實真係一段好開心的時間。」

李麗珍與女兒許倚榕及對方未婚夫張明偉一起慶生。(許倚榕IG圖片)

片中讓李麗珍回想起女兒小時候整天黏著的情境。（小紅書截圖）

李麗珍回想起女兒露出一面幸福的樣子。（小紅書截圖）

兩代女神同框 林明禎飾演大女

此外，今次電影另一亮點則是兩代女神同框，片中林明禎飾演李麗珍的大女。拜神儀式當日，林明禎身穿白色緊身長裙，外披灰色西裝外套，大騷招牌S型曲線；而珍姐則以優雅大方的姿態亮相。雖然兩人年齡有差距，但李麗珍保養得宜，淡妝下膚質依然緊緻，五官盡顯優勢。網民紛紛大讚：「我實話實說，年輕時的李麗珍比明禎更美」、「珍在我心中永遠那麼美」、「娃娃臉真的好耐老，依舊好美」、「狀態很好，沒做醫美看起來自然舒服，太瘦反而顯老，有點肉就剛剛好了」、「果然好看的五官老了也好看」、「非常有韻味」。

片中林明禎飾演李麗珍大女。（小紅書@饞饞的饞姐）

網民大讚李麗珍依然那麼美。（小紅書@饞饞的饞姐）