莫離分集劇情｜最新更新時間／追劇日曆+演員關係圖+角色簡介

《莫離》陸劇，改編自小說《盛世嫡妃》。有趙娜作為編劇，林玉芬 / 梁勝權 / 劉智君為執導，由白鹿、丞磊領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《莫離》電視劇情大綱

葉府的長女 葉璃（白鹿 飾），被迫下嫁至破敗的定王府，與雙腿殘疾的定王墨修堯 （丞磊 飾）成親。巧合的是，就在葉璃的出嫁當日，黎王墨景黎（蔡正傑 飾）亦與葉府的次女葉瑩（楊舒伊 飾）同日成親。身為離山後人的葉璃，過去曾被封在山中八年。婚後的她看似表面無事，實則暗中謀劃，誓要將當年加害離山的官員 一一除去。在此過程中，她惹來了同為復仇的定王 墨修堯的懷疑；二人遂各自發力，猶如在表面平靜的湖水投下了一塊巨石。

本與葉璃是青梅竹馬的黎王墨景黎，表面上頂著「戲曲王爺」這個不堪的名頭，背地裡卻攪弄風雲，籌謀篡位。為平息亂局，葉璃最終決定聯手墨修堯，全力輔佐小皇帝掌權，成功粉碎了沐陽侯及黎王的接連陰謀，終還天下一片海晏河清。

《莫離》電視劇分集劇情

《莫離》1-5集劇情

第1集：離山歸府的葉璃面臨換婚，原婚配黎王改娶其妹，她則改嫁殘疾的定王墨修堯。出嫁前夕，繼室王氏企圖藉故侵吞其嫁妝，葉璃在幼弟暗助下將計就計，當眾逼王氏交出地契田宅，奪回親母遺產。大婚當日，面對黎王故意堵路，葉璃腳踩氈席出府，無懼波折，決意藉此婚姻順利下山。

成婚時，太史呂澄借故阻撓定王拜堂。葉璃親赴書齋，以「退婚回山」強勢施壓逼退呂澄，隨後親自推著定王的輪椅步入大堂完成大禮。洞房花燭夜，墨修堯裝病試探，並直言定王府危機四伏，警告她收斂聰明；但也大度承諾若葉璃不願久留，一年半載後可寫下和離書放其自由。

第2集：葉璃下山回京發現定王府因戰禍凋敝，瘸腿的墨修堯飽受非難。婚後長嫂避世，太史呂澄更假借消災將墨修堯囚禁書齋。葉璃從三叔處得知呂澄底細，更驚悉丈夫每月皆遭其殘酷鞭笞。因感念墨修堯當年的救命之恩，葉璃決心替母還債，面對他的冷臉仍悉心照顧。

朝堂上，皇帝墨晏祁與把持朝政的太后郭妗衝突不斷。此時墨修堯又遭惡意禁食數日，處境悽慘。葉璃不顧阻攔強行探視，心疼地為其送上熱湯，並始終以笑臉寬慰。看著手中熱湯，深陷困境的墨修堯默默無言，原本冰冷防備的心防在葉璃的呵護下悄然生出鬆動。

第3集：淮西節度使袁放遇刺身亡，軍械案線索中斷，引發皇帝與穆陽侯的角逐。與此同時，葉璃在長生坊發現太史呂澄舊名「呂博嬰」，隨後李飛白當眾叫破，勾起太后郭妗昔日舊怨。穆陽侯為自保將呂澄活埋，墨修堯得知呂澄倒台後，雖懷疑是葉璃暗中設局，但葉璃表面上顯得毫不知情。

袁放死後，太后強行任命穆陽侯心腹盧昌輔接掌淮西，朝局愈發動盪。此時定王府內亦暗流湧動，長嫂溫然神色異常歸來，墨修堯則將自己關在書齋絕食。被攔在門外的葉璃並未硬闖，而是體貼地吩咐下人送去吃食。

第4集：八年前太后郭妗奪權遭離山書院抵制，遂派心腹盧昌輔殘害離山學子，令皇帝與葉璃深惡痛絕。赴任淮西前夕，盧昌輔在宮中遭內侍暗灑磷粉，於烈日下被活活燒死。此慘劇令墨修堯憶起當年遭其斷糧、全靠兒時葉璃贈點心存活的往事；而葉璃街頭巧遇遭害落魄的同門魏莊，更堅定重整王府的決心。

另一邊，皇帝推諉淮西案並怪罪碎雪關失守，墨修堯心結難解，在黑屋中自殘般承受咒罵，終至高燒昏厥。葉璃為幫其走出陰霾，悍然將屋內的惡言付之一炬。此舉雖引發墨修堯暴怒驅逐，但葉璃一席「莫將人生淪為看客之戲」的當頭棒喝，終讓他徹底清醒，意識到內心重振家聲的烈火從未熄滅。

第5集：墨修堯與皇帝密謀復仇，雖遇盧昌輔意外暴斃，但隨後穆陽侯一黨遭清算，墨修堯亦順利接任京兆府尹重回朝堂。與此同時，葉璃前去祭拜受害同門，並巧施鐵腕懲治貪墨執事，順勢啟用落魄師兄魏莊接管店鋪。府內，鳳之遙馴馬險些衝撞葉璃，幸得墨修堯及時化解，鳳之遙遂送藥賠罪，並建議葉璃多帶定王感受人間煙火以改善性情。

隔日，太后郭妗下詔召見定王與黎王夫婦。葉璃雖因晚起耽擱，墨修堯非但未責怪反倒溫和包容，夫妻默契日漸深厚。進宮後，面對太后對離山書院近況的百般試探，聰慧的葉璃隻字不提書院的凋敝與昔日恩怨，僅以一句「一切都好」沉著應對，在權謀風暴中表現得滴水不漏。

《莫離》6-10集劇情

第6集：進宮面聖時，黎王墨景黎彈奏舊曲憶及與葉璃的青梅往事，引得王妃葉瑩嫉妒，太后則私下向葉璃打探其亡母舊事。回府後，葉璃深夜潛入破院砍伐白果樹險些被逮，幸得墨修堯乘車接應；葉璃坦言此舉是為幫離山同門何明輝化解官運阻礙，隔日何父登門走訪，得知兒子近況後感激地留下家書託其轉交。

與此同時，葉瑩為討墨景黎歡心，大費周章苦學西域馴獸術，卻因笛音難聽而弄巧成拙。葉璃則在回府途中，偶然解救了正遭孩童毆打的定王府世子墨無憂；眼見無憂性格孤僻且進出皆無書童打理，心細的葉璃特意提醒墨修堯應多加關心世子。

第7集：葉璃與世子墨無憂發現長嫂溫然因思念亡夫而迷信神棍，慘遭惡法折磨與騙財。葉璃果斷報官將神棍收押，並揪出內鬼交由溫然處置。與此同時，墨修堯順利執掌京兆府並巧妙收服不服管教的小吏；受葉璃帶世子討回公道的舉動影響，他開始主動關心世子，更默許葉璃為其敷藥調理傷腿，夫妻情誼在體諒中日漸加深。

不久，葉璃的三叔葉文申為躲避追殺前來定王府借住。當日因街頭猴子出逃導致葉璃受驚，夜裡更噩夢連連。墨修堯見狀不僅整夜溫柔陪伴安撫，事後更默默自掏腰包，將京城內所有的耍猴人全數遷往別處，令城中再無猴戲。

第8集：墨修堯拿玉肌膏為葉璃塗抹猴抓傷疤，葉璃欲為丫鬟青霜加要一罐，阿瑾卻稱從未聽聞此人。隨後葉璃出席秦箏太妃宴席，以好口才化解太后勢力的刁難，並澄清離山書院招收女子的傳聞。席間她遭設計弄髒衣服，更被黎王墨景黎攔截並以跳水威脅挽留。尾隨的黎王妃葉瑩見墨景黎對葉璃念念不忘，妒火中燒下竟私僱殺手韓明晰企圖除掉葉璃。

另一邊，墨修堯為擴充勢力，成功將谷正納入麾下；谷正當年因盧昌輔火燒離山學子案痛罵太后，被囚禁八年終獲自由。而表面荒淫的墨景黎實為前太子之子，因遭太后猜忌才刻意偽裝自保。

第9集：葉璃邀請墨修堯回府與同門師兄魏莊等人共進晚餐，讓原本冷清的定王府變得熱鬧非凡。席間得知魏莊的跛腳已被葉璃治癒，墨修堯因自身腿疾多年求醫無果而暗自落寞，再次婉拒了葉璃的醫治提議。但他不知，長兄墨修文臨終前曾託付年幼的葉璃，希望離山書院未來能設法救治墨修堯的雙腿，這正是葉璃一再堅持幫他療傷的真正原因。

在朝堂上，墨修堯重用能臣谷正雷厲風行整頓京兆府，果斷罷免貪腐官員以殺雞儆猴。隨後，墨修堯因忙於公務接連數日未見葉璃，打聽下得知她已前往正意觀數日。他隨即帶人趕往，遠遠望見葉璃正攀上高處為神女壁畫著色，衣袂飄飄的清麗身姿令墨修堯深深震撼，彷彿看見壁畫中的神女降臨人間。

第10集：葉璃在正意觀祭拜亡母並向墨修堯傾訴往事，不料返京途中馬車遭遇歹人埋伏。為保護行動不便的墨修堯，葉璃在翻車後隻身引開敵手，雖獲李飛白相助，卻在隨後遭韓明晰追捕時不慎墜落懸崖。墨修堯獲救後心急如焚，派人搜救卻僅發現白節蛇屍與葉璃的衣物殘片，隨即火速趕回京城，帶人一舉端掉歹人的藏匿窩點。

墜崖的葉璃實被墨景黎救至松月山莊，因中蛇毒暫時失明。她誤將因怕被拒絕而不願出聲的墨景黎當成啞巴，並託其向夫君墨修堯報平安，令墨景黎嫉妒萬分。隨後，追尋而至的韓明晰遭墨景黎嚴刑拷打，反堅稱自己是為了救人，其天弌閣成員與韓明月親弟的身份也因此曝光。

《莫離》11-15集劇情

第11集：墨修堯查出赤蠍幫買兇背後的黑手，而作賊心虛的葉瑩在前往松月山莊途中，順手救下了負傷逃脫的殺手韓明晰。此時，雙眼復原的葉璃猜出莊主正是墨景黎，決絕地欲與其劃清界限，甚至在被逼無奈下刺了他一刀，痛斥他害死同門師兄的罪過；隨後，墨修堯帶兵強勢趕到山莊接走葉璃，心碎的墨景黎只能眼睜睜看著她離去。

獲救後的葉璃並未停下腳步，她聯手李飛白尋獲並秘密提審韓明晰，憑藉智慧猜出幕後雇主正是葉瑩，同時巧妙編造謊言以掩蓋自己患有精神分裂症的秘密。深夜，葉璃辦完私事返回定王府，面對因極度擔憂而大發雷霆的墨修堯，她溫言安撫並機智地卡住輪椅，終於勸得夫君冷靜下來，準備向他坦白這一切的來龍去脈。

第12集：葉璃向墨修堯坦白墨景黎年少時曾在大理寺顛倒黑白，害死二十位離山師兄，藉此表明兩人絕無私情，令墨修堯深受感動。隨後，葉璃動之以情，成功說服消極的墨修堯接受痛苦的「斷骨重接」腿疾治療。為確保萬無一失，葉璃秘密前往香綺樓會見李飛白，託其喬裝成神醫「雲棲先生」前來協助執行手術。

另一邊，面對葉瑩的痛訴，身為先太子遺孤的墨景黎暗中收斂鋒芒，甚至不惜親手殺害袁放以離間太后郭妗與穆陽侯。隨後，穆陽侯因袁放之死在太后面前口出狂言，遭秦箏掌摑並被罰茹素，事後秦箏提點其唯有查出真兇方能重獲信任。

第13集：葉璃與墨修堯同榻共枕、互稱暱稱，情愫正升溫，卻因隱瞞真相而生嫌隙。墨修堯察覺葉璃隱藏武功，隨後鳳之遙查出葉璃竟雇人刺殺自己，實為借定王之手除掉火燒離山同門的仇人鄭欽。因兄長墨修文當年遭背叛慘死而留下深重陰影的墨修堯，因無法接受欺騙而對葉璃心生強烈猜忌，兩人關係降至冰點。

墨修堯因此缺席葉府壽宴，而葉璃在宴外看見熟悉馬車，揭開了塵封的家族罪孽：當年墨修文將關鍵詔書託付給徐挽舟，卻被葉文鼎強行奪走，間接導致墨修文蒙冤被斬。這正是葉璃自承「欠定王府」的根源，也解釋了她何以甘冒被誤解的風險，也要設局復仇並竭力為墨修堯醫治腿疾。

第14集：在葉老夫人的壽宴上，墨修堯雖缺堯缺席卻送來珍貴玉枕，而心懷不軌的墨景黎則登台撫琴並頻頻注視葉璃；席間雖有惡徒鬧事，幸被阿瑾及時制服。留宿葉府的葉璃走入亡母舊院，勾起當年葉文鼎強奪遺詔、致使母親病重的痛苦回憶。

隨後，葉璃撞見醉酒自殘的墨景黎，面對其酒後真言，她因背負同門血債而內心毫無波瀾；隨後面對葉瑩的「勾引」指控，葉璃冷靜避開並反勸其看清墨景黎的真面目。與此同時，墨修堯對袁放命案的調查取得重大進展，鎖定了隱匿於胡人酒肆的碧眼殺手並下令全線緝拿；然而京兆府內的內線搶先向墨景黎通風報信，驚告「赤狐」已暴露。

第15集：晏如池底的白骨被證實為亡母貼身丫鬟雁蘆，葉璃當眾與葉文鼎對峙，無情揭發其當年強奪遺詔並殺人滅口的滔天罪行。隨後，葉璃暗中設局利用驚魂琴音與天師作法，徹底擊潰了心虛的葉文華的心理防線，終於逼其在荒廢舊院中吐露遺詔的真正去向——那封被葉家強奪的關鍵遺詔，早已落入如今的秦太妃手中。

此時，一直裝瘋賣傻的葉老夫人突然現身，冷血坦承當年是自己用枕頭將徐挽舟活活捂死，更意圖對葉璃痛下殺手，不料突遭天降驚雷劈斷樹枝將其重創。正當憤怒失控的葉璃持刀逼近老夫人時，及時帶兵圍剿惡徒的墨修堯趕到，用聲聲呼喚將她拉回理智；數日後老夫人傷重過世，表面恢復冷靜的葉璃若無其事，動身前往葉府為其吊唁。

《莫離》16-20集劇情

第16集：葉璃祭拜完老夫人後與王氏達成和解，並叮囑其多關心葉容與葉瑩。當夜，墨修堯體貼地為心神不寧的葉璃下廚，更貼心修復了她珍視的舊物，令其感動落淚。翌日，葉璃向墨修堯坦白自己設局逼問葉文華以查明母親死因的真相，並透露失竊的遺詔已落入手段狠辣的秦箏手中，隨即前往香綺樓會見李飛白共商對策。

另一邊，墨修堯下令京兆府徹查葉文鼎涉嫌殺害雁蘆一案，並暗中調查身邊衛士以抓出內鬼；而墨景黎則對葉瑩隱瞞了蓬萊巷當夜的真正行蹤。此時，在葉璃的全力醫治下，墨修堯終於能再度艱難站立、跨出步伐。他為此前的猜忌與冷落向葉璃愧疚致歉，兩人冰釋前嫌，定王府也在雙腿康復的曙光中重獲歡欣。

第17集：葉璃接管了墨修堯的金寶齋，並以精湛醫術治癒其腿疾，令鳳之遙動容並誓言合力為黑雲騎平反。為奪回落入秦太妃手中的遺詔以報母恩，葉璃向三叔葉文申坦白始末，兩人冰釋前嫌並結盟靜待時機。與此同時，淮西暗流湧動，秦蒼查出自己的授職遭兄弟周天養暗中阻撓，而公輸仰也已順藤摸瓜鎖定了關鍵人邱衛士。

為隱藏雙腿康復的秘密，墨修堯封鎖退思軒，卻意外揭開令人心疼的真相。當葉璃不解侍女「青霜」為何被禁，並神色自然地對著空無一人處呼喚時，墨修堯震驚地想起調查報告——葉璃當年乃獨自下山，世上根本沒有青霜。

第18集：墨修堯與葉璃如膠似漆，不僅陪她去罧德軒看賬，還包容她對「青霜」的幻覺。隨後兩人同赴京兆府，墨修堯體貼地為熟睡的葉璃擋光，並在發現她起紅疹後關切照料；為化解其孤單與病情，他決定結束分房正式圓房。與此同時，奇女子林聽瀾在街頭用刀刺胸救活重傷者，並與秦蒼相識，兩人發現曾在赤水河谷的千行客棧同住過。林聽瀾對秦蒼一見鍾情，臨別留下地址相約三日後相見。

另一邊，谷正查實王肅武部下裘顯在蓬萊巷抓赤狐當晚行蹤可疑且有不明進賬。鐵證之下，王肅武順藤摸瓜找到香爐店主陳丙，但陳丙在供出名單前便自戕身亡。經查陳丙曾是東宮舊人，袁放之死矛頭直指東宮與墨景黎，揭開其挑撥太后關係以助小皇帝奪權的陰謀。

第19集：太后郭妗密令大理寺卿周敬封鎖京城並搜捕墨景黎勢力，揭開當年兩人聯手製造東宮大火奪權的秘密。黎王府隨後被圍，傳出墨景黎畏罪自戕，但葉璃深信其絕非輕生之人。囂張的周敬藉機在京兆府抓走受牽連的王肅武，墨修堯識破是內鬼鄭佐時告密，厲聲警告並派谷正暗中施壓，最終成功讓大理寺放人，將受刑的王肅武送交關郎中醫治。

與此同時，黎王妃葉瑩自戕獲救，葉璃巧妙引用太后懿旨阻止周敬逮人。單純的葉瑩向葉璃透露墨景黎的臨別贈言，葉璃據此推斷墨景黎並未身亡，遂透過魏莊取得京城水下圖，鎖定德化坊為其藉暗道逃脫的藏身處。

第20集：韓明晰護衛葉璃時受傷，關鍵時刻葉璃的分裂人格「朱夫子」覺醒擊殺黑衣人。葉璃將他安置於香綺樓後潛回，墨修堯雖瞥見其男裝身影卻未多問。朝堂上，穆陽侯周敬參奏葉璃，墨修堯反擊周敬株連無辜，卻因太后與皇帝庇護無果，周敬更藉墨修文之死挑釁。事後，李飛白聯想葉璃曾對空氣喊青霜，向韓明晰求證後，確信「朱夫子」也是葉璃因病分裂的虛幻人格。

宮中，林聽瀾與太后、秦太妃商議蒼北凌雲公主進京選婿，周敬獲任負責儀程；太后雖覺其跋扈，但因東宮大火的秘密仍互相依仗。另一邊，韓明晰留守罧德軒。此時，鳳之遙收到昔日蒼北同行的雲姑娘來信，得知她即將進京而欣喜萬分，更欲將其介紹給墨修堯，其雀躍之情讓墨修堯看穿他對雲姑娘早已暗生情愫。

《莫離》播出更新時間｜最新追劇日曆

《莫離》電視劇幾時播?《莫離》一共40集，於6月9日播放，由騰訊視頻播放。6月9日,CCTV-8每日午間當兩集連播,首日三集連播;騰訊視訊全網獨播,會員首日12點更新4集,次日起每日12點更新2集，SVIP搶先看一集，點映禮搶先看大結局。

《莫離》播出更新時間｜最新追劇日曆

《莫離》演員人物關係圖

《莫離》演員人物關係圖

《莫離》演員

白鹿 飾 葉璃

白鹿飾演葉璃（微博圖片）

丞磊 飾 墨修堯