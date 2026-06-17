莫離莫離分集劇情｜最新更新時間／追劇日曆+演員關係圖+角色簡介

《莫離》陸劇，改編自小說《盛世嫡妃》。有趙娜作為編劇，林玉芬 / 梁勝權 / 劉智君為執導，由白鹿、丞磊領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《莫離》電視劇情大綱

葉府的長女 葉璃（白鹿 飾），被迫下嫁至破敗的定王府，與雙腿殘疾的定王墨修堯 （丞磊 飾）成親。巧合的是，就在葉璃的出嫁當日，黎王墨景黎（蔡正傑 飾）亦與葉府的次女葉瑩（楊舒伊 飾）同日成親。身為離山後人的葉璃，過去曾被封在山中八年。婚後的她看似表面無事，實則暗中謀劃，誓要將當年加害離山的官員 一一除去。在此過程中，她惹來了同為復仇的定王 墨修堯的懷疑；二人遂各自發力，猶如在表面平靜的湖水投下了一塊巨石。

本與葉璃是青梅竹馬的黎王墨景黎，表面上頂著「戲曲王爺」這個不堪的名頭，背地裡卻攪弄風雲，籌謀篡位。為平息亂局，葉璃最終決定聯手墨修堯，全力輔佐小皇帝掌權，成功粉碎了沐陽侯及黎王的接連陰謀，終還天下一片海晏河清。

《莫離》電視劇分集劇情

《莫離》1-5集劇情

第1集：離山歸府的葉璃面臨換婚，原婚配黎王改娶其妹，她則改嫁殘疾的定王墨修堯。出嫁前夕，繼室王氏企圖藉故侵吞其嫁妝，葉璃在幼弟暗助下將計就計，當眾逼王氏交出地契田宅，奪回親母遺產。大婚當日，面對黎王故意堵路，葉璃腳踩氈席出府，無懼波折，決意藉此婚姻順利下山。

成婚時，太史呂澄借故阻撓定王拜堂。葉璃親赴書齋，以「退婚回山」強勢施壓逼退呂澄，隨後親自推著定王的輪椅步入大堂完成大禮。洞房花燭夜，墨修堯裝病試探，並直言定王府危機四伏，警告她收斂聰明；但也大度承諾若葉璃不願久留，一年半載後可寫下和離書放其自由。

第2集：葉璃下山回京發現定王府因戰禍凋敝，瘸腿的墨修堯飽受非難。婚後長嫂避世，太史呂澄更假借消災將墨修堯囚禁書齋。葉璃從三叔處得知呂澄底細，更驚悉丈夫每月皆遭其殘酷鞭笞。因感念墨修堯當年的救命之恩，葉璃決心替母還債，面對他的冷臉仍悉心照顧。

朝堂上，皇帝墨晏祁與把持朝政的太后郭妗衝突不斷。此時墨修堯又遭惡意禁食數日，處境悽慘。葉璃不顧阻攔強行探視，心疼地為其送上熱湯，並始終以笑臉寬慰。看著手中熱湯，深陷困境的墨修堯默默無言，原本冰冷防備的心防在葉璃的呵護下悄然生出鬆動。

第3集：淮西節度使袁放遇刺身亡，軍械案線索中斷，引發皇帝與穆陽侯的角逐。與此同時，葉璃在長生坊發現太史呂澄舊名「呂博嬰」，隨後李飛白當眾叫破，勾起太后郭妗昔日舊怨。穆陽侯為自保將呂澄活埋，墨修堯得知呂澄倒台後，雖懷疑是葉璃暗中設局，但葉璃表面上顯得毫不知情。

袁放死後，太后強行任命穆陽侯心腹盧昌輔接掌淮西，朝局愈發動盪。此時定王府內亦暗流湧動，長嫂溫然神色異常歸來，墨修堯則將自己關在書齋絕食。被攔在門外的葉璃並未硬闖，而是體貼地吩咐下人送去吃食。

第4集：八年前太后郭妗奪權遭離山書院抵制，遂派心腹盧昌輔殘害離山學子，令皇帝與葉璃深惡痛絕。赴任淮西前夕，盧昌輔在宮中遭內侍暗灑磷粉，於烈日下被活活燒死。此慘劇令墨修堯憶起當年遭其斷糧、全靠兒時葉璃贈點心存活的往事；而葉璃街頭巧遇遭害落魄的同門魏莊，更堅定重整王府的決心。

另一邊，皇帝推諉淮西案並怪罪碎雪關失守，墨修堯心結難解，在黑屋中自殘般承受咒罵，終至高燒昏厥。葉璃為幫其走出陰霾，悍然將屋內的惡言付之一炬。此舉雖引發墨修堯暴怒驅逐，但葉璃一席「莫將人生淪為看客之戲」的當頭棒喝，終讓他徹底清醒，意識到內心重振家聲的烈火從未熄滅。

第5集：墨修堯與皇帝密謀復仇，雖遇盧昌輔意外暴斃，但隨後穆陽侯一黨遭清算，墨修堯亦順利接任京兆府尹重回朝堂。與此同時，葉璃前去祭拜受害同門，並巧施鐵腕懲治貪墨執事，順勢啟用落魄師兄魏莊接管店鋪。府內，鳳之遙馴馬險些衝撞葉璃，幸得墨修堯及時化解，鳳之遙遂送藥賠罪，並建議葉璃多帶定王感受人間煙火以改善性情。

隔日，太后郭妗下詔召見定王與黎王夫婦。葉璃雖因晚起耽擱，墨修堯非但未責怪反倒溫和包容，夫妻默契日漸深厚。進宮後，面對太后對離山書院近況的百般試探，聰慧的葉璃隻字不提書院的凋敝與昔日恩怨，僅以一句「一切都好」沉著應對，在權謀風暴中表現得滴水不漏。

《莫離》6-10集劇情

第6集：進宮面聖時，黎王墨景黎彈奏舊曲憶及與葉璃的青梅往事，引得王妃葉瑩嫉妒，太后則私下向葉璃打探其亡母舊事。回府後，葉璃深夜潛入破院砍伐白果樹險些被逮，幸得墨修堯乘車接應；葉璃坦言此舉是為幫離山同門何明輝化解官運阻礙，隔日何父登門走訪，得知兒子近況後感激地留下家書託其轉交。

與此同時，葉瑩為討墨景黎歡心，大費周章苦學西域馴獸術，卻因笛音難聽而弄巧成拙。葉璃則在回府途中，偶然解救了正遭孩童毆打的定王府世子墨無憂；眼見無憂性格孤僻且進出皆無書童打理，心細的葉璃特意提醒墨修堯應多加關心世子。

第7集：葉璃與世子墨無憂發現長嫂溫然因思念亡夫而迷信神棍，慘遭惡法折磨與騙財。葉璃果斷報官將神棍收押，並揪出內鬼交由溫然處置。與此同時，墨修堯順利執掌京兆府並巧妙收服不服管教的小吏；受葉璃帶世子討回公道的舉動影響，他開始主動關心世子，更默許葉璃為其敷藥調理傷腿，夫妻情誼在體諒中日漸加深。

不久，葉璃的三叔葉文申為躲避追殺前來定王府借住。當日因街頭猴子出逃導致葉璃受驚，夜裡更噩夢連連。墨修堯見狀不僅整夜溫柔陪伴安撫，事後更默默自掏腰包，將京城內所有的耍猴人全數遷往別處，令城中再無猴戲。

第8集：墨修堯拿玉肌膏為葉璃塗抹猴抓傷疤，葉璃欲為丫鬟青霜加要一罐，阿瑾卻稱從未聽聞此人。隨後葉璃出席秦箏太妃宴席，以好口才化解太后勢力的刁難，並澄清離山書院招收女子的傳聞。席間她遭設計弄髒衣服，更被黎王墨景黎攔截並以跳水威脅挽留。尾隨的黎王妃葉瑩見墨景黎對葉璃念念不忘，妒火中燒下竟私僱殺手韓明晰企圖除掉葉璃。

另一邊，墨修堯為擴充勢力，成功將谷正納入麾下；谷正當年因盧昌輔火燒離山學子案痛罵太后，被囚禁八年終獲自由。而表面荒淫的墨景黎實為前太子之子，因遭太后猜忌才刻意偽裝自保。

第9集：葉璃邀請墨修堯回府與同門師兄魏莊等人共進晚餐，讓原本冷清的定王府變得熱鬧非凡。席間得知魏莊的跛腳已被葉璃治癒，墨修堯因自身腿疾多年求醫無果而暗自落寞，再次婉拒了葉璃的醫治提議。但他不知，長兄墨修文臨終前曾託付年幼的葉璃，希望離山書院未來能設法救治墨修堯的雙腿，這正是葉璃一再堅持幫他療傷的真正原因。

在朝堂上，墨修堯重用能臣谷正雷厲風行整頓京兆府，果斷罷免貪腐官員以殺雞儆猴。隨後，墨修堯因忙於公務接連數日未見葉璃，打聽下得知她已前往正意觀數日。他隨即帶人趕往，遠遠望見葉璃正攀上高處為神女壁畫著色，衣袂飄飄的清麗身姿令墨修堯深深震撼，彷彿看見壁畫中的神女降臨人間。

第10集：葉璃在正意觀祭拜亡母並向墨修堯傾訴往事，不料返京途中馬車遭遇歹人埋伏。為保護行動不便的墨修堯，葉璃在翻車後隻身引開敵手，雖獲李飛白相助，卻在隨後遭韓明晰追捕時不慎墜落懸崖。墨修堯獲救後心急如焚，派人搜救卻僅發現白節蛇屍與葉璃的衣物殘片，隨即火速趕回京城，帶人一舉端掉歹人的藏匿窩點。

墜崖的葉璃實被墨景黎救至松月山莊，因中蛇毒暫時失明。她誤將因怕被拒絕而不願出聲的墨景黎當成啞巴，並託其向夫君墨修堯報平安，令墨景黎嫉妒萬分。隨後，追尋而至的韓明晰遭墨景黎嚴刑拷打，反堅稱自己是為了救人，其天弌閣成員與韓明月親弟的身份也因此曝光。

《莫離》11-15集劇情

第11集：墨修堯查出赤蠍幫買兇背後的黑手，而作賊心虛的葉瑩在前往松月山莊途中，順手救下了負傷逃脫的殺手韓明晰。此時，雙眼復原的葉璃猜出莊主正是墨景黎，決絕地欲與其劃清界限，甚至在被逼無奈下刺了他一刀，痛斥他害死同門師兄的罪過；隨後，墨修堯帶兵強勢趕到山莊接走葉璃，心碎的墨景黎只能眼睜睜看著她離去。

獲救後的葉璃並未停下腳步，她聯手李飛白尋獲並秘密提審韓明晰，憑藉智慧猜出幕後雇主正是葉瑩，同時巧妙編造謊言以掩蓋自己患有精神分裂症的秘密。深夜，葉璃辦完私事返回定王府，面對因極度擔憂而大發雷霆的墨修堯，她溫言安撫並機智地卡住輪椅，終於勸得夫君冷靜下來，準備向他坦白這一切的來龍去脈。

第12集：葉璃向墨修堯坦白墨景黎年少時曾在大理寺顛倒黑白，害死二十位離山師兄，藉此表明兩人絕無私情，令墨修堯深受感動。隨後，葉璃動之以情，成功說服消極的墨修堯接受痛苦的「斷骨重接」腿疾治療。為確保萬無一失，葉璃秘密前往香綺樓會見李飛白，託其喬裝成神醫「雲棲先生」前來協助執行手術。

另一邊，面對葉瑩的痛訴，身為先太子遺孤的墨景黎暗中收斂鋒芒，甚至不惜親手殺害袁放以離間太后郭妗與穆陽侯。隨後，穆陽侯因袁放之死在太后面前口出狂言，遭秦箏掌摑並被罰茹素，事後秦箏提點其唯有查出真兇方能重獲信任。

第13集：葉璃與墨修堯同榻共枕、互稱暱稱，情愫正升溫，卻因隱瞞真相而生嫌隙。墨修堯察覺葉璃隱藏武功，隨後鳳之遙查出葉璃竟雇人刺殺自己，實為借定王之手除掉火燒離山同門的仇人鄭欽。因兄長墨修文當年遭背叛慘死而留下深重陰影的墨修堯，因無法接受欺騙而對葉璃心生強烈猜忌，兩人關係降至冰點。

墨修堯因此缺席葉府壽宴，而葉璃在宴外看見熟悉馬車，揭開了塵封的家族罪孽：當年墨修文將關鍵詔書託付給徐挽舟，卻被葉文鼎強行奪走，間接導致墨修文蒙冤被斬。這正是葉璃自承「欠定王府」的根源，也解釋了她何以甘冒被誤解的風險，也要設局復仇並竭力為墨修堯醫治腿疾。

第14集：在葉老夫人的壽宴上，墨修堯雖缺堯缺席卻送來珍貴玉枕，而心懷不軌的墨景黎則登台撫琴並頻頻注視葉璃；席間雖有惡徒鬧事，幸被阿瑾及時制服。留宿葉府的葉璃走入亡母舊院，勾起當年葉文鼎強奪遺詔、致使母親病重的痛苦回憶。

隨後，葉璃撞見醉酒自殘的墨景黎，面對其酒後真言，她因背負同門血債而內心毫無波瀾；隨後面對葉瑩的「勾引」指控，葉璃冷靜避開並反勸其看清墨景黎的真面目。與此同時，墨修堯對袁放命案的調查取得重大進展，鎖定了隱匿於胡人酒肆的碧眼殺手並下令全線緝拿；然而京兆府內的內線搶先向墨景黎通風報信，驚告「赤狐」已暴露。

第15集：晏如池底的白骨被證實為亡母貼身丫鬟雁蘆，葉璃當眾與葉文鼎對峙，無情揭發其當年強奪遺詔並殺人滅口的滔天罪行。隨後，葉璃暗中設局利用驚魂琴音與天師作法，徹底擊潰了心虛的葉文華的心理防線，終於逼其在荒廢舊院中吐露遺詔的真正去向——那封被葉家強奪的關鍵遺詔，早已落入如今的秦太妃手中。

此時，一直裝瘋賣傻的葉老夫人突然現身，冷血坦承當年是自己用枕頭將徐挽舟活活捂死，更意圖對葉璃痛下殺手，不料突遭天降驚雷劈斷樹枝將其重創。正當憤怒失控的葉璃持刀逼近老夫人時，及時帶兵圍剿惡徒的墨修堯趕到，用聲聲呼喚將她拉回理智；數日後老夫人傷重過世，表面恢復冷靜的葉璃若無其事，動身前往葉府為其吊唁。

《莫離》16-20集劇情

第16集：葉璃祭拜完老夫人後與王氏達成和解，並叮囑其多關心葉容與葉瑩。當夜，墨修堯體貼地為心神不寧的葉璃下廚，更貼心修復了她珍視的舊物，令其感動落淚。翌日，葉璃向墨修堯坦白自己設局逼問葉文華以查明母親死因的真相，並透露失竊的遺詔已落入手段狠辣的秦箏手中，隨即前往香綺樓會見李飛白共商對策。

另一邊，墨修堯下令京兆府徹查葉文鼎涉嫌殺害雁蘆一案，並暗中調查身邊衛士以抓出內鬼；而墨景黎則對葉瑩隱瞞了蓬萊巷當夜的真正行蹤。此時，在葉璃的全力醫治下，墨修堯終於能再度艱難站立、跨出步伐。他為此前的猜忌與冷落向葉璃愧疚致歉，兩人冰釋前嫌，定王府也在雙腿康復的曙光中重獲歡欣。

第17集：葉璃接管了墨修堯的金寶齋，並以精湛醫術治癒其腿疾，令鳳之遙動容並誓言合力為黑雲騎平反。為奪回落入秦太妃手中的遺詔以報母恩，葉璃向三叔葉文申坦白始末，兩人冰釋前嫌並結盟靜待時機。與此同時，淮西暗流湧動，秦蒼查出自己的授職遭兄弟周天養暗中阻撓，而公輸仰也已順藤摸瓜鎖定了關鍵人邱衛士。

為隱藏雙腿康復的秘密，墨修堯封鎖退思軒，卻意外揭開令人心疼的真相。當葉璃不解侍女「青霜」為何被禁，並神色自然地對著空無一人處呼喚時，墨修堯震驚地想起調查報告——葉璃當年乃獨自下山，世上根本沒有青霜。

《莫離》播出更新時間｜最新追劇日曆

《莫離》電視劇幾時播?《莫離》一共40集，於6月9日播放，由騰訊視頻播放。6月9日,CCTV-8每日午間當兩集連播,首日三集連播;騰訊視訊全網獨播,會員首日12點更新4集,次日起每日12點更新2集，SVIP搶先看一集，點映禮搶先看大結局。

《莫離》播出更新時間｜最新追劇日曆

《莫離》演員人物關係圖

《莫離》演員人物關係圖

《莫離》演員

白鹿 飾 葉璃

白鹿飾演葉璃（微博圖片）

丞磊 飾 墨修堯