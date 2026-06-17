翹楚線上看分集劇情｜最新更新時間／追劇日曆＋演員關係圖＋簡介

《翹楚》陸劇，改編自小説《楚后》。有李旻作為編劇，杨龙為執導，由陈都灵、周翊然、王瑞昌、唐晓天領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《翹楚》陸劇，改編自小説《楚后》。（微博圖片）

《翹楚》電視劇情大綱

將軍之女楚朝（陳都靈 飾）不甘淪為楚國世子蕭珣（王瑞昌 飾）奪權路上的犧牲品，毅然主動出擊對抗命運。在此過程中，她與謝家庶子謝燕來（周翊然 飾）相識相知，以自身光芒照亮了對方原本灰暗陰鷙的人生，並扶持他從禁軍小卒一步步蛻變為鎮國大將軍。兩人齊心協力、默契配合，成功聯手阻止了世子蕭珣的野心與篡權計劃。

本欲遠離是非之地的楚朝，因不忍目睹戰火中百姓流離失所的苦難，毅然決定重返城內，全力輔佐小皇孫蕭羽登基直至親政。然而執迷於權欲的蕭珣竟勾結外敵來犯，置萬民於水火之中；楚朝再度攜手謝燕來與之殊死抵抗，領軍浴血奮戰，最終成功解除大楚的內憂外患。

《翹楚》電視劇分集劇情

《翹楚》1-5集劇情

第1集：將軍之女楚朝曾因癡心錯付，執意下嫁世子蕭珣，卻不知此舉將全族推向深淵。蕭珣登基後恩將仇報，殘忍誣陷岳父楚岑通敵並當堂斬首，更親手將楚朝勒死，即便侍衛傅九最終刺殺蕭珣報仇，楚氏滿門仍慘遭滅頂之災。

懷著徹骨仇恨的楚朝意外重生，回到了三年前皇帝賜婚的節點。看清蕭珣狼子野心的她，在鏡中由怨恨化身的自我投影指引下，誓要徹底粉碎虛偽的婚約，絕不再淪為奪權的犧牲品，全力主動出擊扭轉命運，讓蕭珣血債血償以保全楚氏一族。

第2集：楚朝試圖尋找機會阻止大婚，卻反令蕭珣心生警覺而提前發動「安平之亂」。遭到軟禁的楚朝設法傳信，不僅及時制止大伯殺害皇長孫蕭羽，更在逃亡途中與前來救援的傅九會合。面對叛軍的重重包圍，傅九迫不得已動用楚岑留下的「龍威軍」令牌召喚暗衛突出重圍；楚朝拒絕獨自逃回大漠避難，毅然決定帶著蕭羽殺回皇宮，阻止蕭珣的篡位野心。

成功攻入皇宮後，楚朝曉說服已叛變的侍衛鄧奕放行。在大殿上面對服毒垂危、對楚家二十萬大軍深感猜忌的皇帝，楚朝臨危不亂，主動提議自封為「鎮國長公主」，成功化解君王疑慮。最終，信心滿滿入宮準備接掌天下的蕭珣非但未能如願，反而迎來蕭羽繼位、楚朝獲封長公主且解除兩人婚約的聖旨，其苦心孤詣的篡位陰謀在謝燕芳等人的目睹下徹底落空。

第3集：安平之亂平定後蕭羽登基，楚朝獲封鎮國長公主並垂簾聽政。她巧妙利用鄧奕貪財愚孝的弱點將其收為己用，並將禁軍令牌交予化名「傅九」守護她多年的謝家庶子謝燕來。面對擁兵自重的謝家掌權者謝燕芳，楚朝敏銳察覺其奪權野心，遂決定利用雙方對世子蕭珣的共同仇恨聯手抗敵。同時，楚朝主動向謝燕來拋出橄欖枝，邀其脫離謝家並追隨自己，以在蕭珣、鄧奕與謝家的多方夾擊中，為楚氏一族謀求長久安穩。

新帝登基後，楚朝在鄧奕與謝燕來的全力震懾下壓制反對聲音，穩固攝政地位。此時，心懷不軌的蕭珣藉「先帝託夢」發難，企圖利用宗廟祭祀之機圖謀不軌。而在內室中，幼帝蕭羽對謝燕來的依賴遠超親舅舅謝燕芳，此舉促使謝燕來徹底看清局勢並選擇倒向楚朝陣營。

第4集：祭祀當天蕭珣毒害幼帝蕭羽並誣陷楚朝，楚朝將計就計讓蕭羽配合假裝昏迷並散布假消息，成功誘使蕭珣進宮再度投毒。雖謝燕來當場將其擒獲，但蕭珣早有防備，故意掉包毒藥反咬楚朝玩弄朝堂，關鍵證人內侍更被楚朝反殺死無對證，令其瞬間成為眾矢之的。

危急關頭，蕭羽高聲震懾群臣，公開力挺楚朝是在幫忙肅清朝堂，並在謝燕芳與鄧奕附和下，幫楚朝扭轉頹勢化險為夷。劫後餘生的楚朝回到寢宮後怕不已，謝燕來前來探望並深情承諾，此後由自己弄刀舞劍，絕不再讓她以身犯險。隨後謝燕來更親自充當師傅，傳授楚朝防身招式，兩人在一招一式的複習與披衣照料間默契升溫。

第5集：楚朝向謝燕來坦白自己帶著前世被蕭珣滅門勒死的記憶重生，深感其恩的謝燕來誓言生死相隨。隨後，楚朝偽造蕭珣私通朔漠的密奏企圖誘敵步入伏擊圈，並藉由幫忙尋回鄧奕走失的母親，恩威並施地換取鄧奕在除掉蕭珣時選擇袖手旁觀。

然而狡猾的蕭珣臨時改走官道，謝燕來親自截殺時，因蕭珣故意提及當年「魏家村阿想」的身世心魔而心神大亂，不幸刺傷墜河，讓蕭珣成功逃回霄南。楚朝隨後查明是鄧奕門生暗中助其逃脫，震怒之下直接送了一口棺材到鄧奕府上以示死亡警告，嚇得兩面三刀的鄧奕閉門不敢抗辯。

《翹楚》6-10集劇情

第6集：鄧奕表面順從楚朝，暗中卻持假遺詔勾結逃回霄南的蕭珣，並向謝燕芳坦承放走蕭珣。謝燕芳趁機策劃朔漠突襲以削弱楚家，並強佔蕭珣府邸，逼得鄧奕暗中搜查謝家謀反鐵證。朝堂上，權臣藉朔漠犯境彈劾楚岑，楚朝則反擊暗示蕭珣通敵。

另一邊，謝燕來清醒後與楚朝做糕划鞦韆，在陪伴中互訴衷腸。此時大漠急報，楚岑雖擊退朔漠，卻因憂心楚朝遭彈劾而吐血昏迷。謝燕芳眼見操弄朔漠之計得逞，更欲命謝燕來搬回新邸以壯大勢力。面對父親危殆與強敵環伺，楚朝強忍悲痛，果斷拉攏表姐楚棠共進退。

第7集：楚朝因心繫父親重病，決定以突染重疾為由暫避朝廷鋒芒，暗中將長公主令牌交託給謝燕來後，獨自秘密離京前往雲中郡。得知消息的蕭珣料定其行蹤，立刻派出殺手在必經之路浯陽鎮設伏截殺。心思縝密的楚朝早有防備，她果斷棄車步行，並重金買通老鴇喬裝成投親的母女，巧妙騙過驛站盤查，驚險避開了敵人的重重追捕。

在京城，謝燕來強勢擋下企圖探查楚朝虛實的鄧奕。當從謝燕芳處得知楚朝身陷死局後，救人心切的謝燕來不惜交出令牌，換取謝燕芳助其離京。謝燕芳趁機設局讓謝燕來因故遭停職反省，順水推舟助其脫身。然而，察覺謝燕來對楚朝動了真情後，謝燕芳深恐這枚棋子徹底失控，竟暗中為他安排了一匹劣馬，在各方算計中繼續佈下險惡暗棋。

第8集：謝燕來於浯陽鎮解救被劫信兵，隨後與楚朝會合並入住前來庇護他們的蒼木寨。雖然楚岑曾誤殺該寨前首領，但寨主葛老三等人顧念國家大義，且曾受過楚岑暗中留兵保護的恩惠，決定全力掩護二人。而朝堂之上，鄧奕則藉信兵被劫一事發難，企圖以朔漠屢次侵擾、楚岑年事已高為由，聯合朝臣另擇良將，藉此削弱楚家在邊疆的勢力。

在山寨中，謝燕來嚴刑拷問抓獲的內奸，得知鐵英大軍已在附近部署。面對步步逼近的危機，楚朝與謝燕來決定在解決追兵後，依循前世路線經望城直奔雲中郡，誓要扭轉乾坤。在經歷共同藏匿兵器庫、敷藥同眠的生死與共後，謝燕來深感心疼並將楚朝緊緊擁入懷中，深情承諾定會全力保護其安全。

第9集：蒼木寨遭鐵英夜襲，楚朝受傷，謝燕來悉心照料並坦露真心。離別前楚朝向葛大嬸探尋母親過往，葛大嬸滿心動容卻隱瞞了親生母親的身份。與此同時，蕭珣勾結朔漠王密謀在望城伏擊楚朝。京城內，鄧奕與謝燕芳為爭奪邊防軍權激烈博弈，楚朝的表姐楚棠亦在京中與鄧奕針鋒相對，力保楚氏威望。

楚朝兩人臨近望城時被未來大將梁薔所獲，楚朝利用前世記憶成功將其招攬。進城時謝燕來察覺敵軍暗藏兵器的異樣，正當當地主將欲將他們問斬時，幸得接獲謝燕來密信的楚岑派遣大將鍾長榮及時帶兵解圍。此時邊防告急，急報稱朔漠大軍已逼近望城五十公里。

第10集：朔漠大軍兵臨望城，楚朝設局讓梁薔攜假地圖假意投誠，成功誘敵。入夜，謝燕來潛入敵營火燒糧倉，裡應外合大破朔漠軍，並在戰後血染歸來與楚朝深情相擁。捷報傳回京城，蕭羽與鄧奕下令徹查通敵內奸，心虛的蕭珣遂下令殺光戰敗士兵滅口。期間，楚棠為拉攏鄧奕而拜訪其母，反被老人家誤牽紅線。

戰後，謝燕來向楚朝坦言，她正是當年不顧生死救下自己的恩人，兩人昔日羈絆正式揭開。隨後，楚朝獲得一張標記「魏家村」的地圖，喚醒了謝燕來火場救人的深刻記憶。葛大嬸婉拒同行後，楚朝正欲動身前往雲中郡，怎料楚岑驚悉女兒歸來的消息時，卻突發雙目失明、重病倒地。

《翹楚》11-15集劇情

第11集：望城大捷後，京城鄧奕與謝燕芳爭權稱病，蕭珣則以「魏家村縱火案」要挾朔漠主將再度合作。楚朝平安回到雲中郡與父親楚岑淚眼相擁，化解兩世隔閡。然而，楚岑隨後卻突發吐血病危，令極力想改寫歷史的楚朝深感宿命難違與無力。此時，葛大嬸趕來悉心照料，其對楚岑飲食習慣的瞭解引發眾人疑竇。

謝燕來憑藉葛大嬸精湛的雙刀武藝，敏銳懷疑她就是當年假死的匪首木棉紅。為查明真相，楚朝暗中搜查葛大嬸的房間，驚見包袱中藏有一紙婚約與自己兒時的長命鎖。正當楚朝陷入身世與上一代恩怨的迷霧中時，葛大嬸已然發現並站到了門外，身世謎底即將揭曉。

第12集：楚朝的生母竟是朔漠女將木棉紅，當年楚岑為避帝王猜忌而偽造其死訊。楚朝一時難以接受，但在謝燕來安撫與父親臨終的囑託下，終能體諒父母骨肉分離的無奈，楚岑與木棉紅也在淚水中迎來生死訣別。此外，木棉紅託交的髮簪上，竟刻有與魏家村大火相似的印記，恰逢蕭珣正暗中苦尋魏家村遺孤，令謝燕來的身世更顯撲朔迷離。

楚岑逝世後，楚朝發現遺物中藏有謝家族徽的藥丸，驚覺父親當年雖靠此藥治癒箭傷，卻因藥物含有依賴性劇毒，未能及時續服才導致病情急遽惡化。她憤而持箭質問謝燕來，謝燕來這才驚覺自己竟被兄長謝燕芳利用，成了控制楚岑的棋子。

第13集：面臨朔漠進犯，萬念俱灰的謝燕來被楚朝派往凶險的鷹嘴谷迎敵。激戰中謝燕來不敵，楚朝親率大軍抵抗亦深陷絕境。生死關頭，生母木棉紅毅然現身，以炸藥血肉開路重創敵營，病危的楚岑也在後方擊鼓助威。最終朔漠大軍被擊退，但父母雙雙壯烈犧牲；楚朝強忍悲痛宣告死訊以振奮軍心，並沒日沒夜地批閱軍政。

另一邊，鄧奕查出楚岑之毒為謝家秘藥「牽機燃血」，隨即散佈流言以離間楚朝與謝燕來，蕭珣亦伺機奪權。朝堂上，鄧奕藉毒藥事件與心機深重的謝燕芳唇槍舌戰、互相拉踩。儘管謝燕來深陷親人背叛與愛人誤解的痛苦中，大將鍾長榮仍挺身為其鳴冤，證實三年前獻藥純為救人而非謀害，令這場恩怨政爭愈發膠著。

第14集：謝燕來因遭誤解加害楚岑而負荊請罪，在集市被憤怒百姓圍攻，幸得楚朝與鍾長榮挺身澄清，並透過楚岑遺書解開父女隔閡，讓楚朝堅定守護雲中郡安寧的決心。隨後邊境傳出朔漠小分隊進犯，楚朝冷靜調兵遣將，由謝燕來率主力迎戰並迅速迎來大捷。

然而，心懷不軌的蕭珣卻暗殺信兵、封鎖捷報，故意散播敵軍進犯的假消息以製造恐慌，意圖逼宮篡位。朝堂之上，鄧奕藉此虛假危機提議由霄南王重兵入京護駕，謝燕來雖當堂痛斥其昭然若揭的造反之心，但君王最終仍做出妥協，命霄南王父子在楚都外圍護駕，令朝局陷入巨大的叛變危機中。

第15集：面對蕭珣攔截信兵、意圖造反的嚴峻局勢，楚朝迅速佈局，命小曼藉助山匪眼線，將楚棠及關鍵證人楚嵐一家秘密護送至蒼木寨安頓。與此同時，謝燕芳在楚都施展權謀，成功說服鄧奕倒戈，並巧妙勸導小皇帝蕭羽正式下旨昭告蕭珣當年的謀反罪名，不僅坐實了叛軍罪證，更確保了在外抗敵的楚朝名正言順且不受牽連。

隨後，楚朝與謝燕來深入敵陣前往霄南，與霄南王蕭弘正面交鋒。面對蕭弘以「登基後讓楚朝續任太子妃」為條件的利益誘惑與關係挑撥，楚朝堂堂正正地嚴詞拒絕，並以先皇與楚岑生前暗中佈局的「龍威軍」強力震懾，令蕭弘心生忌憚不敢公然加害，只能暫且將兩人安置於客房。

《翹楚》16-20集劇情

第16集：蕭珣進軍楚都途中於落城截獲楚嵐一家，並以太子妃之位誘騙楚棠，甚至要求她親手弒父以表忠心。豈料這是一場計中計，楚棠聯手突襲的蒼木寨弟兄當場反綁蕭珣並奪得大印，狠狠打臉企圖挑撥她與楚朝關係的蕭珣。雖然成功制服首惡，但因驛站外仍被叛軍重重圍堵，小曼等人暫時無法突圍向楚朝傳遞捷報。

與此同時，在霄南的楚朝與朝中的謝燕芳展現驚人默契，靜待小皇帝御駕親征，這份心靈相通讓一旁的謝燕來微吃乾醋。眼見謝家精兵蓄勢待發，楚朝向唯利是圖的霄南王蕭弘厲聲陳述利害，直言蕭珣失手後大軍必倒戈相向；最終，蕭弘在滅族危機下被迫妥協退兵，甘願讓蕭珣留京為質以換取「鎮國王」封號，兵不血刃地化解了這場危局。

第17集：蕭弘退兵後企圖挑撥謝燕來與楚朝、謝燕芳的關係，諷刺其地位卑微，謝燕來憤而反擊，幸得楚朝及時安撫並肯定其獨特性。隨後，謝燕來提及當年謝燕芳給予、用以救活楚岑的「牽機燃血飲」，懷疑其背後另有深意，決定獨自回高陽徹查真相，楚朝則先行返回楚都。另一邊，謝燕芳與楚朝會面慶功，雖自稱與燕來兄弟情深，私下卻對心腹透露楚朝絕不能死於謝家人之手，隨即藉故巡視江南。

楚朝回京後迅速穩固朝政，嚴懲妄議朝政的官員以安定人心。隨後她親自密會鄧奕，直言謝家已在楚都周邊佈滿眼線、野心昭然，鄧奕深感威脅，當即表態願與楚朝聯手對抗謝燕芳，誓死守護大楚蒼生與社稷安全。

第18集：楚朝扶持女子文會以壯大勢力，並欲提拔謝燕來為衛將軍，遭鄧奕在朝堂極力反對。此時，被父親放棄的質子蕭珣密會鄧奕試圖翻盤，因恐懼勾結朔漠的罪行曝光，急令部下切斷謝燕來在高陽調查的線索；然而，謝燕來仍成功查獲關鍵的霄南火油罐批號並密報楚朝，楚朝隨即親赴質子府，冷酷警告蕭珣勿再癡心妄想。

與此同時，謝燕來正秘密追查魏家村慘案生還者「阿想」；謝燕芳則稱病未上朝，暗中監視鄧奕與蕭珣的勾結。楚朝隨後親赴謝府告知鄧奕的敵意，並當面質問謝燕芳明知當年魏家村縱火案並非謝燕來所為、卻故意不予澄清的真正動機。

第19集：謝燕來拒絕了謝燕芳讓其生母牌位入祠堂的提議，並質問當年藥物之謎，兄弟二人不歡而散。在生母墓前，謝燕來徹底釋懷了對家族身世的執念；楚朝心疼他決意孤身刺殺朔漠王，逼他對著楚岑戰袍發誓平安歸來。與此同時，謝燕芳見謝燕來已難掌控，轉而暗中扶持梁薔；而楚棠則在開闊眼界後，辭別楚朝踏上雲遊四海之路。

楚朝查獲五年前霄南商隊借道魏家村勾結朔漠、謀害楚家軍的鐵證，決心讓蕭弘父子自食惡果。朝堂上，她巧妙平衡鄧奕與謝家勢力共管河道商務，卻嚴格管控「火油」等特殊物資的運輸。此舉直擊要害，逼得心虛的蕭珣坐立難安，急令死守鄧奕這枚最後棋子。

第20集：小曼奉命赴雲中郡立威，而梁薔卻被迫在酒局中對鄧奕和謝燕芳阿諛奉承。此時，謝燕芳為坐收漁翁之利而稱病不上朝，任由鄧奕與楚朝鬥法；蕭珣則企圖尋找魏家村倖存者「阿想」以牽制謝燕來。朝堂上，楚朝藉著重審官員鄭夏的舞弊冤案，指使小曼強勢提審，並成功揪出幕後真兇竟是鄧奕的門生。

鄧奕看似節節敗退，實則暗中與楚朝達成合作，以假裝對立來麻痺謝燕芳，兩人聯手逐步翦除謝家的羽翼。儘管楚朝在朝堂上步步為營，不僅藉著「聞知傘」平息了針對拱衛署的謠言，更成功肅清異己

《翹楚》播出更新時間｜最新追劇日曆

《翹楚》電視劇幾時播?《翹楚》於6月2日播放，一共有24集，由優酷播放，優酷會員6月15日至6月17日，6月21日至6月24日每天12點更新1集，SVIP每個更新日提前多看1集，6月17日通官禮直通大結局。

《翹楚》演員關係圖

陈都灵 飾 楚朝

陈都灵飾演楚朝（微博圖片）

周翊然 飾 谢燕来

周翊然飾演谢燕来（微博圖片）

王瑞昌 飾 萧珣

王瑞昌飾演萧珣（微博圖片）

唐晓天 飾 谢燕芳