龐卓欣赴泰考察婚禮場地向未婚夫示愛　深V喱士透視婚紗大騷身材

現年34歲的2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada），自卸任後一直活躍於社交平台轉型做KOL。去年年尾宣布獲金融才俊男友Patrick求婚成功，更大曬巨型鑽戒，幸福滿瀉！日前，龐卓欣在社交平台分享了二人的泰國之旅，透露此行除了慶祝自己生日之外，還有一個更重要的任務，就是考察婚禮場地。

龐卓欣到泰國考察婚禮場地。（IG@adapcy）

龐卓欣去年年尾宣布獲金融才俊男友Patrick求婚成功。（IG@adapcy）

比堅尼露腰裝火辣遊泰大派福利

向來身材極佳的龐卓欣，在布吉期間就換上一套奪目的淺綠色露腰設計套裝，毫無保留地將苦練有成的精緻纖腰與完美S形身段展現出來。其後到了蘇梅島一邊觀賞海景一邊享用美食時，她更是尺度大開，換上碎花圖案的比基尼，盡顯傲人澎湃上圍，健康而火辣的體態極具視覺衝擊力，足見她已經將狀態調整至最巔峰，時刻準備好當最美新娘。

兩人的背影好sweet。（IG@adapcy）

大騷身材。（IG@adapcy）

換上比基尼盡顯傲人澎湃上圍。（IG@adapcy）

龐卓欣做「LOVE」手勢向未婚夫示愛

從龐卓欣分享的短片可見，整趟旅程都極度甜蜜，簡直閃盲網民。其中一條片段中，龐卓欣做出「LOVE」的手勢向未婚夫高調示愛，而Patrick望向龐卓欣的眼神充滿愛意，隔著螢幕都能感受到滿滿的粉紅泡泡。

龐卓欣做「LOVE」手勢向未婚夫示愛。（IG@adapcy）

龐卓欣做「LOVE」手勢向未婚夫示愛。（IG@adapcy）

龐卓欣做「LOVE」手勢向未婚夫示愛。（IG@adapcy）

龐卓欣做「LOVE」手勢向未婚夫示愛。（IG@adapcy）

一口氣狂曬多套風格的婚紗

除了甜蜜的旅遊片段，龐卓欣亦一口氣大方分享了多套風格的絕美婚紗照，大派福利。相中可見她嘗試了火辣的喱士透視長裙、極具視覺衝擊的深V露肩人魚裙，以及顯得高貴大氣的純白緞面婚紗，完美展現出玲瓏浮凸的S形火辣曲線，令網民紛紛大讚是最美準新娘。

龐卓欣上身多套婚紗。（IG@adapcy）

龐卓欣上身多套婚紗。（IG@adapcy）

龐卓欣上身多套婚紗。（IG@adapcy）

龐卓欣上身多套婚紗。（IG@adapcy）

好甜蜜！（IG@adapcy）