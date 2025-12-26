富貴港姐龐卓欣聖誕報喜　男友雪地求婚曬橢圓形巨鑽放閃

現年33歲、2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada），自卸任後一直活躍於社交平台轉型做KOL。繼昨日（25日）聖誕節阮小儀閃電宣佈結婚後，今日（26日）Boxing Day 演藝圈再傳喜訊！龐卓欣在 IG 宣佈獲金融才俊男友 Patrick 求婚成功，更在雪地擁吻曬出橢圓形巨鑽，甜蜜指數爆燈。

恭喜，龐卓欣男友求婚成功！（IG@adapcy）

龐卓欣曬橢圓形巨鑽，仲有深情一吻。（IG@adapcy）

雪地求婚曬巨型橢圓鑽戒

龐卓欣在 IG 上載兩張相片，相中見她與男友 Patrick 身處雪地，兩人情到濃時更甜蜜親吻。Ada 寫道：「今年的聖誕節真是太特別了！」最令網民關注的，莫過於 Ada 左手無名指上戴著的一枚巨型橢圓形鑽戒，閃爍全場。不少圈中好友如麥明詩、張名雅、楊洛婷等亦紛紛留言送上祝福。

龐卓欣（Ada）與金融才俊男友Patrick感情穩定，兩人不時高調放閃。（IG@adapcy）

兩人拍拖6周年。（IG@adapcy）

龐卓欣近日分享她與男友拍拖6周年。（小紅書）

龐卓欣卸任後沒簽約TVB，努力發展個人事業。（IG@adapcy）

與「死敵」麥明詩由細鬥到大

提到龐卓欣，大眾不免聯想起她的「宿敵」麥明詩（Louisa）。兩人緣分深厚，同樣就讀名校拔萃女書院，2015 年更雙雙參選港姐，由頭鬥到尾。雖然當年 Ada 屈居亞軍，且未有簽約 TVB 轉戰網紅界，但兩人經常被媒體比較，如今兩位港姐大熱都先後找到幸福歸宿。

現年33歲的前港姐亞軍龐卓欣（左一），過去曾被稱為麥明詩「死敵」，皆因二人由學校鬥到選美。

麥明詩結婚時，龐卓欣（右2）也有份擔任姊妹團（資料圖片/葉志明攝）

身家逾億住千萬豪宅 曾豪言：不接受AA制

Ada 的背景亦相當猛料，父親為東驥基金管理董事總經理龐寶林，有傳身家逾億。2018 年，Ada 在爸爸支持下斥 1200 萬買入銅鑼灣一個 700 呎單位，年紀輕輕已成為業主。除了家底，Ada 的愛情觀亦曾引發熱話。她曾在 YouTube 片中直言揀男朋友是為了結婚，更表明不接受「AA制」：

我係想搵一個男仔真心想照顧我，唔關錢呢個問題……但我係想男仔主動覺得『呢個女仔我想照顧佢』。我唔係要做 Gold Digger（拜金女），係想通過日常呢啲嘢，知道個男仔對我有冇誠意。 龐卓欣

龐卓欣有一位富爸爸。（IG@adapcy）

情路回顧：告別「鐘錶大王」長孫 情定 Patrick

Ada 的情史同樣精彩，她曾與「鐘錶大王」孫秉樞長孫孫智威（Solomon）拍拖 6 年，一度被看好會嫁入豪門，可惜 2019 年宣佈分手。同年，她戀上現任男友 Patrick，兩人拍拖至今感情穩定，Ada 更曾為男友慶生豪搞奢華壽司派對。如今終於在聖誕傳來喜訊，一圓其結婚夢。

