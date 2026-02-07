富貴港姐亞軍考慮簽婚前協議　去年獲金融才俊男友求婚成功

2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada）近年轉型做KOL及做音樂老師教小朋友唱歌，不時在社交平台分享日常生活，去年年尾宣布獲金融才俊男友Patrick求婚成功，更大曬巨型鑽戒，幸福滿瀉！即將做人妻的龐卓欣，日前就拍片探討有無必要簽訂婚前協議，並坦言：「我自己好明白點解要簽婚前協議，因為我以前都試過有一個好唔愉快嘅分手。」

去年年尾宣布獲金融才俊男友Patrick求婚成功，更大曬巨型鑽戒。（IG@adapcy）

龐卓欣與前男友為爭奪愛犬糾纏一年

龐卓欣透露早年在紐約留學時，與前男友共同養了愛犬Scotch，雙方分手後口頭協議輪流照顧愛犬，但對方竟反口：「大家記得如果有咩協議呢，一定要寫低。因為拍過拖或者分過手嘅人，都應該會知道，其實好容易由愛變恨，真係一線之差。我嗰時同前男友散咗之後，我哋口頭上就有講過話每個禮拜輪流照顧嗰隻狗啦，但當我前男友知道咗我有個新男友之後，佢就無端端send咗個message畀我，話我以後都唔可以再見Scotch了，如果你想同我有任何聯絡關於Scotch嘅話，都要經過律師。」龐卓欣直言當刻嚇親，即刻咨詢律師朋友意見，但因為當時是由前男友碌卡買狗，所以記錄上Scotch是屬於對方的，而律師朋友更叮囑她不要私下聯絡男方：「因為佢已經同你講咗話唔想同你聯絡，仲繼續搵佢，佢係有權告騷擾。」

龐卓欣透露早年在紐約留學時，與前男友共同養了愛犬Scotch，雙方分手後口頭協議輪流照顧愛犬，但對方竟反口。（影片截圖）

龐卓欣考慮為愛犬簽婚前協議

龐卓欣坦言當時迫於無奈向前男友發律師信，希望讓對方知道她是想爭取回愛犬，或一起養，但對方又發律師信，雙方糾纏了一年，最後龐卓欣決定放棄，因為律師朋友指再糾纏下去就要上庭，耗費時間金錢，所以最後放棄，雙方達成協議，龐卓欣自言那一年是人生最低潮時期，如今養5隻狗就是彌補當初失去Scotch的空虛感覺：「所以我係明嘅，愛一個人係可以好愛，然後恨一個人呢真係可以好恨。嗰陣佢就用嗰隻狗嚟報復同傷害我，所以我係有諗過呢個問題，喺結婚之前簽婚前協議，但係同時我亦都唔係好鍾意呢個感覺，好似未結婚已經計劃緊離婚，已經有個後路。我自己係比較傳統，好明顯，我結婚我唔想離婚，所以我諗都唔會簽，可能如果簽嘅話都係會關於Soda，無論發生咩事，我都一定要有權見Soda囉。」

龐卓欣與Patrick養了愛犬Soda。（IG@adapcy）

龐卓欣家境富裕曾戀「鐘錶大王」長孫

龐卓欣家境富裕，她的爸爸龐寶林是股評人、基金公司管理董事總經理，有傳身家逾億，2018年龐卓欣在富爸爸的支持下，以1,200萬購入銅鑼灣一個700呎單位，成功上車！龐卓欣參選港姐時與「鐘錶大王」長孫孫智威（Solomon）愛得高調，但兩人在2019年分手，同年再戀上金融才俊男友Patrick，兩人經常出雙入對，不時大曬合照放閃，愛得甜蜜！

龐卓欣有一位富爸爸。（IG@adapcy）

一家三口去旅行。（IG@adapcy）

2019年9月龐卓欣去西班牙旅行意外洩蜜，戀上金融才俊Patrick，同年12月公開戀情。（IG@adapcy）

即將做人妻！（IG@adapcy）

