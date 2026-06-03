何猷君奚夢瑤法國補辦超豪華世紀婚禮　揭秘世界遺產古堡天價租金

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地超模奚夢瑤於2019年領證結婚，兩人婚後育有一子一女。當年兩人只是領證結婚，未有正式舉行婚禮，何猷君堅持要履行承諾：「一定要辦，而且要辦得特別好！」直至日前終於在法國時間6月1日於法國當地城堡舉行過億浪漫婚禮。



何猷君奚夢瑤於法國補辦超豪華婚禮。（微博@何猷君MarioHo）

聖米歇爾山化身夢幻殿堂

兩人早於一年前已親赴婚禮地打卡，此次豪擲千金包下百年莊園與世界遺產古堡教堂，排場極度奢華。主儀式在聖米歇爾山隱修院舉行，白紗與正裝在溫柔光影下相襯，氛圍神聖而深情。以下為大家盤點這場充滿話題性的豪門婚禮細節。

兩人早於一年前已親赴婚禮地打卡。（小紅書@Ming奚夢瑤）

何猷君奚夢瑤於聖米歇爾山隱修院補辦婚禮。（weibo@何猷君MarioHo）

揭秘古堡傳奇歷史

作為主儀式場地的「古堡」大有來頭，聖米歇爾山擁有逾一千三百年歷史，曾是軍事要塞與監獄，素有真人版「天空之城」美譽。此地啟發了無數全球大師的靈感，例如電影《魔戒三部曲：王者再臨》中的剛鐸首都「米那斯提力斯」、《魔髮奇緣》與《黑暗元素》等，就連天王周杰倫也曾在此取景拍攝《倒影》MV與《最偉大的作品》專輯封面。

每當退潮之際，四周沙岸盡現，宛如一座壯觀的中古世紀「沙丘堡壘」；一旦遇上漲潮，海水便會瞬間將其與陸地隔絕，化身成被大海包圍的「海上城堡」。（聖米歇爾山修道院官網）

周杰倫《最偉大的作品》專輯封面。（《最偉大的作品》專輯封面）

絕美花藝配高訂婚紗盡顯豪門氣派

婚禮現場佈置由國際花藝團隊Tulipina操刀，打造了百萬級芍藥花海。紅毯兩側延伸巨型月牙拱門花廊，古堡庭院化身浪漫童話仙境。奚夢瑤身穿耗時六百小時打造的Dior高訂婚紗，搭配超過100卡的Graff鑽石珠寶。此外，他們更邀請到著名攝影師Jose Villa掌鏡，他的拍攝的作品多次被時裝雜誌《VOGUE》評選為「最奢侈婚禮」。

婚禮現場佈置由國際花藝團隊Tulipina操刀。（IG@mingxi11）

奚夢瑤身穿耗時六百小時打造的Dior高訂婚紗。（微博@何猷君MarioHo）

搭配超過100克拉的Graff鑽石珠寶。（微博@何猷君MarioHo）

揭開天價包場內幕極致財力考驗

在法國世界遺產聖米歇爾山修道院上辦婚禮，教堂3,000歐元（約27,000港元）的最基本底價其實僅能租用三小時，且已包含佈置與撤場時間。像何氏夫婦般動用國際團隊佈置的排場，勢必得支付天價超時費連續包場數日。加上島上階梯崎嶇，所有花藝、餐飲及音響器材皆需仰賴人力搬運，後勤費用堪稱天價。新人還必須提交詳細企劃書，並聘請頂級婚顧處理嚴格的古蹟規範，絕對是極致財力與人脈的考驗。