何猷君為愛妻奚夢瑤豪花過億辦婚禮　身上100卡鑽飾價值半億

賭王何鴻燊四房兒子何猷君與奚夢瑤結婚7年後在法國舉行盛大的世紀婚禮，兌現多年的承諾豪擲過億舉辦婚禮，奚夢瑤亦佩戴價值半億的首飾現身。二人的婚禮以「承諾如約而至」為主題，連續兩日的婚禮包括盛宴和儀式，邀請了眾多名人參加，例如男星王嘉爾擔任伴郎，奧運冠軍谷愛凌驚喜現身，更盛讚奚夢瑤為「最美的新娘」。婚禮的場地選在擁有百年歷史的法國諾曼第奢華酒店，以及聖米歇爾山的城堡—處世界文化遺產，場面豪華壯麗。

何猷君奚夢瑤終於在當地時間6月1日在法國舉行浪漫婚禮。（IG/@mingxi11)

婚禮一再推遲

早在2019年何猷君便以9萬朵玫瑰打造城堡，在上海向奚夢瑤浪漫求婚並成功娶得美人歸，同年他們領證結婚，婚後育有一子一女。但由於何鴻燊去世後需要守孝三年，再加上疫情和懷孕等因素，婚禮一再推遲。當初奚夢瑤曾表示「不辦婚禮也沒關係」，但何猷君堅持向妻子許下的承諾：「一定要辦，而且要辦得特別好！」

好甜蜜！（IG/@momomarioho）

新娘奚夢瑤佩戴超過100卡的鑽石首飾

婚禮充滿奢華細節，新娘奚夢瑤佩戴超過100卡的鑽石首飾，價值逾半億港元，更穿上價值逾20萬港元的冰藍色禮服，一身優雅驚艷全場。婚禮伴手禮亦不吝成本，每份價值超過7千港元。接下來，兩人預計於9月在澳門舉行答謝禮。

奚夢瑤大曬超模身材。（IG@mingxi11)