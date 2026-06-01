何猷君奚夢瑤法國大婚　王嘉爾驚喜空降網傳將任伴郎挺八年兄弟

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地超模奚夢瑤於2019年領證結婚，之後誕下一子一女。 兩人終於在當地時間6月1日在法國舉行浪漫婚禮，並以「承諾如約而至」作為主題，並計畫於9月回澳門舉行答謝禮。



恭喜！（IG@mingxi11）

一對仔女都在場。（IG@mingxi11)

谷愛凌驚喜現身祝賀好友。（IG@mingxi11)

網民瘋傳王嘉爾飛法國做伴郎

在這場萬眾矚目的婚禮前夕，網上已掀起熱烈討論。王嘉爾（Jackson）日前在社交平台發布一張坐車的黑白自拍照。最引人注目的是，他在貼文底下配上了「飛機、鑽戒、教堂」三個表情符號官宣最新行程。網民紛紛大膽猜測，王嘉爾此行極有可能便是為好友何猷君擔任伴郎，令這段被譽為「友情天花板」的關係再次掀起全網熱話。

王嘉爾現身法國。（IG@jacksonwang852g7）

網上瘋傳王嘉爾將為好友何猷君擔任伴郎。（IG@jacksonwang852g7）

王嘉爾與何猷君深厚友情長達8年

事實上，王嘉爾與何猷君的兄弟情已長達八年。兩人於2017年因為錄製綜藝節目結緣，由於大家同在香港長大，一拍即合成為至交。何猷君隨後帶同奚夢瑤融入朋友圈，早於2018年兩人戀情尚未公開時，就被粉絲拍到低調現身支持王嘉爾的演唱會後台，可見這份情誼早已昇華。

何猷君與王嘉爾相識多年。（網上圖片）

何猷君與奚夢瑤出席王嘉爾演唱會。（網上圖片）

三人曾在海邊談心。（網上圖片）

曾開口力證好友夫婦是「天生一對」

這段友情不僅限於日常聚會，更經歷過事業上的考驗。2019年何猷君創辦電競公司遭遇行業冷遇，王嘉爾作為好兄弟果斷注資入股，雪中送炭。何猷君曾於節目中電話突襲王嘉爾，詢問：「你覺得我同小明（奚夢瑤）match唔match呀？」怎料王嘉爾第一反應竟震驚反問：「What？你係咪痴線㗎？你係咪飲咗酒啊？」當何猷君再度追問兩人有幾般配時，王嘉爾隨即直呼：「天生一對」。如今好兄弟補辦人生最重要儀式，王嘉爾即便跨越半個地球亦要奔赴現場，足見情義深厚。