奚夢瑤婚禮戴梁安琪珍藏古董珠寶 深得奶奶寵愛冧爆叫Mom
撰文：薯條
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已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地超模奚夢瑤，日前於法國聖米歇爾山隱修院舉行超豪華浪漫婚禮。近日奚夢瑤在社交平台大曬婚禮當日的隱藏細節，曝光了自己佩戴了奶奶梁安琪的古董珠寶珍藏，更罕有高調地隔空向奶奶示愛，隨即引發網民熱議。
奚夢瑤大曬婚禮隱藏細節引熱議
奚夢瑤在社交平台分享了一張極具話題性的限時動態。相中的她身穿純白婚紗，雖然並未展示正面，只留下了戴著頭紗的優雅背影，網民的焦點全落在其頭紗上的復古高級珠寶髮飾上。奚夢瑤更甜蜜配文：「vintage high jewelry from mom, love you」，高調隔空感謝奶奶。
奚夢瑤大方告白奶奶梁安琪
奚夢瑤在文中直接用「mom」來稱呼奶奶梁安琪，隨後再補上一句「love you」向奶奶示愛。這番親密細節隨即引來大批網民熱議，紛紛激讚她情商極高，形容這簡單的幾個字比珠寶本身更有分量，足見她深得奶奶歡心。
世紀古董珠寶珍藏極具歷史來頭
據珠寶博主經比對後指出，奚夢瑤頭紗上那枚被改作頭飾的古董珠寶，極大概率是原屬於英國波特蘭公爵家族的鑽石珍珠胸針。此外，亦有傳晚宴上奚夢瑤佩戴的澳白珍珠頸鍊，同樣出自奶奶梁安琪的私人珍藏。這批平日極少外露的珍寶此次特意借給新抱撐場面，被外界紛紛解讀為四太對新抱的徹底接納與偏愛。