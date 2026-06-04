《唐伯虎點秋香》「寧王」林威近況曝光　頭髮花白回村變養豬KOL

還記得周星馳神作《唐伯虎點秋香》裡帶埋《孔雀圖》去華府大鬧「發爛渣」、最後搞到要即場小便洩憤嘅大反派「寧王」。飾演這個經典角色的資深山東硬漢林威，近年已經逐漸淡出香港演藝圈。令人意想不到的是，這位昔日的影壇「惡人專業戶」，近年竟然選擇移居到內地的農村定居餵豬仔。

觀眾對他印象最深刻的要數《唐伯虎點秋香》中個性討厭的「寧王」。（電影截圖）

拎埋飼料餵豬仔轉型「務農大叔」

最近，林威更成功轉型為「務農與養豬KOL」，在社交平台上異常活躍。片中的他放下一身明星光環，身穿極平民的便服，經常手提著大飼料桶在豬欄穿梭餵豬，甚至還會溫柔地輕撫豬頭、陪小豬仔在村道上悠閒散步，生活過得相當接地氣且悠然自得。除了養豬，他亦不時上載自己種植農作物、在鄉村吃喝玩樂的純樸Vlog，完美融入農村慢生活。

林威演活無數威武角色成一代經典

林威當年在香港影壇絕對是舉足輕重的「老戲骨」。山東出生的他自帶一股威武不凡的霸氣，演藝生涯中參演過無數膾炙人口的經典港產片：《倩女幽魂》、《歲月風雲之上海皇帝》、《喋血江湖》、《武狀元蘇乞兒》、《六指琴魔》、《盂蘭神功》，以至近年大熱的《孤注一擲》等。

早於1985年，他就憑著經典江湖片《省港旗兵》中兇狠強悍的演出，強勢角逐第4屆香港電影金像獎「最佳新人獎」。當然少不了在《唐伯虎點秋香》中，帶領部下「對穿腸」及「奪命書生」到華府搗亂的寧王，那記橫蠻無理的「發爛渣」演技，至今依然是網民源源不絕的 Meme 題材！雖然主力過著退休生活，但林威間中仍會技癢客串幕前。早年他曾客串內地網絡電影《龍虎制霸》，近年亦拍攝網絡電影《鄉村趣事2之阿彪的春天》，足見他對演戲的熱情從未減退。

林威當年在香港影壇絕對是舉足輕重的「老戲骨」。（抖音@演員林威）

林威頭髮花白身形發福

從林威最新曝光的影片中可見，現年近70歲的他依然雙眼有神、氣色紅潤，整體精神狀態相當不俗。大批影迷看見這位昔日銀幕「惡人」重現眼前，都紛紛留言直呼感動。不過，最令網民津津樂道的，是卸下演員面具後的林威，竟然變得越來越面善，甚至帶點反差萌。網民留言：「呢個真係當年個山東大漢？《省港旗兵》同寧王啲霸氣一秒冇晒，依家成個慈祥老爺爺咁！」、「歲月真係奇妙，以前睇到他會驚，依家一臉祥和，反而多了份慈祥，覺得好親切。」、「咦？得我一個覺得依家嘅林威，越看越似林韋辰。」