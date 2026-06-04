視后陳慧珊神隱多年現身迎56歲生日　去年客串《刑偵12》引回憶殺

曾作為90年代TVB「四大花旦」之一的視后陳慧珊（Flora），自2006年與經理人鍾家鴻（Mike）再婚後，便逐漸淡出大銀幕。近年來陳慧珊開拓內地市場、開設抖音帳號推廣個人英語教學課程。日前，為了慶祝56歲生日，陳慧珊特別抽空與一眾陪伴多年的忠實粉絲舉行了溫馨的生日會。現場互動影片曝光後，她那逆天的凍齡狀態與超凡氣質，隨即在網路上掀起一波熱烈的討論！



視后陳慧珊近年罕有露面。（梁碧玲攝）

牛仔褸配棒球帽 56歲狀態大勇

在上傳的生日會影片中，陳慧珊的打扮顯得相當年輕且充滿活力。她當天身穿一件隨性的休閒牛仔外套，巧妙搭配豹紋頸巾與白色棒球帽，一身簡約的街頭風造型讓她顯得神采飛揚。

陳慧珊日前與粉絲慶祝出道30年與56歲生日。（小紅書圖片）

現場還有小粉絲一齊同陳慧珊合影。（小紅書圖片）

雖然已年屆56歲，但特寫鏡頭下的陳慧珊皮膚依舊緊緻，臉上幾乎找不到明顯的歲月痕跡，完美的保養功力令人稱羨。面對粉絲們團團圍繞、齊聲高唱生日歌，並送上多個精緻的水果蛋糕時，陳慧珊全程流露出燦爛幸福的笑容，隨後更雙手合十虔誠許願、吹蠟燭，場面既熱鬧又溫馨。

陳慧珊當日收到好多個蛋糕。（小紅書影片截圖）

陳慧珊許下生日願望。（小紅書影片截圖）

粉絲特製「拉頁相冊」惹哭視后

除了蛋糕大合唱，生日會上最令人動容的莫過於送禮環節。粉絲們別出心裁，將陳慧珊入行近30年來的無數珍貴劇照與生活照，手工製成一本獨一無二的「拉頁相冊」。

有粉絲精心製作了一本「拉頁相冊」，包含了陳慧珊近30年來的演藝時光。（小紅書影片截圖）

粉絲親手把「拉頁相冊」送到陳慧珊手中。（小紅書影片截圖）

當陳慧珊緩緩緩緩拉開這本盛載著無數回憶的相冊時，臉上的驚喜與感動完全藏不住。她停下動作，細心凝視著每一張舊照片，與在場的粉絲一同重溫了近30年來攜手走過的點滴時光，畫面相當催淚。

原來個「拉頁相冊」有咁長，陳慧珊睇到都十分驚喜。（小紅書影片截圖）

陳慧珊與粉絲感動相擁。（小紅書影片截圖）

經典「專業戶」締造影壇神話

陳慧珊入行近30年，曾是無數觀眾心中的職場女性天花板。她在《壹號皇庭》、《鑑證實錄》及《衝上雲霄》等經典劇集中，成功塑造了無數個深入人心的專業人士角色，深受觀眾喜愛。在《萬千星輝賀台慶2002》中，她更憑藉劇集《絕世好爸》一舉奪得「本年度我最喜愛的女主角」及「我最喜愛的電視角色」殊榮。

陳慧珊《鑑證實錄》（電視截圖）

陳慧珊《衝上雲霄》（電視截圖）

由於近年重心全在教育事業，陳慧珊大幅減少了幕前演出，但去年在《刑偵12》大結局中的壓軸驚喜客串，無疑向所有影迷證明了她對演戲的熱忱從未消退。